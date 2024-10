La reacción de García Moritán sobre los rumores de romance de Pampita: cómo es el centro donde se encuentra, cuánto sale y hasta cuándo estará internado

En medio de su separación de Carolina “Pampita” Ardohain y tras renunciar como ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán decidió alejarse del centro porteño e internarse en el Centro Adventista de Vida Sana (Cavs), ubicado en Puiggari, Entre Ríos. Este centro, conocido por su enfoque en la medicina preventiva y el bienestar integral, se convirtió en el refugio temporal del político, quien busca desconectarse de las tensiones personales y profesionales que lo rodean. Sin embargo, su aislamiento no es total.

Pampita y García Moritán el día de su boda, en 2019

En las últimas horas, la noticia de un presunto nuevo romance de Pampita con el polista Martín Pepa llegó hasta Moritán. Según reveló Yanina Latorre en Socios del espectáculo, “ Roberto levantó el teléfono para confirmar el rumor y recibió la confirmación del otro lado” , en lo que fue un nuevo golpe para el político, quien se encontraba en una habitación individual de la clínica. A pesar de haber ingresado para someterse a un tratamiento que lo ayudara a desconectarse del estrés, este nuevo episodio le habría llevado a reconsiderar su estadía en el centro.

Pampita y Martín Pepa en el Teatro Colón compartieron un familia Pepa Foto: América TV

Un oasis antiestrés

El centro, ubicado en Libertador San Martín, a más de 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, es reconocido por ofrecer programas personalizados orientados a tratar el estrés, la obesidad, el tabaquismo y otros consumos problemáticos. Fundada hace más de cuatro décadas, la clínica se destaca por su enfoque holístico de la salud, combinando terapias físicas y emocionales con dietas estrictamente vegetarianas y actividades de desintoxicación. Según fuentes cercanas a la institución, el costo promedio de una semana de internación ronda los 2.5 millones de pesos , aunque puede variar dependiendo de los tratamientos seleccionados.

El lugar es conocido por recibir empresarios, políticos y figuras del mundo del espectáculo tanto de la Argentina como de países limítrofes como Uruguay y Brasil. Los pacientes eligen planes de una a dos semanas, con un calendario estricto de actividades que comienza cada día a las seis de la mañana con ejercicio físico, seguido de sesiones de hidroterapia, masajes, y charlas educativas sobre nutrición y bienestar. La jornada termina alrededor de las 22 horas. Los pacientes participan de actividades grupales e individuales especialmente diseñadas para “desintoxicar” tanto el cuerpo como la mente, algo que Moritán esperaba aprovechar en la etapa crítica que atraviesa.

Además del centro con hotelería de lujo y spa, el complejo cuenta con un sanatorio de alta complejidad, donde los pacientes pueden realizar chequeos médicos completos. De hecho, en un intento de evitar el ojo público, Moritán habría optado por realizarse estudios médicos a altas horas de la madrugada y así evitar ser fotografiado.

Un encuentro inesperado

Durante su estadía, Moritán se cruzó por sorpresa con Karen Rodríguez, pareja de Pancho Dotto. El empresario vive en Libertador San Martín donde construyó su chacra “El refugio” y es un huésped frecuente del centro. Según el propio Dotto, quien también encontró en la el centro adventista un refugio del estrés laboral, Moritán se sorprendió al ver a Rodríguez en el templo del centro, la reconoció de inmediato y se acercó a saludarla: “ Karen, vos sos la novia de Pancho” .

Pancho Dotto y su novia Karen Rodríguez viven en Libertador San Martín, Entre Ríos, muy cerca de Cavs

El exrepresentante de modelos, relató a LA NACIÓN cómo la clínica fue un pilar en su vida desde su primera visita, en 1995: “Fui por primera vez después de la temporada de Punta del Este, estaba estresadísimo, y me enamoré del lugar”. Describió al centro como “un bálsamo para el cuerpo y el alma”, destacando que su programa le permitió dejar de fumar y manejar su adicción al trabajo. “Soy muy amigo de Picasso [el director de la clínica]. Amo la comunidad que se forma en el centro, lo que transmiten sobre la vida sana”, agregó Dotto.

“Es un lugar espectacular y único. Hay que dejar claro que no se trata de un centro de rehabilitación por drogas o alcohol, para eso existen instituciones que son muy buenas. Este es un espacio especializado en el manejo del estrés, la ansiedad y los malos hábitos alimenticios”, explicó el empresario. “Siempre digo que primero hay que conocer el lugar; incluso me pasó con mi hermana, que hace años le regalé una estadía en Cavs y al principio no quería saber nada, pero después quedó feliz”, concluyó.

Aunque la estancia de Moritán inicialmente estaba planificada para durar una semana, fuentes cercanas indican que podría extenderse debido al impacto emocional que le causó la última noticia que recibió.

