Fátima Florez regresó al país, tras su ruptura con el presidente Javier Milei

Fátima Florez volvió al país, tras la ruptura con el presidente Javier Milei. La humorista e imitadora llegó al aeropuerto de Ezeiza esta noche en un avión procedente de los Estados Unidos, país en el que se vio por última vez con el primer mandatario.

Vestida de blanco y negro y con lentes oscuros, la humorista llegó al Aeropuerto de Ezeiza Gerardo Viercovich - LA NACION

Con lentes oscuros y una sonrisa en su rostro, la imitadora posó para las cámaras con los pulgares en alto, se prestó a una improvisada conferencia de prensa y luego se sacó fotos con algunos fanáticos que se encontraban en el lugar.

Sin perder la sonrisa, Fátima caminó por el hall y se detuvo a hablar con la prensa Gerardo Viercovich - LA NACION

El 12 de abril, una hora antes de la medianoche, Milei anunció en la red social X que su romance con Florez había terminado. “Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”, comenzó el jefe del Estado argentino.

Aquella comunicación, de tono más humano que institucional, finalizaba con un esperanzador argumento: “Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”.

En varias oportunidades posó con los pulgares en alto Gerardo Viercovich - LA NACION

La relación, que se extendió a lo largo de nueve meses, fue comidilla tanto para el universo laberíntico de la política como del mundo gossip de la farándula. Fátima Florez y Javier Milei conformaron una pareja atípica. “Son raros”, les expresó Mirtha Legrand, cuando los invitó a comer en su “mesaza”. “Nos encanta ser así, somos originales”, le dijo aquella noche la imitadora a LA NACIÓN.

Ella se encargó siempre de aclarar que era “la novia” y que lejos estaba de cumplir con el rol de “primera dama”. Eso quedó claro desde el inicio de la presidencia del libertario. Prudentemente, la artista se mantuvo en un segundo plano y alejada de las cuestiones institucionales. De todos modos, la política había comenzado a formar parte de su vida y Florez no se resistió a explicitar el apoyo a su pareja. En su espectáculo Fátima 100%, al menos durante las funciones del verano pasado en Mar del Plata, esgrimía frases elogiosas hacia el Gobierno y era crítica hacia la figura de Cristina Kirchner.

Con cautela, respondió las respuestas de los periodistas que esperaban su llegada Gerardo Viercovich - LA NACION

Cuando, en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, la actriz conversó, en exclusiva, con LA NACIÓN, se mostró muy enamorada de su novio y adelantó la realización de un posible documental sobre su vida, además de pensar en voz alta sobre su maternidad.

A pesar del poco tiempo que la pareja estuvo unida, no se han privado de llamar la atención. Si bien no es la primera vez que un presidente entabla un vínculo amoroso con una artista, este caso tuvo algunos ribetes más llamativos y barrocos -dada la personalidad de los personajes en cuestión- a diferencia de los más cautos Marcelo T. de Alvear o de Juan Domingo Perón, quienes accedieron a la presidencia cuando sus esposas, Regina Pacini y Eva Duarte, ya no formaban parte del ambiente artístico.

Florez y Milei se conocieron en diciembre de 2022 cuando fueron invitados a participar del programa de Mirtha Legrand. Allí hubo risas, complicidad e intercambios que con los meses se transformaron en algo más. En marzo de 2023 se supo que Fátima Florez se había separado del productor Norberto Marcos, tras un vínculo de más de 20 años. Fue entonces que comenzaron los rumores acerca de una posible relación con el economista que comenzaba a proyectarse como un candidato firme para las elecciones presidenciales, aunque todavía lejos de encabezar los primeros puestos en las encuestas.

También se prestó a tomarse fotografías con fanáticos que se encontraban en el lugar Gerardo Viercovich - LA NACION

En agosto de ese año se confirmó que habían empezado una relación y, desde ese momento, empezaron a mostrarse juntos con publicaciones y menciones a través de las redes sociales. No fue sino hasta el inicio de la época electoral que se dejaron fotografiar juntos.

Tanto en la primera vuelta como en el balotaje frente a Sergio Massa, Florez celebró junto a Milei las victorias del partido libertario. Además, la humorista fue una de las personalidades que presenciaron la ceremonia de asunción, el 10 de diciembre. En esa oportunidad, se la vio llegar al Congreso para presenciar el discurso que el flamante mandatario dio en las escalinatas de cara a la plaza del Palacio legislativo. Luego, durante la noche, estuvieron juntos en la gala del Teatro Colón, lugar donde habían ido también en la previa de las elecciones.

Siempre escoltada por sus asistentes, la humorista se dirigió al auto que la llevó a su casa Gerardo Viercovich - LA NACION

Al llegar la temporada de verano, Florez se instaló en Mar del Plata para presentar su espectáculo. Entonces, fueron frecuentes los viajes no oficiales que realizó el Presidente para encontrarse con ella. Durante una de sus estadías, el mandatario subió al escenario, para sorpresa del público, y allí ambos se besaron apasionadamente.

Uno de los últimos eventos donde se los vio juntos ocurrió en marzo, en un show en el Gran Rex de Fernando Samartín, imitador de Sandro. En aquella oportunidad cantaron eufóricos las canciones interpretadas por el artista.

