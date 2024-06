En fotos. Así están hoy los hijos de Enrique Iglesias, los suecos de goma de Brooke Shields en una gala y lo nuevo de Suri Cruise

Escuchar

MI PAPÁ ES MI ÍDOLO

En pocas las ocasiones en las que Enrique Iglesias (49) y su mujer, Anna Kournikova (43), se muestran junto a sus tres hijos en las redes sociales, pero esta vez, les ganó la ternura. La ex tenista compartió una postal familiar en Miami el pasado domingo 16 de junio por el Día del Padre y derritió a todos sus seguidores y los fans del cantante. “Feliz Día del Padre a mi hombre ¡Y a todos los padres!”, fue la dulce dedicatoria de la actual modelo para el amor de su vida. En las fotos se lo puede ver al artista disfrutando junto a los mellizos Nicholas y Lucy (6), y la más pequeña de la familia, Mary (4).

El cantante haciendo morisquetas con Lucy.

Con respecto a su familia, Iglesias decidió mantener un perfil bajo en Instagram, mientras que Kournikova comparte esporádicamente fotos de sus tres hijos que dejan ver lo grandes que están. La pareja, que se conoció en 2001 en el rodaje del videoclip Escape, tampoco habla de su vida privada en los medios y, en su momento, ni siquiera anunciaron su boda.

El cantante con su hijo Nicholas, a punto de irse de vacaciones en su avión privado.

Fue Julio Iglesias Jr, hermano de Enrique, quien los mandó al frente en una entrevista de 2023: “Mi madre me ha visto a mí casarme, a mi hermana Chábeli casarse, ha visto a Ana casarse... Enrique lo que no hizo es una boda grande”.

Enrique Iglesias con Mary, su hija menor, sobre sus espaldas.

LES DIO UN DESCANSO A LOS TACOS

Con un look amarillo al completo, la actriz se robó todas las miradas con un top escotado de lentejuelas, una falda larga, y la comodidad de las Crocs, debido a una cirugía reciente en uno de sus pies. Getty Images

Hay que reconocerle a Brooke Shields la intención por combinar su vestido amarillo de lentejuelas con los zapatos, aunque en realidad se trataran de zuecos de goma. La actriz, que asistió a la gala de los premios Tony, en el David H. Koch Theater del Lincoln Center de Nueva York, con Crocs amarillos que llamaron la atención de todos, dio una buena razón para renunciar a los tacos altos: está recuperándose de una doble cirugía de un dedo de su pie que le practicaron tres días antes del evento en el que se premia lo mejor del teatro en Estados Unidos. “¡No podría haberlo hecho con tacones!”, se justificó Brooke.

La artista mostró en sus redes cómo se está recuperando de su doble cirugía.

Sin embargo, no es la primera vez que combina la ropa elegante con ese tipo de zapatos: en 2008, y sin una cirugía de por medio, asistió a un banquete con un vestido largo color fucsia y zuecos rosas de goma.

INICIA SU PROPIO CAMINO

Con 18 años y luego de graduarse en el colegio Avenues The World School de Manhattan, Suri Cruise, la hija de Katie Holmes (45) y Tom Cruise (61), está lista para dejar el nido materno y empezar su vida adulta. En los últimos meses se especuló sobre la universidad que Suri elegiría para su carrera y finalmente se supo que la joven, amante de la moda, ingresará en la prestigiosa Carnegie Mellon, en Pensilvania, lo que sin lugar a dudas será un desafío para su madre, que esperaba que su única heredera permaneciera en Nueva York. “Katie está muy orgullosa de ella, pero también es extremadamente sobreprotectora”, dijo al Daily Mail una fuente cercana a la actriz, que crio a su hija en solitario desde que se separó en 2012 de Tom Cruise.

En un video de TikTok que grabó junto a sus compañeros de colegio, Suri Cruise reveló su elección universitaria al lucir el buzo de Carnegie Mellon, una reconocida casa de estudios en Pensilvania, Estados Unidos.

En su divorcio de Holmes, el protagonista de Misión imposible acordó pagar una manutención de 400 mil dólares anuales hasta los 18 años de su hija y cubrir “los costos médicos, dentales, de seguros, educativos, universitarios y otros gastos extracurriculares”. Sin embargo, prácticamente no ha tenido contacto con ella: la última vez que fue visto públicamente junto a Suri fue en 2013.

HERMANAS DEL CORAZÓN

Son amigas desde hace más de treinta años y el cariño que se tienen es compartido también por sus familias. Salma Hayek (57) y Penélope Cruz (50) se han acompañado, como latinas en Hollywood, en sus carreras y también en sus vidas privadas. “Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos, sólo por teléfono. Llegué con un papel para hacer una película. Tenía mi billete de regreso. Así que fui por dos meses y no conocía a nadie allí. Me recogió en el aeropuerto y me dijo: ‘No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa”, contó Penélope sobre su relación con Salma, a quien considera una hermana.

Salma Hayek y Penélope Cruz posaron con sus respectivos padres, Sami Hayek Domínguez y Eduardo Cruz, durante el rodaje de "Bandidas" en 2006.

Una muestra de ese vínculo tan cercano es la foto que la mexicana publicó en su cuenta de Instagram el domingo pasado, para celebrar el Día del Padre. En la imagen, están las dos con sus respectivos padres: Salma con Sami Hayek Domínguez (86) y Penélope con Eduardo Cruz, que murió de un infarto a los 62 años, en 2015. “Durante el rodaje de Bandidas, Penélope y yo tuvimos que trabajar en el Día del Padre. ¡Qué recuerdo tan hermoso celebrar juntas a nuestros padres en el set! La familia lo es todo”, escribió Salma en un mensaje dirigido a Penélope, al recordar la película que protagonizaron en 2006.

CASI IDÉNTICOS

No necesita decir de quién es hijo porque sus facciones hablan por sí solas: Rafferty Law (27), el hijo mayor de Jude Law (51), guarda un parecido físico innegable con el reconocido actor e, incluso, según él mismo confió, hasta se paran de la misma manera. “Existe esa comparación todo el tiempo y la encuentro bastante divertida porque, obviamente, nos parecemos mucho: él es mi papá”, afirma Raff (como lo llaman sus más cercanos).

Rafferty en un panel de los Emmy, el pasado 4 de mayo, en Beverly Hills. Getty Images

El joven también heredó de su padre (y de su madre, Sadie Frost) la pasión por actuar y de chico solía participar en todas las obras de teatro de su escuela, aunque durante su adolescencia empezó a dudar de esa vocación por la presión que le generaba su apellido.

Jude Law durante una proyección de El talentoso Sr. Ripley, en diciembre de 1999. Getty Images

Por eso, además de incursionar como modelo, se inclinó por la música y creó su propia banda, Outer Stella Overdrive. Fue en 2020, durante la pandemia, cuando retomó su faceta actoral y se animó a coprotagonizar con Jude el cortometraje The Hat; al año siguiente hizo su gran debut en la película Twist, una adaptación de Oliver Twist, el clásico de Charles Dickens, y este año se lo vio en la serie Masters of the Air, producida por Tom Hanks y Steven Spielberg.

Padre e hijo en un partido de fútbol entre Barcelona y el Real Madrid en 2016. “Mi papá es mi mejor amigo; siempre fuimos muy cercanos”, contó Raff. Getty Images

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Shutterstock

LA NACION