En fotos: de la experiencia bartender de Cameron Diaz a las bombas de tinta que recibió Jennifer Aniston en las calles de Nueva York

La semana pasada, Gaga realizó una magnífica interpretación de “Mon Truc En Plumes”, de Renée Jeanmaire, como parte de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. “Me siento completamente agradecida de que me hayan pedido abrir los Juegos Olímpicos este año. También me siento honrada de que el comité organizador de los Juegos Olímpicos me pida cantar una canción francesa tan especial, una canción para honrar al pueblo francés y su tremenda historia del arte, la música y el teatro”, reflexionó la artista en sus redes sociales luego del show

