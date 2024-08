La escandalosa pelea entre Benjamín Vicuña y el marido de Pampita, Roberto García Moritán

Escuchar

No es fácil que el ex y el actual se lleven bien, pero después de un tiempo, Carolina ‘Pampita’ Ardohain pudo ver a Benjamín Vicuña y a Roberto García Moritán casi como amigos, compartiendo reuniones familiares e, incluso, jugando un papi fútbol. Sin embargo, eso parecería ser cosa del pasado, ya que en las últimas horas se conoció un dato que demuestra lo contrario.

El escándalo se habría desatado en el festejo de cumpleaños de la hija de Pampita

Este miércoles, en Socios del espectáculo (eltrece) revelaron detalles de la escandalosa pelea entre el actor chileno y el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según contó Paula Varela, el hecho ocurrió a fines de julio, en el festejo de tres años de la Anita García Moritán. “Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y, por lo tanto, también a Vicuña. A Moritán ya no le gustaba, pero finalmente accedió con una condición: en la fiesta los protagonistas tenían que ser la nena, Pampita y él. Nada de Vicuña en las fotos ni en las menciones ni en ningún lugar. No se lo banca”, comenzó diciendo la periodista.

Festejo de cumpleaños de la hija de Pampita

Sin embargo, el deseo del empresario no se cumplió y todo terminó en polémica. “La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes, y después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales. Entonces, Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero...”, agregó la periodista, dejando a todos en suspenso.

Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán en tiempos felices instagram.com/pampitaoficial

Y completó: “Una de las chicas que colaboró con el cumpleaños publicó una foto donde estaba Vicuña. ¡Para qué! Moritán se puso furioso y a los gritos. Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita. A mí me contaron que la discusión fue importante, sí. Otra cosa que le molestaba a Moritán es el lugar de la fiesta, porque cree que el Four Seassons, por alguna razón, está muy vinculado a la relación de Pampita con Vicuña”.

Pero, ¿cuál fue el motivo por el que el vínculo entre los hombres de la modelo se quebró? La respuesta se remite al Martín Fierro de Moda 2023, cuando Vicuña subió al escenario tras recibir el premio por su rol protagónico en El primero de nosotros (Telefe) y cometió un furcio que no pasó desapercibido, sobre todo por el marido de la modelo.

“Qué lindo. Muchas gracias por ese abrazo hermoso”, dijo sobre la calidez que recibió por parte de sus compañeros. “Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron, a los que no votaron, gracias al público que son principalmente las personas por las que trabajamos”, dijo, agradecido.

“Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos”, enumeró, y sin darse cuenta siguió: “Me dio un amor...”. Acto seguido, se quedó en silencio, percatándose del error que había cometido y con tono de humor cerró: “Me dio tantas cosas (...) Así que quiero agradecer, compartir con mis compañeros de terna que nos ayudaron con esta historia”.

