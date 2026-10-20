Evangelina Salazar, sobre la separación de su hijo Emanuel Ortega y Julieta Prandi: “Es una cosa muy íntima”

Palito Ortega se presentó con su gira Por siempre en el Teatro Opera y estuvo acompañado por parte de su familia. Su show se dio en medio de la sorpresiva separación de su hijo Emanuel Ortega y Julieta Prandi, por lo que las cámaras se hicieron presentes en el lugar en busca de alguna declaración. Una de las que fue interceptada al llegar fue Evangelina Salazar y, si bien no quiso hablar del tema, reveló que está acompañando a su hijo en este triste momento.

“De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima”, dijo Evangelina al arribar al teatro de calle Corrientes rodeada de varios hombres de seguridad. Sin embargo, y a pesar del bajo perfil que siempre la caracterizó, la mujer de Palito dio a entender la angustia que están transitando por esta situación. “¿Cómo atraviesa la familia esta situación?”, le preguntó una cronista. “Y qué vamos a hacer…”, lanzó resignada.

Evangelina Salazar y Palito Ortega junto a sus hijos y nietos Album Familiar

Tras repetir que no iba a hablar ni opinar al respecto, Salazar aseguró que está al lado de su hijo en este momento. “Siempre acompañando, por supuesto”, advirtió.

Quien también habló fue Luciana Salazar, sobrina de la retirada actriz. “La verdad es que no me quiero meter. Yo lo único que quiero es que mi primo esté bien, que mi familia esté bien. Y sobre todo, mi primo porque es mi familia”, remarcó a la salida del teatro. “¿Pudiste hablar con él?”, le preguntó el movilero de Puro Show. “No, con Emanuel no. Con mis otros primos sí y todos queremos lo mejor para él”, remarcó.

Sobre cómo el resto de los Ortega están viviendo esta noticia, expresó: “Calculo que revolucionados porque mi familia es perfil bajo en ese sentido”. Y enseguida repitió: “Solo le deseo lo mejor a mi primo porque lo adoro”. “¿Te sorprendió esta separación?”, indagó el cronista. “Bueno, sí, me sorprendió todo: el casamiento, la separación. Fue como todo muy rápido pero bueno, son cosas que pasan”, dijo.

Por último, Luli habló sobre su vínculo con Julieta Prandi y desmintió tener una mala relación. “Nos veíamos en los eventos familiares y nada, la mejor. Ningún problema”, concluyó.

La palabra de Juan Alberto Mateyko sobre su polémico posteo

Este domingo, Emanuel Ortega cumplió 49 años y su padrino artístico, Juan Alberto Mateyko, le dedicó un posteo en el que criticó duramente el accionar de Prandi al exponer en redes un tema tan delicado.

“Querido Emanuel, aquí recibiendo un nuevo año, junto a parte de tu familia. Sebastián, mi hermano Palito Ortega y otro amigazo, Norbi Román, y me hago responsable de lo que escribo. Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando, y la voy a visibilizar, Julieta Prandi. Así no”.

“Como dicen los mexicanos cuando quieren de verdad. ¡Te exijo que seas feliz! Y menos esa publicación (ese comunicado) en un día tan difícil”, insistió en referencia al posteo que realizó Prandi el día que confirmó su separación mediante Instagram.

Este lunes, el conductor se comunicó con Intrusos, donde explicó qué lo llevó a realizar ese descargo, del cual dejó en claro que no se arrepiente. “Si el que hubiese enviado ese comunicado hubiese sido Emanuel Ortega, aunque me podría costar la amistad, también lo hubiera dicho, también lo hubiera posteado”, dijo el comunicador a través de un audio enviado a Daniel Ambrosino. La declaración de Gustavo Yankelevich ese mismo día, tras la confesión de su nieto Valentín, fue algo que lo movilizó por completo, según explicó. “Porque en un día muy especial de congoja, después de que en Intrusos salió a hablar Gustavo Yankelevich, todos nos quebramos. Yo por lo menos, mi hija también. Le envié un mensaje, no de audio porque no podía hablar, sino escrito a Gustavo. Pasó, llegué a la radio y mi productor, Federico Cabrera, me dice: ‘¿Juan, te enteraste del comunicado?’ Y me lo leyó”, reveló Mateyko sobre cómo se enteró de la decisión de Prandi.

Mateyko apuntó contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega (Fuente: Archivo La Nacion)

“Me pareció fuera de lugar, sobre todo, porque hay familias detrás de… A tal punto que India, la hija de Emanuel, se enteró por el comunicado lo que pasaba con su papá y con Julieta. Yo he hablado muy superficialmente con Evangelina y con Palito y a ellos también les sorprendió. Y esas cosas duelen”, aseguró.

Tras aclarar que su consciencia está tranquila, el periodista advirtió: “Si yo la viese o hablase con Julieta le diría exactamente lo mismo que publiqué. No le pediría permiso, se lo diría. Como está ella creo que en Brasil, tomó vacaciones, no la voy a llamar para decirle: ‘Mira que voy a postear’ o ‘¿Por qué lo hiciste?’. Nada. Simplemente lo publiqué y no me arrepiento”, remató tajante.