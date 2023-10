escuchar

Enrique Iglesias aprendió con los años que lo mejor es mantener a su familia en la privacidad y no exponerla mucho. Sin embargo, el cantante español rompió esta regla durante una entrevista en la que, después de mucho tiempo, hizo referencia a su mujer, Anna Kournikova, y a los tres niños que tienen juntos: los mellizos Lucy y Nicholas, de 5 años, y Mary, de 3.

Iglesias y Kournikova se conocieron en 2001, durante la grabación del video musical de “Escape”, en donde la extenista rusa fue elegida como protagonista. El flechazo fue inmediato y la química surgió al instante. La confirmación oficial llegó en los MTV Awards del año siguiente, donde estuvieron juntos y se mostraron públicamente. “El vídeo cambió mi vida de una manera que ni siquiera me imaginaba”, dijo el cantante durante una charla con la revista People.

También admitió que un factor que ayudó a que la relación perdure tantos años fue el hecho de que ambos “crecieron juntos” bajo el foco de la prensa, lo que hizo que sentaran bases sólidas para su relación y se mantuvieran en la misma sintonía. “ Cuando nos conocimos, aunque ella venía del mundo del deporte, en cierto modo, nos entendimos. Ella sabía cómo era mi mundo. Yo sabía cómo era el suyo. Así que ese entendimiento ayudó mucho”, dijo. “Empezamos a conectar poco a poco y nos hicimos cada vez más fuertes ”, agregó el artista de 48 años sobre su mujer, de 42, y la relación de más de 20 años que tienen.

“Aprendés sobre la marcha. Tenés tus momentos buenos, tus momentos malos, y si podés superar los momentos malos, llegarás a los momentos realmente buenos”, reflexionó Iglesias. “ Mucha gente dice: ‘Bueno, sé que esta es la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida’. En cierto modo estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo, realmente nunca sabés dónde te va a llevar la vida y lo que puede pasar ”, añadió.

En 2017 le dieron la bienvenida a Nicholas y Lucy, tras mantener el embarazo en secreto y contándole al mundo la noticia un mes después de que ya habían nacido los bebés. En 2019 nació Mary, y al igual que pasó con sus hermanos, la prensa no lo supo hasta que sus padres compartieron en Instagram una foto de la pequeña.

Si bien al inicio publicaban pocas fotos de los pequeños, con el paso de los años aumentó la frecuencia de los posteos en redes sociales. No faltan en ninguna oportunidad las postales y videos con ocasión del Día de la Madre, así como el del Padre.

Durante la entrevista con la revista norteamericana, en un movimiento inusual, Iglesias se refirió a sus hijos, que aseguró que son sus más fervientes fans. “ Cuando los busco en el colegio y tuvieron un mal día, o uno de ellos está llorando o se están peleando, les decimos: ‘Chicos, ¿cuál es su canción favorita?’. Y entonces uno grita ‘I Like It’, y todos empiezan a cantarla. Es muy dulce ”, contó baboso sobre sus herederos. “Ahora estoy disfrutando y disfrutándolos cada día”.

Enrique Iglesias junto a Nicholas y Lucy, los mellizos que nacieron en 2017 (Crédito: Instagram/@enriqueiglesias)

Iglesias está actualmente de gira por Estados Unidos y Canadá junto a Pitbull y Ricky Martin, con quienes realiza el The Trilogy Tour, un show con el cual recorrerán el país del norte entre octubre y diciembre, realizando 19 conciertos.

Durante esta etapa, extraña con locura a su familia. “ Cuando salgo de gira los echo mucho de menos. Siento que los chicos todavía no son lo suficientemente mayores como para viajar conmigo, por eso quedan en casa ”, dijo el español, que también reveló que su rutina durante los tours es bastante tranquila. “Me gusta la tranquilidad y estar en concentrado antes de salir al escenario. No me gusta que haya mucha locura detrás de escena”, aseguró.

LA NACION