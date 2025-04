Rami Malek y Emma Corrin se separan tras dos años de relación

Rami Malek y Emma Corrin le pusieron fin a su relación tras dos años juntos . Según afirmaron personas cercanas a la pareja, están separados desde hace un tiempo y continúan con sus vidas cada uno por su lado.

El encargado de dar la noticia fue el sitio británico Daily Mail, que alega haber hablado con amigos de ambos, quienes no revelaron los motivos detrás de la ruptura. Hasta el momento, ninguna de las dos estrellas ha emitido comentarios al respecto y sus representantes también mantienen el silencio .

Según las fuentes, Corrin, que encontró la fama y ganó un Globo de Oro después de interpretar a la princesa Diana en The Crown, ha estado separada “desde hace algún tiempo” de Malek, que obtuvo un Oscar por su papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

Hace un año, Corrin y Malek se habían comprado una mansión de seis millones de dólares en Hampstead, al norte de Londres, lo que denota que apostaban al amor y a una vida juntos.

Emma Corrin y Rami Malek en Nueva York, el 11 de noviembre de 2023 TIDNY-108

La pareja fue vista junta por primera vez en un concierto de Bruce Springsteen en Londres, en julio de 2023, pocos meses después de que Malek rompiera con Lucy Boynton, su compañera de elenco en la película biográfica de Freddie Mercury. Unos meses más tarde fueron vistos besándose en un restaurante de Margate, Kent, donde Corrin posee una casa.

“Se miraban a los ojos con mucha pasión y se besaban sin importar quién pudiera notarlos, estaban encandilados el uno con el otro, como si no existiera nadie más” , añadió una persona que los vio y que brindó su testimonio a The Daily Mail. “Parece que no les importa ser vistos a esta altura”

Si bien a lo largo de su relación hicieron algunas apariciones juntos en la alfombra roja de algunos eventos, en general ambos eran reservados en cuanto a su romances y se abstenían de hacer comentarios en las redes sociales del otro.

En una entrevista que brindó el año pasado, Corrin incluso se negó a hablar de su relación. Malek fue igualmente impreciso en sus declaraciones, describiendo a Corrin como “fascinante” y revelando en una ocasión que le preparó una cena sorpresa de Acción de Gracias, “con guarnición y todo”, que lo “dejó boquiabierto”.

Corrin, que se declaró homosexual en 2021 y se identifica como no binaria, dijo que el “rencor” dirigido a su identidad de género era “peor de lo que esperaba”. “Aunque nos gusta pensar que estamos en una sociedad progresista, mucho de lo que estamos viendo da todo el tiempo un paso hacia atrás”, expresó.

“Estoy resolviendo todo este complejo asunto del género y la sexualidad. Y sin embargo, ¿estoy saliendo con un chico? Me siento muy yuxtapuesta, aunque sea muy feliz”, añadió en aquel momento. “Me gusta la gente. En mi primera cita con una mujer, pensaba todo el tiempo: ‘sos una queer novata’. Fue increíble para mí. No volvimos a vernos otra vez, pero ella me dio mucha información sobre todo”, contó.

Mientras atraviesan esta ruptura, Corrin se mantiene ocupada rodando la adaptación de Netflix de Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, en la que interpreta a la heroína de la historia, Elizabeth Bennet. Allí comparte cartel con el actor de Slow Horses, Jack Lowden, que interpreta al Sr. Darcy. “Interpretar a Elizabeth Bennet es una oportunidad única en la vida”, dijo la estrella hace algunos días.

Él, por su parte, se alejó de las pantallas para subirse a los escenarios. Entre el 21 de enero y el 29 de marzo protagonizó Edipo, la tragedia de Sófocles, en el prestigioso West End londinense. “Hay algo en poder ir a la Tate, a la RA o al Barbican, al The National y al BFI, que te recuerda lo que te trajo aquí en primer lugar”, dijo el experimentado actor a Vogue sobre los teatros londinenses. “Llevo bastante tiempo trabajando en este país y, literalmente, me he enamorado de él. Me siento como en casa”.

