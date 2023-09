escuchar

La ciudad de Buenos Aires está disfrutando de una nueva semana de la moda. El pasado 31 de agosto arrancó una nueva edición del BafWeek que se extenderá hasta el viernes 8 de septiembre. Allí, distintas marcas y diseñadores locales anticipan sus colecciones para esta primavera- verano. Ayer le llegó el turno a Lovely Denim, la marca de la tía de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez. En Artlab como locación, la joven dijo presente y vio de qué se trata la nueva apuesta de la marca para la temporada que viene. Además estuvo rodeada de su familia y amigos así como también de algunas famosas como Sofía “Jujuy” Jiménez.

En la pasarela también hubo algunas caras conocidas como fue el caso de Delfina García Moritán -la hija de Milagros Brito y Roberto García Moritán- que está dando sus primeros pasos en el mundo de la moda . ¿La gran ausente de esta familia ensamblada? Pampita Ardohain que se encontraba cumpliendo su rol de jurado en el “Bailando 2023″.

Lucía Celasco deslumbró con un look que combinó varios estilos. La joven eligió un body transparente, un pantalón deportivo y una campera de jean bordada, uno de los clásicos de su marca. El toque glam se lo aportó con una cartera de glitter plateada Gerardo Viercovich

Negocio familiar. Lucía Celasco junto a su tía Mariana Toledano, la dueña de la marca Gerardo Viercovich

Lucía empezó siendo la imagen de las campañas de esta marca de jeans creada por su tía, Mariana Toledano, hasta que realizó algunas colaboraciones y compartió su impronta, incluso llegó a ser diseñadora de algunas prendas. “Lu es la it girl del momento, inspira a las demás chicas. Por eso la elegimos. Queremos que nuestros jeans sean imprescindibles para todas”, decía allá por 2016 la hermana de Eduardo Celasco.

“No sé si soy un referente, sé que me gusta mucho la moda. Me divierte armar equipos, mirar revistas especializadas, desfiles y me parece importante tener un estilo propio, más allá de lo que se usa. Igual, para mí lo más importante es sentirme cómoda”, aclaraba por su parte la hija de Mercedes Sarrabayrouse.

Eduardo Celasco dijo presente junto a su mujer, Florencia Fiorini con quien está en pareja desde hace más de cinco años. La joven apostó por un look total black al que le sumó un top de red y brillos para resaltar Gerardo Viercovich

El papá de Lucía estuvo acompañado por su nueva familia. Su hija Aurora nacida en 2021 fruto de su amor con Fiorini, y Paloma, la hija de ella Gerardo Viercovich

Familia ensamblada. Manuel, el hermano de Lucía e hijo de Mercedes Sarrabayrouse se unió a la foto familiar dando cuenta de la buena relación que mantiene con la nueva mujer de su padre y sus hijas Gerardo Viercovich

Lucía Celasco jugando con su hermanita Aurora. Desde que su padre rehizo su vida con Florencia, ella siempre se mostró muy contenta. De hecho, tanto Fiorini como la pequeña suelen estar presentes en cada emprendimiento o proyecto laboral de la influencer Gerardo Viercovich

Papá orgulloso. Eduardo Celasco posando con sus dos hijas mujeres. El empresario no se pierde ningún evento o lanzamiento de sus hijos Gerardo Viercovich

Sofía "Jujuy" Jiménez fue una de las más sexy de la noche. La modelo lució sus curvas con un minivestido al cuerpo en color dorado Gerardo Viercovich

Santiago Artemis también dijo presente. Como de costumbre, el diseñador arrasó con todos los flashes por su llamativo outfit. Esta vez dejó las faldas de lado y optó por un pantalón camuflado que combinó con botas de taco, boina de cuero y anteojos de sol Gerardo Viercovich

No sólo hubo varias caras conocidas entre los invitados sino también sobre la pasarela. Una de ellas fue la de Delfina García Moritán, la hija que Roberto García Moritán tuvo con su ex, Milagros Brito. Desde hace un tiempo, y al igual que su madrastra Pampita, la joven está incursionando en el mundo de la moda protagonizando distintas campañas. Siempre bajo la vigilancia de sus padres que la siguen muy de cerca y la acompañan a todos lados.

Delfina García Moritán, en una de las pasadas de Lovely Denim Gerardo Viercovich

Milagros Brito y Roberto García Moritán se mostraron muy emocionados y orgullosos al ver a su hija en la pasarela Gerardo Viercovich

Tras bajarse de la pasarela, Delfi posó con su mamá Milagros Brito Gerardo Viercovich

Su papá orgulloso y sonriente ante los flashes. La gran ausente de la noche fue Pampita, que por motivos laborales no pudo estar presente Gerardo Viercovich

Además de su cambio de look (su cabello pasó de rubio a castaño oscuro), Milagros Brito deslumbró con su atuendo. La hermana del presidente de River Plate también lució la prenda de red que fue furor entre varias de las invitadas y la combinó con un pantalón negro súper ancho Gerardo Viercovich

El marido de Pampita optó por un atuendo elegante sport al que le sumó unos borcegos al tono Gerardo Viercovich