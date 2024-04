El viernes pasado, el Presidente anunció el fin del romance, pero aún ella no habló al respecto; por ahora, la humorista se centra en su carrera laboral y en sus ganas de rodar un documental con su vida

Pablo Mascareño Para LA NACION

El viernes 12 de abril estaba por concluir. Faltaba una hora para la medianoche cuando el presidente Javier Milei anunció en la red social X que había terminado su relación con la imitadora Fátima Florez .

“Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”, comenzó diciendo el jefe del Estado argentino en un posteo directo, no muy extenso, pero con calidez y respeto hacia su ahora expareja.

Aquella comunicación, de tono más humano que institucional, finalizaba con un esperanzador argumento: “Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”. Y desde Texas, donde se reunió con el CEO de Tesla, Elon Musk. Ella, hasta el día de hoy, mantiene el silencio .

La relación, que se extendió a lo largo de nueve meses, fue comidilla tanto para el universo laberíntico de la política como del mundo gossip de la farándula. Fátima Florez y Javier Milei conformaron una pareja atípica, acaso por eso, siempre se posaron sobre ellos algunas miradas de descrédito . “Es un acuerdo”, “les sirve a los dos”, frases que se repitieron una y otra vez. Sin embargo, ambos siguieron adelante y estuvieron juntos más tiempo del que muchos hubieran imaginado.

Fueron atípicos. “Son raros”, les expresó Mirtha cuando los invitó a comer en su “mesaza”. La diva, como se sabe, no se calla sus apreciaciones. “Nos encanta ser así, somos originales”, le dijo aquella noche la imitadora a LA NACIÓN.

Ella se encargó siempre de aclarar que era “la novia” y que lejos estaba de cumplir con el rol de “primera dama”. Eso quedó claro desde el inicio de la presidencia del libertario. Prudentemente, la artista se mantuvo en un segundo plano y alejada de las cuestiones institucionales , aunque por la investidura del novio fuera inevitable las connotaciones políticas.

De todos modos, ella tampoco se quedó atrás y, en su espectáculo Fátima 100%, al menos durante las funciones del verano pasado en Mar del Plata, esgrimía frases elogiosas hacia el Gobierno y era crítica hacia la figura de Cristina Kirchner .

Cuando, en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, la actriz conversó, en exclusiva, con LA NACIÓN , se mostró muy enamorada de su novio y adelantó la realización de un posible documental sobre su vida, además de pensar en voz alta sobre su maternidad.

En enero de este año, Fátima Florez conversó en exclusiva con LA NACIÓN Mara Sosti

Él la visitó en “La Feliz” en dos oportunidades y ella hizo público un viaje a Buenos Aires en el que no se privó de mostrarse en el balcón de la Casa Rosada , coincidiendo con la mudanza de Javier Milei a la Quinta Presidencial de Olivos, residencia de los presidentes en funciones y sus familias.

Se dijo que Florez se acercaba a Buenos Aires cada lunes, cuando su compañía teatral descansaba del ajetreado plan de funciones de martes a domingos, pero lo cierto es que nada de eso trascendió, al menos a nivel fotográfico. La actriz, desde siempre, negó todo tipo de intención de pernoctar en Olivos, paradójicamente, el barrio donde transcurrió su adolescencia. Fátima y su familia vivieron muchos años en un edificio a metros de la Quinta.

A pesar del poco tiempo que la pareja estuvo unida, no se han privado de llamar la atención . Si bien no es la primera vez que un presidente entabla un vínculo amoroso con una artista, este caso tuvo algunos ribetes más llamativos y barrocos -dada la personalidad de los personajes en cuestión- a diferencia de los más cautos Marcelo T. de Alvear y Regina Pacini o de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, quienes accedieron a la presidencia cuando sus esposas ya no formaban parte del ambiente artístico.

Milei, en cambio, fue elegido presidente estando en pareja con Fátima Florez y ella logró un gran éxito de taquilla en Mar del Plata siendo la novia del primer mandatario. A todas luces, la relación no afectó y seguramente potenció, la carrera de ambos . Al menos en un comienzo. Entre la política y la farándula parece no haber barreras infranqueables como sí existían entre Montescos y Capuletos.

Fátima Florez, junto a los padres de Javier Milei, en la asunción presidencial en el Congreso Nacional; una de las pocas apariciones de la actriz en un marco protocolar

Cristina “los unió”

El 3 de diciembre de 2022, Legrand invitó a su programa a Milei , entonces un economista muy conocido por sus histriónicas participaciones mediáticas y con ambiciones de crecer en el mundo de la política y llegar a la presidencia del país. La producción del ciclo, sin imaginar que estaría dando pie a un hecho que tendría connotaciones en el quehacer nacional, también convocó a Fátima .

Detrás de cámara se encontraba Norberto Marcos, pareja de la imitadora -lo fue durante dos décadas- y responsable de la producción de sus espectáculos.

Durante el transcurso de aquella emisión de La noche de Mirtha, Florez y Milei cruzaron varias miradas , pero ella terminó de “seducirlo”, seguramente sin intención, cuando imitó a Cristina Fernández de Kirchner. Sorprendió cuando, sin personaje de por medio, insinuó que quien gobernaba el país era la expresidenta -en lugar de Alberto Fernández- y, ya imitándola, jugó con el concepto de “partido judicial” que celebró rápidamente Milei, quien se encontraba sentado a su lado y pegado a la cabecera ocupada por “La Chiqui”.

Principio y fin

Durante el verano 2023, Fátima y Marcos atravesaron una crisis que, hasta entonces, ninguno de los dos creía que seria “terminal” . Si bien seguían unidos laboralmente, cumpliendo con una temporada en Villa Carlos Paz, no fueron pocos los que habrían sido testigos de discusiones a viva voz. Ni siquiera un viaje post temporada logró sanar el vínculo.

Ya separados, Fátima comenzó a reorganizar su vida laboral uniéndose profesionalmente al productor Guillermo Marín, el responsable actual de manejar su carrera, reemplazando el histórico rol de Marcos, quien no terminaba de asimilar la nueva realidad.

Fue durante esos meses, con la humorista ya separada, cuando Florez y Milei comenzaron a intercambiar “likes” y mensajes en las redes sociales y estar muy pendientes uno del otro. Finalmente, en agosto de 2023, luego de las elecciones Primarias, la opinión pública se sorprendía con la noticia del romance entre la humorista y el hombre con aspiraciones presidenciales .

Otra vez “La Chiqui”

El 7 de octubre del año pasado, Mirtha Legrand regresó tardíamente a la televisión para cumplir con su programa en eltrece, un clásico de los sábados que suele marcar agenda. Aquella vez, para comenzar la temporada de manera llamativa, la diva sentó, nuevamente, en su mesa a Fátima Florez y al entonces candidato presidencial Javier Milei. Ahora eran novios. “Hoy tenemos una bomba, lo conseguimos nosotros solos” , dijo Chiquita en el comienzo del ciclo. Estaba eufórica. Razones no le faltaban.

Eran la pareja del momento y todos los querían tener , pero, nobleza obliga, los novios decidieron mostrarse, por primera vez juntos en la televisión, en el espacio donde se habían conocido. “Es una mujer hermosa”, dijo él de entrada. No faltaron los besos tirados al aire y las adulaciones, mientras el economista también buscaba seducir a la audiencia con sus planes en caso de ser elegido presidente, algo que, finalmente, sucedió.

El sábado 23 de diciembre de 2023, Milei, ya ungido Presidente de la Nación, cumplió con la promesa que le había hecho a Legrand y regresó al programa . Esta vez, lo acompañaron el cantante Raúl Lavié y la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Fátima se quedó detrás de cámara. Todo un signo de los nuevos tiempos.

En Mar del Plata

Como en la canción de Donald, la humorista transcurrió su verano sin sobresaltos. Cuando debutó con Fátima 100% en el Complejo Roxy – Radio City de Mar del Plata, las dudas estaban depositadas en ver qué pasaría con su público, si su vínculo con el Presidente le dividiría la audiencia con la consecuente baja del bordereaux e, incluso, si recibiría algún tipo de manifestación en su contra. Nada de eso sucedió. El show fue uno de los pocos éxitos de la temporada, aunque peleando cabeza a cabeza con Bossi Live Comedy, el espectáculo de Martín Bossi.

Fátima Florez y su imitación del Presidente Mauro V. Rizzi

Desde el estreno, la expectativa estaba depositada en cuándo Milei visitaría a su novia. Finalmente, el Presidente llegó a Mar del Plata el viernes 29 de diciembre, tres días después del debut, y presenció, bajo un fuerte operativo de seguridad, la función de su pareja, quien estrenó varios personajes, entre ellos, la imitación de su propio novio .

La comidilla llegó cuando el Presidente subió al escenario y se besó con la artista ante la mirada entre eufórica y atónita de la platea. No fue un beso de cortesía, sino una apasionada escena de telenovela .

Apasionados, Fátima y Milei se besaron en el escenario Mauro V. Rizzi

Aquella vez, el mandatario se fue rápido de Mar del Plata, pero regresó el 3 de febrero para celebrar el cumpleaños 43 de su novia. Volvió al teatro, nuevamente se subió al escenario y, esta vez, hasta se asomó por una de las ventanas del Gran Hotel Provincial para saludar a la gente . Junto al Presidente se encontraba su hermana Karina y la humorista.

Entre un viaje y otro de Milei a Mar del Plata, la que voló a Buenos Aires fue Fátima. El lunes 8 de enero, la imitadora se mostró con su novio en el simbólico balcón de la Casa Rosada . Saludaron a la gente que ocasionalmente cruzaba la Plaza de Mayo y que era testigo de la inusual postal. Esa noche, Milei durmió, por primera vez, en la Quinta de Olivos , pero la pareja siempre se mantuvo cauta y sobria a la hora de contar si compartieron o no el dormitorio. Así como se mostraron efusivos en la televisión y en el teatro, siempre han preferido guardar el recato y no mostrar en exceso su amor, al menos en lo que respecta al plano más íntimo, buscando preservar las formas y la investidura presidencial.

En el simbólico balcón de la Casa Rosada, una postal que causó adhesiones y malestares Captura

Crónica de... ¿un final anunciado?

El productor Guillermo Marín, con buen ojo, busca potenciar la carrera de Fátima a nivel internacional. Durante el mes de junio, llevaría Fátima 100% al Luna Park , pero además está cerrando acuerdos tanto en Latinoamérica, como en los Estados Unidos y algunos mercados europeos.

A pesar que la fecha en el estadio de Corrientes y Bouchard estaría confirmada, lo cierto es que la página de este histórico espacio deportivo y de espectáculos aún no anuncia la presencia de Florez, aunque no ofrece programación para el día 20 de junio, fecha prevista para su presentación.

Además, trascendió que la artista desearía rodar un documental, al estilo de lo que hizo Taylor Swift , justamente una de sus imitadas, y mostrar la intimidad de uno de sus shows, material que sería vendido a una plataforma. Está claro que la sociedad artística entre Fátima y Marín va en busca de potenciar la figura de la artista y otorgarle una envergadura mayor e internacional.

El 23 de marzo pasado, el Presidente y su novia realizaron su última salida pública, cuando presenciaron el espectáculo en homenaje a Sandro que realiza el imitador y cantante Fernando Samartín.

Dame fuego. Los novios, a días de concluir su relación, cantaron los temas de Sandro en el Gran Rex

Para los escépticos, la pareja de Fátima y Milei fue un estratégico armado electoral que le sirvió a las partes y que ya no tenía razón de ser . Quienes piensan que hubo amor verdadero, encuentran que la proyección de la carrera artística de ella era incompatible con las actividades de él. Algo de esto argumentó el Presidente el viernes último cuando anunció su separación.

Por ahora, Fátima Florez guarda silencio . Aunque, más temprano que tarde, ella también deberá blanquear su ruptura con el Presidente.

