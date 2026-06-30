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En fotos: de la tierna postal de Juan Gil Navarro con su nueva novia al tapado de piel de Graciela Alfano

El lunes por la noche, en el Teatro Metropolitan, se llevó a cabo la función de prensa de Misery, la nueva adaptación del célebre libro de Stephen King

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Juan Gil Navarro junto a su joven novia, tras la función especial de Misery, obra que protagoniza junto a Julia Calvo
Juan Gil Navarro junto a su joven novia, tras la función especial de Misery, obra que protagoniza junto a Julia CalvoGerardo Viercovich - LA NACION
Juan Gil Navarro y Julia Calvo fueron ovacionados durante la función de prensa de Misery, el thriller psicológico que protagonizan de jueves a domingo en el Teatro Metropolitan
Juan Gil Navarro y Julia Calvo fueron ovacionados durante la función de prensa de Misery, el thriller psicológico que protagonizan de jueves a domingo en el Teatro MetropolitanGerardo Viercovich - LA NACION
El actor posó junto a su pareja, Rosario Páscolo, que trabaja como terapeuta ocupacional. Recientemente, se refirió a la diferencia de edad de 25 años que hay entre ambos: “Ella es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos, eso para empezar: una de las primeras cosas que me han seducido es su capacidad de pensar y de razonar”, aseguró a Puro Show (eltrece)
El actor posó junto a su pareja, Rosario Páscolo, que trabaja como terapeuta ocupacional. Recientemente, se refirió a la diferencia de edad de 25 años que hay entre ambos: “Ella es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos, eso para empezar: una de las primeras cosas que me han seducido es su capacidad de pensar y de razonar”, aseguró a Puro Show (eltrece)Gerardo Viercovich - LA NACION
Julia Calvo con su ramo de flores al finalizar la función. La obra es dirigida por Manuel González Gil, quien en 1999 había estrenado la adaptación teatral de la novela de Stephen King con Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo como protagonistas
Julia Calvo con su ramo de flores al finalizar la función. La obra es dirigida por Manuel González Gil, quien en 1999 había estrenado la adaptación teatral de la novela de Stephen King con Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo como protagonistasGerardo Viercovich - LA NACION
Cris Morena dijo presente para acompañar a los actores, que forman parte del universo audiovisual de la productora. Juan Gil Navarro fue Federico Fritzenwalden en Floricienta, mientras que Calvo tuvo una aparición especial en la misma tira, además de su trabajo en Alma Pirata, Casi Ángeles y Margarita
Cris Morena dijo presente para acompañar a los actores, que forman parte del universo audiovisual de la productora. Juan Gil Navarro fue Federico Fritzenwalden en Floricienta, mientras que Calvo tuvo una aparición especial en la misma tira, además de su trabajo en Alma Pirata, Casi Ángeles y MargaritaGerardo Viercovich - LA NACION
Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, también estuvo alentando a su compañera
Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, también estuvo alentando a su compañeraGerardo Viercovich - LA NACION
A su lado estuvo su galán dentro y fuera de la ficción, Ramiro "Toti" Spangenberg
A su lado estuvo su galán dentro y fuera de la ficción, Ramiro "Toti" Spangenberg Gerardo Viercovich - LA NACION
Franco Yan, quien también integra el elenco de Margarita y es nieto de Cris Morena, fue otro de los asistentes a la función de prensa de Misery
Franco Yan, quien también integra el elenco de Margarita y es nieto de Cris Morena, fue otro de los asistentes a la función de prensa de MiseryGerardo Viercovich - LA NACION
Minerva Casero, en un descanso de las funciones de Anastasia, el musical
Minerva Casero, en un descanso de las funciones de Anastasia, el musicalGerardo Viercovich - LA NACION
Tal como lo hizo Minerva, su hermana, Nazareno Casero -hoy protagonista de la obra Bebé Reno en el Teatro La Plaza- también posó con los famosos elementos de la historia: una máquina de escribir y una silla de ruedas
Tal como lo hizo Minerva, su hermana, Nazareno Casero -hoy protagonista de la obra Bebé Reno en el Teatro La Plaza- también posó con los famosos elementos de la historia: una máquina de escribir y una silla de ruedasGerardo Viercovich - LA NACION
Impecable como siempre, Graciela Alfano decidió combatir el frío con un look que no pasó desapercibido: un tapado de piel que combinó con botas de caña alta
Impecable como siempre, Graciela Alfano decidió combatir el frío con un look que no pasó desapercibido: un tapado de piel que combinó con botas de caña altaGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Esther Goris no quiso perderse la nueva adaptación del clásico de Stephen King. También se prestó al juego y posó para los flashes con su look total black
La actriz Esther Goris no quiso perderse la nueva adaptación del clásico de Stephen King. También se prestó al juego y posó para los flashes con su look total blackGerardo Viercovich - LA NACION
Antonio Grimau, quien junto a Betiana Blum protagoniza El diario de Adan y Eva, es otro de los célebres actores de la escena argentina que, cada vez que puede, apoya a sus colegas en sus estrenos
Antonio Grimau, quien junto a Betiana Blum protagoniza El diario de Adan y Eva, es otro de los célebres actores de la escena argentina que, cada vez que puede, apoya a sus colegas en sus estrenosGerardo Viercovich - LA NACION
Siempre divertida, la actriz Anima Martínez se acercó hasta el Teatro Metropolitan y disfrutó del icónico thriller psicológico
Siempre divertida, la actriz Anima Martínez se acercó hasta el Teatro Metropolitan y disfrutó del icónico thriller psicológicoGerardo Viercovich - LA NACION
Roberto Pettinato convirtió la invitación al teatro en una salida romántica junto a su novia, Jimena Heredia. El conductor y la exmodelo se conocieron el año pasado en un evento y no se separaron más
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La actriz Miriam Lanzoni, protagonista de Disgusto junto a Sergio Surraco, desafió al clima con un conjunto de minishort y saco de cuadros pata de gallo. "Sensacional por donde la mires. Necesaria de ver. Imperdible", escribió en sus redes sociales luego de la función
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Malena Solda, quien fue pareja de Juan Gil Navarro sobre el final de la década del 90, fue a apoyar a su ex en la función de prensa de Misery
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