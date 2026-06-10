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En fotos: Mirtha Legrand brilló en el desfile de Roberto Piazza y Patricia Bullrich acaparó todas las miradas

La Chiqui dijo presente en el evento con el que el diseñador recaudó fondos para su fundación; además, ante la ausencia de Javier Milei, se destacó la presencia de la legisladora libertaria

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Patricia Bullrich
Patricia BullrichGerardo Viercovich - LA NACION
Con los palcos principales ocupados por la gran diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, y por la legisladora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, Roberto Piazza presentó en la noche del martes Sofisticación, su colección de alta costura 2026. La cita fue en Señor Tango, una sala de eventos ubicada en el barrio de Barracas
Con los palcos principales ocupados por la gran diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, y por la legisladora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, Roberto Piazza presentó en la noche del martes Sofisticación, su colección de alta costura 2026. La cita fue en Señor Tango, una sala de eventos ubicada en el barrio de Barracas Gerardo Viercovich - LA NACION
La senadora Patricia Bullrich llegó puntual al evento. Ante la ausencia del presidente Javier Milei, la exministra de Seguridad se convirtió en la gran figura política en la velada. Discreta, eligió para el evento lucir un traje negro que combinó con una camisa blanca y un collar de perlas
La senadora Patricia Bullrich llegó puntual al evento. Ante la ausencia del presidente Javier Milei, la exministra de Seguridad se convirtió en la gran figura política en la velada. Discreta, eligió para el evento lucir un traje negro que combinó con una camisa blanca y un collar de perlasGerardo Viercovich - LA NACION
Siempre sonriente, Bullrich se mostró amable con los fotógrafos y saludó a quienes se le acercaron. Una vez adentro de Señor Tango, ocupó el palco principal de las tribunas
Siempre sonriente, Bullrich se mostró amable con los fotógrafos y saludó a quienes se le acercaron. Una vez adentro de Señor Tango, ocupó el palco principal de las tribunasGerardo Viercovich - LA NACION
Por su parte, siempre impecable, Mirtha Legrand disfrutó del show sentada en uno de los palcos principales del lugar. Acompañada por su fiel amigo y asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas, la Chiqui siguió con atención el espectáculo de moda
Por su parte, siempre impecable, Mirtha Legrand disfrutó del show sentada en uno de los palcos principales del lugar. Acompañada por su fiel amigo y asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas, la Chiqui siguió con atención el espectáculo de modaGerardo Viercovich - LA NACION
Después de una distancia de 14 años que comenzó con una pregunta desafortunada de Mirtha a Piazza en su mesa, la conductora y el diseñador parecen haber consolidado su reconciliación. Por eso, Legrand no solo aceptó con gusto la invitación, sino que, además, le dedicó unas emotivas palabras al gran protagonista de la noche
Después de una distancia de 14 años que comenzó con una pregunta desafortunada de Mirtha a Piazza en su mesa, la conductora y el diseñador parecen haber consolidado su reconciliación. Por eso, Legrand no solo aceptó con gusto la invitación, sino que, además, le dedicó unas emotivas palabras al gran protagonista de la nocheGerardo Viercovich - LA NACION
Después del desfile, Mirtha tomó el micrófono. Primero, en medio de una ovación, destacó al público y celebró haber podido ir. Luego, se enfocó en la figura de Piazza: destacó que los dos son de Santa Fe y que tuvieron una amistad muy grande hasta que, en un momento, se distanciaron. “Tuvimos una diferencia por un comentario en televisión del que me arrepentiré toda mi vida. Pero la amistad se reinició y acá estamos”, celebró
Después del desfile, Mirtha tomó el micrófono. Primero, en medio de una ovación, destacó al público y celebró haber podido ir. Luego, se enfocó en la figura de Piazza: destacó que los dos son de Santa Fe y que tuvieron una amistad muy grande hasta que, en un momento, se distanciaron. “Tuvimos una diferencia por un comentario en televisión del que me arrepentiré toda mi vida. Pero la amistad se reinició y acá estamos”, celebróGerardo Viercovich - LA NACION
Piazza, enfundado en un trabajado tapado en azul y blanco con detalles bordados en dorado, agradeció a todos los presentes y compartió su satisfacción por la presentación. Los fondos recaudados en el evento fueron destinados a la "Fundación Roberto Piazza" contra el abuso infantil
Piazza, enfundado en un trabajado tapado en azul y blanco con detalles bordados en dorado, agradeció a todos los presentes y compartió su satisfacción por la presentación. Los fondos recaudados en el evento fueron destinados a la "Fundación Roberto Piazza" contra el abuso infantilGerardo Viercovich - LA NACION
Desde su palco, el único adornado con tul blanco y tres grandes moños realizados con cinta de los colores de Argentina, Bullrich también aplaudió el trabajo del diseñador. La ausencia de Javier Milei, quien sí dijo presente el año pasado en el evento que Piazza realizó por sus 50 años en la moda-, despertó rumores acerca de un fuerte conflicto entre el libertario y el diseñador que el propio Piazza salió a desmentir
Desde su palco, el único adornado con tul blanco y tres grandes moños realizados con cinta de los colores de Argentina, Bullrich también aplaudió el trabajo del diseñador. La ausencia de Javier Milei, quien sí dijo presente el año pasado en el evento que Piazza realizó por sus 50 años en la moda-, despertó rumores acerca de un fuerte conflicto entre el libertario y el diseñador que el propio Piazza salió a desmentirGerardo Viercovich - LA NACION
Patricia Bullrich se retiró del lugar con un gran ramo de flores que le entregaron durante el show en agradecimiento por su presencia. La legisladora devolvió el gesto con una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió dos fotos de la velada y un pícaro comentario: "Hoy no soy modelo", escribió debajo de la postal con el diseñador
Patricia Bullrich se retiró del lugar con un gran ramo de flores que le entregaron durante el show en agradecimiento por su presencia. La legisladora devolvió el gesto con una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió dos fotos de la velada y un pícaro comentario: "Hoy no soy modelo", escribió debajo de la postal con el diseñadorGerardo Viercovich - LA NACION
Una de las fotos más esperadas de la noche: la de Roberto Piazza y Patricia Bullrich. La presencia de la legisladora llamó la atención no solo porque ocupó el lugar que ya había ocupado Milei sino porque, además, se da en el marco de una supuesta interna dentro del Gobierno que la tiene como una de sus protagonistas
Una de las fotos más esperadas de la noche: la de Roberto Piazza y Patricia Bullrich. La presencia de la legisladora llamó la atención no solo porque ocupó el lugar que ya había ocupado Milei sino porque, además, se da en el marco de una supuesta interna dentro del Gobierno que la tiene como una de sus protagonistasGerardo Viercovich - LA NACION
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