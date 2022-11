En fotos: del look retro-futurista de Anya Taylor-Joy al particular pijama de Jason Momoa

escuchar

Anya Taylor-Joy es una de las celebridades que marcan tendencia en cada alfombra roja por la que pasan. Esta semana, la actriz que vivió parte de su vida en la Argentina, causó furor en la premiere de su nueva película, El Menú, en Londres, Inglaterra. Con su larga cabellera rubia al estilo de Verónica Lake, y un corsé azul Francia y una falda irregular al tono, volvió a acaparar una vez más todas las miradas y los flashes.

La actriz se reencontró allí con el coprotagonista del film, Nicholas Hoult, y los dos se fundieron en un largo abrazo que fue captado por las cámaras. El menú marca el regreso de Taylor-Joy al universo de las películas de terror, y se centra en las vivencias de una joven pareja que viaja a una isla remota para comer en un restaurante exclusivo, cuyo chef ofrece un menú bastante particular.

Anya Taylor-Joy abraza a una fan al llegar a la alfombra roja Vianney Le Caer - Invision

La actriz se encontró con su protagonista Nicholas Hoult en la red carpet Vianney Le Caer - Invision

La película dirigida por Mark Mylod llega a los cines argentinos el 17 de noviembre Ian West - PA Wire

Anya lució un vestido de látex y cuero de la colección primavera/verano 2023 de Alexander McQueen, que acompañó con un brazalete de diamantes, stilettos negros de charol y un peinado al estilo Veronica Lake Backgrid UK/The Grosby Group

El menú también fue proyectado en el Festival de Cine de Mar del Plata Ian West - PA Wire

Lejos de allí, en Los Ángeles, Jason Momoa también eligió un particular atuendo en tono azul, pero en este caso, el protagonista de Aquaman no lució un traje, sino un particular pijama, que remató con un saco rosado y una original mascota de peluche.

La ocasión en la que se presentó de esa manera fue la premier de Tierra de sueños, la ficción de Netflix que cuenta la historia de una adolescente que descubre un mapa secreto que conduce al mundo de los sueños de Slumberland. Una vez allí, con la ayuda de un excéntrico forajido, atraviesa los sueños y huye de las pesadillas, con la esperanza de poder volver a ver a su difunto padre.

Vestido con un pijama, Momoa jugueteó frente a las cámaras con un cerdito de peluche Chris Pizzello - Invision

El actor acompañó su atuendo con un saco de terciopelo rosado AUDE GUERRUCCI - AFP

El actor se mostró muy divertido en la premiere del film que protagoniza junto a la pequeña Marlow Barkley AUDE GUERRUCCI - AFP

El país de los sueños estrena el próximo viernes 18 en Netflix Chris Pizzello - Invision

En Nueva York, Sylvester Stallone se mostró muy sonriente durante la alfombra roja de Tulsa King, la serie de Paramount+ en la que interpreta al capo de la mafia Dwight “El General” Manfredi, quien tras pasar 25 años tras las rejas, descubre que su familia mafiosa no está de su parte y se ve obligado a reunir a su propia pandilla.

A diferencia de lo que le ocurre a su personaje, el actor se mostró muy cerca de su familia, incluso de su esposa Jennifer Flavin, confirmando que la crisis que atravesaron y por la que incluso llegaron a presentar los papeles de divorcio, quedó atrás. También estuvieron presentes las hijas del protagonista de Rocky, Sophia y Sistine.

Volvió el amor: Stallone posó junto a su esposa Jennifer Flavin Nancy Kaszerman - ZUMA Press Wire

Tulsa King, la primera serie protagonizada por el actor, debutará el año próximo en Paramount+ Nancy Kaszerman - ZUMA Press Wire

Familia unida: Stallone y Flavin junto a sus hijas Sophia y Sistine Charles Sykes - Invision

Sylvester Stallone cumple con su sueño de componer a un gánster en Tulsa King Charles Sykes - Invision

También en Nueva York se produjo una nueva edición de la entrega de los os CFDA Fashion Awards, organizada por el Consejo de Diseñadores de Moda Estadounidenses. Hasta allí se hicieron presentes estrellas de la talla de Cher, Amanda Seyfried, Katie Holmes, Rachel Brosnahan, Vanessa Hudgens y Christina Ricci.

Cher es una de las estrellas que participó de la ceremonia de entrega de los CFDA Fashion Awards ANDREA RENAULT - AFP

Siempre joven, la icónica actriz y cantante posó para las cámaras en la alfombra roja ANDREA RENAULT - AFP

Sobria y elegante, Katie Holmes optó por un vestido inspirado en los años veinte ANDREA RENAULT - AFP

La actriz de Dowson's Creek se animó a las transparencias ANDREA RENAULT - AFP

Rachel Brosnahan en la entrega de los CFDA Fashion Awards ANDREA RENAULT - AFP

Al igual que Anya Taylor- Joy, Rachel Brosnahan lució un corsé que remite a finales del siglo pasado ANDREA RENAULT - AFP

El osado outfit de la actriz y cantante Vanessa Hudgens en la alfombra roja de los CFDA Fashion Awards ANDREA RENAULT - AFP

Vanessa Hudgens ANDREA RENAULT - AFP

Christina Ricci eligió para la ocasión un vestido diseñado por Rodarte ANDREA RENAULT - AFP

Estampado floral, breteles y un top de encaje negro, para Christina Ricci ANDREA RENAULT - AFP

Amanda Seyfried lució un body de un solo hombro y un palazzo transparente de Michael Kors ANDREA RENAULT - AFP

Amanda Seyfried en la entrega de los CFDA Fashion Awards ANDREA RENAULT - AFP

Sofía Vergara y su esposo Joe Manganiello volvieron a demostrar que son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. De la mano y sin dejar de mirarse acarameladamente, los dos posaron para las cámaras en la premiere de la tercera temporada de Mythic Quest en Hollywood, la serie de Apple TV+ que contará con un cameo del actor.

Miradas cómplices entre Joe Manganiello y Sofía Vergara, en la alfombra roja de la tercera temporada de la serie Mythic Quest MICHAEL TRAN - AFP

Mientras que él combinó un traje azul con una camisa y zapatos negros, Vergara optó por un body con transparencias, una falda en animal print, sandalias negras con apliques plateados y clutch a tono Amy Sussman - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

