Juan Alberto Mateyko apuntó contra Julieta Prandi en el cumpleaños de Emanuel Ortega: “Así no”

En el contexto del cumpleaños número 49 de Emanuel Ortega, que se celebra este domingo 18 de octubre, Juan Alberto Mateyko compartió con sus seguidores de Instagram una foto en la que aparece con el músico y el resto del clan Ortega. Allí apuntó sin filtro contra Julieta Prandi, de quien se separó la semana pasada, tras 27 días de matrimonio.

El duro posteo de Mateiko contra Julieta Prandi durante el cumpleaños de Emanuel Ortega (Fuente: Instagram)

“Querido Emanuel, aquí recibiendo un nuevo año, junto a parte de tu familia. Sebastián, mi hermano Palito Ortega y otro amigazo, Norbi Román, y me hago responsable de lo que escribo. Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando, y la voy a visibilizar, Julieta Prandi. Así no”.

De este modo, Mateyko dio su apoyo contundente al hijo de Palito Ortega y cuestionó que se haya hecho pública la razón de por qué el matrimonio se disolvió, a casi un mes de haberse concretado.

En su texto, el locutor le deseó felicidades por su cumpleaños y mencionó: “Como dicen los mexicanos cuando quieren de verdad. ¡Te exijo que seas feliz! Y menos esa publicación (ese comunicado) en un día tan difícil”, insistió en referencia al posteo que realizó Prandi el día que confirmó su separación mediante Instagram.

Al mismo tiempo, Mateyko justificó que aquel fue “un día tan difícil”, ya que su “amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín”. Hacia el final, remarcó: “Lo que estoy escribiendo tiene un solo responsable: Juan Alberto Mateyko”.

El locutor direccionó su crítica a Prandi y el mensaje que ella subió a las historias de Instagram el 12 de octubre. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero que sepan respetar. Gracias”, escribió.

El comunicado que publicó Julieta Prandi

Por qué Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega

Entre las versiones de ruptura, trascendió que Emanuel Ortega le habría sido infiel a Prandi con Mariana Marx y Josefina Lynch, a quienes recibió en Woman, su estudio de grabación. Su hermano Martín Ortega lo desmintió y aseguró que, aunque en el segundo piso tiene “una especie de dormitorio porque a veces se quedaba toda la noche” ahí, el estudio “es un lugar de trabajo, no una fiesta”.

La nueva tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Sin embargo, luego trascendió que habría una nueva tercera en discordia. “Me cuentan que previo al casamiento, Emanuel Ortega se habría estado hablando con una vestuarista y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio”, sostuvo Marcia Frisciotti, alias ‘Pochi’ de Gossipeame, en la edición del viernes 16 de octubre de Puro Show (eltrece). “Más allá de eso, se ve que esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi. Eso habría sido el principal detonante de la pelea que tuvieron”, advirtió.

Actualmente, Julieta Prandi se encuentra en Brasil, país que eligió para distanciarse de la turbulencia mediática en torno a su vida privada, de acuerdo a lo que confirmaron Ángel De Brito y Pilar Smith en LAM (América TV).

Ángel de Brito contó que Julieta Prandi viajó a Brasil tras su separación (Foto: Instagram @angeldebritooki)

“La llamé a Julieta, me atendió y me dijo que por ahora no quiere dar notas. Que necesita recuperar su paz, que está avergonzada de toda esta situación”, detalló Smith y agregó: “Tocó fondo y terminó de desilusionarse por este episodio que contamos. El lunes, además, se iba de luna de miel y ahora necesita irse de viaje sola. Está tranquila porque hizo todo. Todo creo que es que fue perdonando todo y dejando pasar”.