The Trilogy Tour: Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull anunciaron las fechas de su enigmática gira juntos

La emoción de los artistas se trasladó a los fanáticos. Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull protagonizarán una enigmática gira juntos, que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos, con un total de 19 fechas. Este miércoles, anunciaron los lugares y días de cada actuación y expresaron su ímpetu en las redes sociales: “Una noche loca”.

No es la primera vez que los artistas se suben juntos a un escenario, aunque sí debutarán los tres juntos en una gira. The Trilogy Tour tendrá lugar entre octubre y diciembre de este año y los intérpretes de grandes éxitos mundiales dedicarán su talento a sus fanáticos.

Ricky Martin anunció las fechas de su gira junto a Enrique Iglesias y Pitbull

“¡Está pasando! Nos ponemos en marcha”, expresó Ricky Martin, a través de su cuenta de Instagram, junto al video promocional del tour. Y agregó: “Esta va a ser una noche loca. Únanse a nosotros y prepárense para dejarse perder”. “¡Así es!”, comentó Enrique Iglesias, mientras Pitbull, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, animó: “¡Daleee!”.

“Emocionado”, escribió en su perfil el intérprete de éxitos como “I know you want me”. Por su parte, el artista español, que conserva en su trayectoria hits como “Bailando” o “Cuando me enamoro”, apuntó: “Me voy de gira con mis amigos. The Trilogy Tour será una gira única en la vida”.

Ricky Martin mostró su emoción ante la gira Instagram: ricky_martin

Hace cuatro años, Enrique Iglesias y Pitbull se subieron juntos a un escenario, en el tour de 2017, donde contaron con CNCO como telonero. Según consignó Billboard Boxscore, la gira vendió 415 mil entradas y recaudó 38 millones de dólares. En tanto, en 2021, el cantante español realizó un recorrido similar junto al puertorriqueño, que contó con Sebastián Yatra como telonero en esta ocasión, y facturó más de 35 millones de dólares con 312 mil entradas vendidas.

Cuándo salen a la venta las entradas

La esperada gira comenzará el 14 de octubre en la ciudad de Washington y concluirá el 10 de diciembre en Vancouver. En tanto, los fanáticos podrán anotarse para la preventa de entradas, que comenzará el 7 de junio próximo, hasta el día 4 de este mes. La venta de boletos al público general iniciará el 9 de junio a las 10 horas.

Las fechas de The Trilogy Tour Instagram: pitbull

Estas son las fechas de las actuaciones de The Trilogy Tour que protagonizarán Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull:

14 de octubre. Washington, Capital One Arena

17 de octubre. Toronto, Scotiabank Arena

20 de octubre. Montreal, Bell Centre

21 de octubre. Boston, TD Garden

26 de octubre. Nueva York, Madison Square Garden

28 de octubre. Brooklyn, Barclays Center

1 de noviembre. Chicago, United Center

3 de noviembre. Detroit, Little Caesars Arena

9 de noviembre. Orlando, Amway Center

10 de noviembre. Miami, Kaseya Center

17 de noviembre. Dallas, American Airlines Center

18 de noviembre. Houston, Toyota Center

19 de noviembre. San Antonio, AT&T Center

24 de noviembre. Las Vegas, T-Mobile Arena

25 de noviembre. Phoenix, Footprint Center

30 de noviembre. Los Ángeles, Crypto.com Arena

6 de diciembre. San José, SAP Center

8 de diciembre. Seattle, Climate Pledge Arena

10 de diciembre. Vancouver, Rogers Arena

