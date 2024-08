Fátima Florez habló sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei: “No necesito ningún diario del lunes, tengo las cosas muy claras”

Escuchar

Desde la confirmación del romance entre Javier Milei y Amalia “Yuyito” González, su palabra es la más buscada. Sin embargo, en las últimas horas Fátima Florez fue descubierta en un restaurante porteño, rompió el silencio y contó cuál fue su reacción al enterarse de esta relación, opinó sobre la canción que le escribió su ex, y por qué no imitaría a Yuyito en el teatro.

Sin duda, fueron meses muy movilizantes para ella. Primero, su inesperada ruptura con el Presidente, quien la habría dejado de un día para el otro; luego, la conflictiva división de bienes con Norberto Marcos; y finalmente, el nuevo romance de Milei con Yuyito González, quien habría deslumbrado al economista luego de su visita a su programa de Ciudad Magazine, en plena campaña electoral. Si bien hasta el momento había preferido mantenerse en silencio, este fin de semana Fátima reapareció públicamente.

Es que, mientras ultima detalles para su gira por Las Vegas el próximo 11 de septiembre, la imitadora ya está preparando lo que será su temporada de verano en Villa Carlos Paz de la mano del productor Miguel Pardo. “¿Cómo estás de salud?”, le preguntó el periodista Pablo Layus de Intrusos. “Muy bien. No sé qué han dicho”, respondió la actriz sin estar al tanto de los rumores que aseguraban que había sufrido un fuerte malestar físico al enterarse de la nueva relación de su ex. “¿Cómo tomaste la noticia del romance de Yuyito y Milei?”, arremetió el cronista sin vueltas. “No, nada… Me tomo una gaseosa ahora”, bromeó ella dando a entender que no le afecta en lo más mínimo.

“El día que Javier fue a verla a Yuyito a su programa, él estaba de novio con vos y ella lo agarraba bastante…”, lanzó el periodista cordobés intentando sacarle una declaración. “No tengo idea. No es una pregunta que me tengas que hacer a mí”, advirtió ella sin querer hablar del tema. Sin embargo, Layus no se dio por vencido e insistió: “Hoy con el diario del lunes, ¿cómo tomas ese momento?”. “ Yo no necesito ningún diario del lunes, yo tengo las cosas muy claras y no tengo por qué contestar esto. Eso se lo tenés que preguntar a otra gente ”, dijo Florez tajante.

Minutos después, el panelista del ciclo de América le preguntó si seguía teniendo contacto con el Presidente de la Nación, algo que la artista tampoco quiso contestar. Y con un tono mucho más serio, aclaró: “Vos sabés que soy súper mega archi cuidadosa de mi vida privada anterior, presente y del futuro. Siempre fui así”. “Como ciudadana argentina... ¿Te gusta la pareja que tiene hoy el Presidente?”, insistió el notero. Tras una gran carcajada, Fátima bromeó en inglés: “Kisses for all [besos para todos]”.

Como la imitadora no quería hablar más de su última relación, Layus decidió preguntarle por su pareja anterior, Norberto Marcos. “¿Te gusto la canción que te hizo Norberto? Se llama ‘¿Por qué no puedo amarte?’”. Mientras daba a entender que no la había escuchado, Fátima opinó: “Bueno, será una muy linda canción” y enseguida la comparó con el tema que Shakira le dedicó a Piqué y lo que la artista colombiana facturó con ese hit.

Por último, el periodista quiso saber algunos detalles de cómo será su nuevo espectáculo en el verano cordobés y luego de que la capocómica advierta que va a tener muchos cambios respecto a lo que fue la temporada en Mar del Plata, le preguntó si había chances de que incluya una imitación de Yuyito González en su nuevo show. “No todo el mundo es imitable” , remató chicaneando a la exvedette.

El presidente Javier Milei junto a Yuyito González Captura de TV

Al volver al piso, Pablo Layus habló de la incomodidad que a Fátima le produce hablar de estos temas. Sin embargo, Marcelo Polino la defendió: “Ella es mucho más relajada que lo que se la pinta en los medios. De hecho, cuando le preguntaste te contesto”, dijo el periodista que justo estaba como invitado en el piso. Respecto a cómo la vio luego de su ruptura con Milei, su compañero de teatro contó: “ Es una relación que terminó. En su momento, vivió el duelo como cualquier relación que termina ”.

Sin embargo, Polino reconoció que ese encuentro de Milei y Yuyito en el matutino de Ciudad Magazine incomodó a Fátima. “Cuando fue lo de Yuyito que estuvo en el programa antes de ser presidente, le coqueteo y a ella no le gusto, como cualquier mujer. Vos tenés una pareja y le dice ‘que lindo’ y le agarra la mano… Ella misma me lo dijo. Fue muy poco empática en esa situación, pero ahora está cerrada su historia ”, concluyó.

LA NACION