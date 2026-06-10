En fotos: Mirtha Legrand brilló en el desfile de Roberto Piazza y Patricia Bullrich acaparó todas las miradas

Después del desfile, Mirtha tomó el micrófono. Primero, en medio de una ovación, destacó al público y celebró haber podido ir. Luego, se enfocó en la figura de Piazza: destacó que los dos son de Santa Fe y que tuvieron una amistad muy grande hasta que, en un momento, se distanciaron. “Tuvimos una diferencia por un comentario en televisión del que me arrepentiré toda mi vida. Pero la amistad se reinició y acá estamos”, celebró

Gerardo Viercovich - LA NACION