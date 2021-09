Entre rumores de romance con Luciana Salazar, Benjamín Vicuña viaja a España para reencontrarse con la China Suárez

Benjamín Vicuña está listo para viajar a España en los próximos días. El actor chileno visitará el Viejo Continente para reencontrarse con su exmujer, la China Suárez, y sus dos hijos menores: Magnolia, de tres años y Amancio, de uno.

Eugenia Suárez se mudó temporalmente a Madrid junto a los dos pequeños que tuvo con el actor chileno y con Rufina, su hija mayor, fruto de su relación con Nicolás Cabré. También la acompañan su mamá, Marcela y una niñera que cuida de los niños mientras ella esté grabando la película que protagoniza con Álvaro Morte, el popular “Profesor” de La Casa de papel.

Para no perder el contacto con sus niños, Vicuña viajará a Europa. El actor llegará a la capital española durante los primeros días de octubre, en donde además de disfrutar de sus herederos participará de los Premios Platino, el domingo 3, según confirmó él mismo en sus redes sociales. Hace poco, desde su entorno le confirmaron a la revista HOLA! que el chileno se encontrará “con sus hijos y con la China, con la que tiene una excelente relación”.

Magnolia y Benjamín Vicuña Mori, en la foto que el actor chileno le dedicó a su hija en su tercer cumpleaños Instagram

“Ella se lleva muy bien con Benja, al igual que con Nico [Cabré]. Tiene una muy buena relación con sus ex”, puntualizan desde el entorno de ambos. “Se la ve mejor, está contenta, feliz”, aseguran sus amigos, quienes no creen que la China y Benjamín se den una nueva oportunidad para el amor.

Rumores de nuevos romances

En las últimas horas, cuando faltan pocos días para el reencuentro entre los actores, algunos rumores de que ambos estarían teniendo nuevos romances comenzaron a salir a flote. Por un lado, según afirmó Rodrigo Lussich en El Show de los Escandalones, ella tendría “un nuevo amorío” en Estados Unidos. “El novio misterioso de la China vive en Miami”, indicó el periodista.

Por otro lado, Vicuña él habría tenido un encuentro con una famosa mediática argentina. “Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un abrojo, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, aseguró el conductor.

La separación

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió Vicuña hace unas semanas en el posteo con el que confirmó el fin de la relación que lo unía con Suárez. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, cerró.

Si bien ella guardó silencio durante un tiempo, días atrás desmintió los rumores de infidelidad. “Como rompen (...) con la moza que me escribió. No me escribió nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea. Paren ya, por favor, dejen a la gente separarse en paz”, dijo visiblemente enojada.

En cuanto a los verdaderos motivos de la crisis, sostuvo: “No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición, la gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro aunque eso no venda, pero córtenla ya, por favor. Es agotador”, concluyó la China Suárez.