En una sorpresiva aparición, Sunday Rose, la hija de 16 años de Nicole Kidman, posó junto a su madre en una alfombra roja

Después de su escandalosa separación de Tom Cruise, en donde además de ponerle fin a su matrimonio Nicole Kidman también perdió el contacto diario con sus dos hijos, Isabella y Connor, la actriz volvió a apostar al amor y a la posibilidad de formar una familia con el músico Keith Urban. De su segundo matrimonio nacieron dos niñas: Sunday Rose y Faith Margaret .

La noticia de que Kidman estaba embarazada causó un gran revuelo mediático, debido a la decisión que habían tomado con Cruise de adoptar a sus primeros dos hijos. Feliz, en 2008, la estrella y el cantante country anunciaban el nacimiento de Sunday, la pequeña que les cambiaría la vida. “ Estoy criando a una niña que ahora mismo muestra gran interés en ser directora de cine. Me gustaría ayudarla a conseguirlo ”, dijo hace un tiempo en una entrevista con la revista TIME, sobre los intereses de la pequeña.

Hoy, 16 años después, la niña ya es toda una adolescente y se anima a desfilar por la alfombra roja junto a su madre. El pasado domingo, las mujeres acudieron al evento Her Time, organizado por una firma de relojes de alta gama en París. El dúo caminó codo a codo, posando ante los fotógrafos, antes de ingresar a la fiesta. A pesar de mantener un perfil bajo, Sunday demostró que heredó el carisma de sus progenitores, sonriendo de forma constante a todos los que gritaban su nombre.

Para el evento, la actriz lució un top blanco suelto, de manga corta, con una pollera haciendo juego. La joven, por su parte, llevó un conjunto sastrero de pantalón y chaleco. Por lo que se pudo apreciar en las fotografías, Sunday heredó también la altura de su madre, y ya casi se acerca los 1,80 metros que mide la estrella. El dúo viajó hasta Francia no solo para disfrutar de eventos de moda, sino también para ser testigos de los Juegos Olímpicos, que se están desarrollando actualmente en la capital francesa.

Esta es la segunda aparición pública que hace Sunday este año. En abril pasado, desfiló por la alfombra roja de los Life Achivement Awards junto a su mamá, su papá y su hermana de 13 años, Faith. “Mis hijas nunca han estado públicamente conmigo en una alfombra roja, esta noche fue su primera noche, así que están aquí, Sunday y Faith”, dijo Kidman durante el discurso que brindó al aceptar el premio a la trayectoria.

La actriz también dijo que sus hijas son “muy comprensivas e increíblemente cariñosas” y que están ansiosas por “empezar sus propias carreras”. Las niñas hicieron su debut actoral como extras en Big Littles Lies hace unos años, cuando tenían 10 y 7 años respectivamente, aunque no se sabe si querrán seguir los pasos de sus padres.

En familia

“Cuando nació Sunday, la miré y me pregunté ‘Oh, Dios, ¿qué va a pasarle?’ y se me estrujó el corazón. Me asaltó una emoción, un amor hermoso que viene junto al miedo por lo que pueda pasarle en la vida, y me recordó al miedo que tenía por las vidas de Bella y Connor”, declaró Nicole hace unos años, hablando de la maternidad. “ Cuando se trata de mis hijos, me vuelvo una leona, por eso nunca vendo fotos con ellos ni hago producciones; quiero que mantengamos nuestro nicho y nunca quiero estar lejos de ellos ”, añadió sobre la razón por la cual decidió mantener a los chicos alejados de los medios, al menos durante su infancia.

El gran sueño de Kidman hoy en día, es poder reunir a sus cuatro hijos, algo que esperaba hacer durante la entrega de los AFI pero que no sucedió. “Nicole sabe que Connor es muy leal a su padre, así que no espera que venga, pero la invitación es para los dos“, dijo una persona cercana a la actriz al medio New Idea, unos días antes de la ceremonia que la iba a honrar. “Es un evento que tienen todo el derecho a celebrar junto con toda su familia“, continuó esta persona. “Ella está tratando de limitar sus expectativas, pero se aferra a la esperanza de que Bella pueda ir”, culminó.

“ Tomaron su decisión de ser cienciólogos y, como madre, es mi trabajo amarlos. No importa lo que haga tu hijo, los hijos tienen amor y tienen que saber que hay amor disponible y yo estoy abierta a dárselo “, decía hace un tiempo sobre la vida religiosa de Bella y Connor y su devoción por la cienciología, religión que los llevó a crecer alejados de su madre.

