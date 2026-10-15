Escándalo en el aire: 7 famosos que terminaron arrestados tras perder el control en un avión

Esta semana, Selma Blair fue noticia por el violento episodio que protagonizó a bordo de un avión de Delta Air Lines que volaba de Los Ángeles a Nueva York. La actriz fue acusada de agredir física y verbalmente a dos tripulantes y de intentar abrir la puerta de la aeronave, motivo por el cual fue detenida al aterrizar y luego puesta en libertad bajo fianza. Según su representante, la actriz omitió tomar varias dosis de la medicación que tiene indicada por su enfermedad, esclerosis múltiple, y hay quienes recordaron el episodio similar que protagonizó en 2016, cuando la intérprete de Juegos sexuales tuvo un fuerte altercado durante un vuelo luego de haber mezclado alcohol con medicación.

Selma Blair al salir de los tribunales de Nueva York tras el incidente en el vuelo de Delta Airlines Ryan Murphy - AP

Pero, claro, Blair no es la primera ni la última celebridad que perdió el control en las alturas y pagó las consecuencias por ello. A continuación, un repaso por otros siete casos de famosos que fueron arrestados en aeropuertos o expulsados de un vuelo por conducta inapropiada.

Liam Gallagher

Caótico arriba y debajo del escenario, Liam Gallagher protagonizó varios disturbios aéreos Scott A Garfitt - Invision

El vocalista de Oasis, caótico por excelencia, protagonizó más de un incidente aéreo. En 1998, Cathay Pacific lo vetó de por vida por fumar a bordo, insultar a la tripulación y lanzar objetos durante un viaje. Un desmadre que se originó, según reportes de la época, porque el músico se había enfurecido por la forma que tenía un bizcocho. El descontrol fue tal que el piloto amenazó con desviar el avión y obligar a la banda y a sus acompañantes (eran alrededor de 30 personas) a desembarcar en el aeropuerto de Perth. “Fueron abusivos. Se comportaron de forma repugnante con la tripulación. Fueron desagradables, destructivos, fumaban a bordo”, describió entonces un pasajero, conmocionado por la situación.

Lily Allen protagonizó un escándalo con Liam Gallagher en un vuelo a Japón Gentileza EMI

Una década después, el cantante revolucionó otro vuelo junto a Lilly Allen, con quien mantuvo relaciones sexuales en el baño del avión y en los asientos de primera clase rumbo al Fuji Rock Festival en Japón. Ambos artistas estaban en estado de embriaguez y, de acuerdo a los testimonios recogidos por el diario The Sun, habían comenzado a tomar alcohol incluso antes de abordar la aeronave. Además, se dijo que se la pasaron gritando, cantando e insultando, y que fue imposible para la tripulación mantenerlos bajo control.

Naomi Campbell

El comportamiento irascible de Naomi Campbell fue noticia en varias oportunidades Kirsty Wigglesworth - AP Pool

La supermodeo perdió los estribos en 2008 en un vuelo de British Airways que se dirigía a Los Ángeles cuando el capitán le informó, antes de partir, que se había extraviado su valija -con un traje de Yves Saint Laurent que debía usar en un programa de televisión- en medio de caos que había generado la apertura de la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow.

Campbell, que ya tenía una condena por arrojar un teléfono celular contra una asistente, tuvo un ataque de furia y, entre gritos e insultos, acusó de racista al comandante de abordo. Luego, cuando tres agentes de policía llegaron para escoltarla fuera del avión, ella escupió y golpeó en el brazo con su teléfono a uno de ellos y pateó con sus “imponentes botas de plataforma con tacos de aguja” a otro. Tras ser esposada y detenida, la top model se declaró culpable y fue condenada a 200 horas de servicios comunitarios, además de una multa de 2.300 libras esterlinas y el pago de una indemnización a los oficiales agredidos y al capitán del avión.

Kate Moss

Kate Moss se enojó cuando se negaron a servirle a alcohol en pleno vuelo, pero los pasajeros se pusieron de su lado Vianney Le Caer - Invision

Otra de las icónicas supermodelo de los 90 que fue noticia por un altercado aéreo. En 2015, un miembro de la tripulación se negó a servirle alcohol a Kate Moss y ella, muy resolutiva, se sirvió un trago de vodka que llevaba dentro de su equipaje de mano. La situación escaló al piloto, a quien la británica trató de “zorra básica”, e incluyó un llamado a la policía para que la detuvieran al aterrizar porque la modelo se había tornado conflictiva.

Sin embargo, los pasajeros aseguraron que Moss no había sido agresiva sino, más bien, graciosa, y que el personal había exagerado en el manejo de la situación. Si bien no se presentó ninguna denuncia formal ni Moss fue arrestada, la aerolínea low-cost EasyJet sostuvo que “no tolera comportamientos disruptivos y siempre denunciará cualquier incidente a las autoridades”.

Alec Baldwin

A Alec Baldwin lo bajaron del avión por negarse a apagar su teléfono y, aparentemente, dar un portazo a la puerta del baño Dimitrios Kambouris - Getty Images North America

En 2011, el actor fue expulsado de un vuelo de American Airlines antes de despegar por discutir con una azafata que le había pedido apagar su celular mientras él estaba disputando una partida online de un juego de palabras “adictivo”.

“Le encanta tanto ‘Words with Friends’ que estaba dispuesto a bajarse de un avión por jugar”, dijo entonces Matthew Hiltzik, portavoz de Baldwin, sobre la situación que tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Enseguida, Baldwin se volcó a Twitter para despacharse contra la aerolínea, a la que catalogó como el lugar “donde los profesores de gimnasia de colegios católicos de los años 50 encuentran trabajo como auxiliares de vuelo”. Algunos testigos habrían acusado a Baldwin de ser “un pasajero extremadamente ruidoso” que se negó a apagar su teléfono cuando fue requerido y “se levantó, con la luz del cinturón de seguridad aún encendida para el despegue, y se llevó su teléfono al baño del avión”, donde dio un “portazo” para encerrarse. Asimismo, aseguraron que fue “extremadamente grosero con la tripulación, insultándolos con nombres inapropiados y utilizando un lenguaje ofensivo”.

Courtney Love

En 2003, Courtney Love se enojó con una azafata que no le permitió a su amiga pasar al sector reservado para los asientos de primera clase Backgrid/The Grosby Group

La cantante fue arrestada en 2003 y retenida durante nueve horas, acusada de comportamiento perturbador y de poner en peligro una aeronave de Virgin Atlantic que viajaba desde Los Ángeles hacia Londres.

“Insulté a una señora —mi hija siempre decía que tengo la boca muy sucia— llamada Mary porque no dejaba pasar a mi amiga a primera clase. Le dije: ‘¿Por qué te pones tan perra con esto?’”, aseguró Courtney Love cuando le consultaron por el altercado. De acuerdo a los reportes, la artista se había tornado verbalmente agresiva, a los gritos, y se negó a permanecer en su asiento o a abrocharse el cinturón de seguridad. Fue el capitán quien dio aviso a la policía para detenerla luego del aterrizaje.

Gérard Depardieu

Gérard Depardieu fue expulsado de un vuelo luego de orinar en el pasillo del avión. En mayo del año pasado, el actor francés fue condenado a 18 meses de prisión suspendida por agresión sexual Aurelien Morissard - AP

En 2011, el actor protagonizó un escándalo a bordo de un avión de CityJet que iba de París a Dublín cuando quiso utilizar el baño mientras estaban por despegar. Pese a que la tripulación le pidió que esperara hasta que se completara el despegue, por normas de seguridad, el francés sostuvo que era urgente y orinó en el pasillo del avión, lo que provocó que el vuelo se demorara dos horas para la limpieza de la alfombra.

Según algunos reportes, Depardieu estaba alcoholizado e hizo sus necesidades en una botella, pero el actor Edouard Baer, ​​que viajaba con él, afirmó que su amigo tenía problemas de próstata y que no había consumido alcohol. El ganador del Premio César fue invitado a retirarse y posteriormente pidió disculpas por el incidente “humillante”.

Christian Slater

Las fotos de la detención de Christian Slater en diciembre de 1994

En un hecho impensado en estos días, un joven Christian Slater pasó alrededor de ocho horas bajo custodia policial en 1994 por intentar abordar un vuelo de Delta Airlines en el aeropuerto Internacional John F. Kennedy con un arma 9mm sin licencia.

El actor fue detenido mientras pasaba por un detector de metales y se le imputó el cargo de posesión ilegal de armas, por el que fue condenado a tres días de trabajo comunitario.