En fotos: de la tierna postal de Juan Gil Navarro con su nueva novia al tapado de piel de Graciela Alfano

El actor posó junto a su pareja, Rosario Páscolo, que trabaja como terapeuta ocupacional. Recientemente, se refirió a la diferencia de edad de 25 años que hay entre ambos: “Ella es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos, eso para empezar: una de las primeras cosas que me han seducido es su capacidad de pensar y de razonar”, aseguró a Puro Show (eltrece)

Gerardo Viercovich - LA NACION