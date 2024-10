Anna Kendrick contó que fue víctima de maltrato psicológico durante siete años: “Pensé que era yo quien tenía algo malo”

Anna Kendrick se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera. Acaba de debutar como directora con La mujer del momento, una película que se sumó al catálogo de Netflix en varios países del mundo. En medio de la promoción de este proyecto, la actriz habló de su vida personal e hizo una confesión inesperada: durante años estuvo inmersa en una relación abusiva, donde fue víctima de maltrato psicológico.

Fue en su paso por el podcast Call Her Daddy, de Alex Cooper, que la intérprete de Notas perfectas habló del tema. “No era el tipo de abuso que lees en las revistas. No seguía el patrón tradicional porque yo leía todos los artículos y pensaba: ‘Esto no se parece... O sea, algunas cosas se parecen a como las están describiendo, pero no del todo”, contó advirtiendo que al principio le costó reconocer que era una víctima.

Anna Kendrick habló de sus años más oscuros VALERIE MACON - AFP

De hecho, durante mucho tiempo se convenció de que los problemas en la relación eran exclusivamente su responsabilidad. “ Pensé que era yo quien debía cambiar, quien tenía algo malo (…) Yo le tenía tanto amor y tanta confianza a esa persona, que por fuerza pensaba que el problema tenía que ser yo. Si uno de nosotros está loco, soy yo. Por eso fue tan difícil decir: ‘No, espera, es él. Creo que esto es cosa suya’”, relató.

Sin develar el nombre del hombre en cuestión, Kendrick contó cómo esa relación afectó profundamente su autoestima, haciéndola sentir “como una rana en agua que hierve lentamente”, metáfora que utilizó para explicar cómo, poco a poco, fue perdiendo su identidad.

Si bien intentó mejorar las cosas asistiendo a terapia de pareja, esta experiencia generó todo lo contrario en ella, permitiéndole ver las cosas con mayor claridad: “Puse mi vida patas arriba intentando arreglar lo que me pasaba (…). El terapeuta me dijo que estaba orgulloso de mí, y ahí supe que algo había cambiado”, expresó.

“Siempre sentí que estaba tratando de mantener la calma en la terapia de pareja porque pensaba, joder, en estas sesiones, él es capaz de mantener la calma de una manera que no lo hace cuando estamos fuera de la terapia”, sumó.

Tras asegurar que cambiar su vida por completo fue difícil, “pero necesario”, Kendrick advirtió que su proceso de sanación aún continúa y que hoy se siente más fortalecida que nunca.

Pese a que evitó dar nombres, la actriz mantuvo una relación con el director británico Ben Richardson, entre 2013 y 2020. Se conocieron durante el rodaje de la película Drinking Buddies, que ella protagonizó y lo tuvo a él como director de fotografía.

“La mujer del momento”

Estas declaraciones de la actriz surgieron en el marco de la presentación de su nueva película, un thriller estadounidense que no sólo la tiene como protagonista sino que marca su debut como directora. Esta historia real, basada en el asesino Rodney Alcala, uno de los criminales más infames de los Estados Unidos, transcurre en los años 70 y sigue la historia de Cheryl, una aspirante a actriz que acepta participar en el popular programa de televisión The Dating Game. Allí, debe entrevistar a tres hombres, separados por una pared, para elegir una cita sin haberlos visto.

Tony Hale interpreta al presentador de televisión, mientras que Anna Kendrick y Daniel Zovatto interpretan a Cheryl Bradshaw y Rodney Alcalá en La mujer del momento

Uno de los candidatos es Rodney Alcalá, un encantador pero siniestro hombre que, fuera de la pantalla, es un asesino en serie. Tras ganarse una cita con Cheryl, su comportamiento perturbador comienza a salir a la luz. La tensión aumenta cuando una espectadora del programa sospecha que Rodney es el responsable del asesinato de su mejor amiga; sin embargo, sus advertencias son ignoradas. Lo que comenzó como un inocente juego televisivo se convierte en una experiencia aterradora cuando Rodney comienza a acosarla después del show.

Además de su papel protagónico y su rol en la dirección, Kendrick también se encargó de producir el proyecto junto a Vertigo y BoulderLight Pictures. Si bien en nuestro país aún no se ha estrenado, La mujer del momento ya se ubica en el Top Ten de Netflix de muchos lugares del mundo. Mientras que los espectadores resultan cautivados por este thriller aterrador, los críticos han destacado la habilidad de Kendrick para manejar la tensión y los aspectos psicológicos de esta historia, que combina el suspenso con una crítica sutil a la cultura del espectáculo y la superficialidad de los programas de televisión de la época.

LA NACION

