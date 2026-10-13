Selma Blair fue arrestada por intentar abrir la puerta de un avión en pleno vuelo y agredir a dos tripulantes

La actriz Selma Blair fue arrestada y será procesada en Nueva York por agredir a dos miembros de la tripulación de un vuelo de Delta Air Lines, informaron las autoridades ayer.

La actriz de Legalmente rubia y Juegos sexuales fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy el domingo por la noche tras el aterrizaje del vuelo, que había reportado que una pasajera estaba ejerciendo violencia física, tras haber querido abrir la puerta del avión. Según TMZ y la cadena CBS, Blair golpeó a un auxiliar de vuelo y mordió a otro. Tras este episodio, la actriz también tuvo un violento altercado con un agente de policía. Y cuando fue trasladada al hospital, golpeó a una enfermera, según un documento judicial.

Según la llamada al 911 obtenida por TMZ, el piloto del avión solicitó que la policía y el personal médico esperaran en la puerta de embarque, listos para atender las lesiones de los tripulantes de abordo; así como a Blair, ya que el piloto aseguró que “la pasajera conflictiva también se golpeó la cabeza”.

Por los hechos ocurridos en el vuelo, Blair recibió del FBI una citación para comparecer ante el tribunal de faltas de Brooklyn por dos cargos de agresión, indicó una fuente judicial federal, según informó la agencia de noticias AFP. Aún no se ha fijado fecha para esta comparecencia.

Por otra parte, esa misma noche se presentó ante un tribunal del Estado de Nueva York ubicado en Queens, donde se le notificó su procesamiento por las agresiones a la policía y a la enfermera. Y quedó en libertad bajo fianza, pero se le fijó una nueva audiencia para el 19 de enero de 2027. Allí sus abogados argumentaron que lo ocurrido en el vuelo fue porque la actriz omitió tomar varias dosis de la medicación que tiene indicada por su enfermedad y sumado a esto, el fuerte golpe que se dio en la cabeza le provocó un cuadro de “grave confusión”, según informó Page Six.

Selma Blair al salir de los tribunales de Nueva York tras el incidente en el vuelo de Delta Airlines Ryan Murphy - AP

“Emergencia médica”

“Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye”, dijo su representante y sumó: “Después del aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable”.

La actriz de 54 años, que padece esclerosis múltiple, fue trasladada a un hospital para una evaluación junto con uno de los tripulantes heridos, tras los hechos ocurridos durante el vuelo.

Un portavoz de Delta dijo: “La aerolínea tiene tolerancia cero al comportamiento indisciplinado o ilegal, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es lo primero”.

Un episodio anterior

Este no es el primer episodio de este estilo que protagoniza la actriz, ya que en 2016 también tuvo un fuerte altercado durante un vuelo, tras el cual al aterrizar fue retirada en camilla. “Mezclé alcohol con medicación y eso hizo que perdiera el conocimiento y me llevó a decir y hacer cosas de las que me arrepiento profundamente”, declaró a la revista Vanity Fair tras el hecho.

También relató en sus memorias de 2022 que había mordido a varias celebridades, entre ellas a Kate Moss, a menudo en situaciones en las que había estado bebiendo alcohol.