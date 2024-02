escuchar

En medio de la investigación que enfrenta Christian Horner por parte de la escudería de Fórmula 1 que dirige, Red Bull, debido un posible comportamiento inapropiado, la historia de amor entre el expiloto británico y la integrante de Spice Girls Geri Halliwell se volvió el centro de las miradas. Desde el polémico inicio de su romance y la espectacular boda hasta el ensamble de dos familias, su historia de amor pasó por diversas instancias y superó numerosas pruebas.

La pareja se conoció en 2009 durante el Grand Prix de Mónaco. “Geri fue como invitada de Bernie Ecclestone y estuvo encargada de bajar la bandera de inicio de la carrera”, explicó él hace un tiempo durante una charla con The Telegraph. “Recuerdo que el jefe de McLaren, Ron Dennis, estaba a mi lado y Eddie Jordan también estaba allí. Ella le dio un beso en la mejilla a Ron y otro a Eddie. Así que pensé: ‘Me anoto para que me dé uno a mí también’. Pero cuando fui a darle un beso, me empujó con la mano” , contó.

Pocos años después de este primer encuentro comenzaron l os rumores de romance, plagados de drama debido a que el expiloto había dejado a su pareja, Beverley Allen, luego de catorce años juntos y a tan solo seis meses del nacimiento de la hija de ambos, Olivia .

En 2014, Geri y Christian anunciaron su compromiso con un anuncio en The Times, tan solo nueve meses después de empezar a salir oficialmente. “Se anuncia el compromiso entre Christian, hijo del Sr. y Sra. G.M. Horner, y Geraldine, hija del Sr. L.F. Halliwell y la Sra. A. Parkinson”, rezaba el texto, por el que se paga un precio estimado de 500 dólares. Ese mismo día, ella contó a través de Twitter que estaba lista para casarse. “Christian y yo estamos encantados de anunciar que estamos comprometidos. Los dos somos muy felices”, escribió la cantante.

Geri Halliwell y Christian Horner se csaaron en 2015 Archivo

La boda se llevó a cabo en la iglesia de Santa María en Woburn, Bedfordshire, en 2015. La Spice Girl eligió a la diseñadora británica Phillipa Lepley para su vestido de novia de encaje y la hija de nueve años de ella, Bluebell, estuvo todo el tiempo al lado de su mamá. Debido al dolor que les causó a los padres de él la separación del piloto de su mujer anterior, ambos decidieron no ser partícipes de la boda de su hijo, convirtiéndose en los grandes ausentes de la noche.

En 2017 la pareja le dio la bienvenida al único niño que tienen en común, Monty, quien hace unos días cumplió seis años. En declaraciones a la prensa, Geri admitió que debido a su experiencia en el pasado, “comprometerse fue un reto” pero que logró establecer una rutina para criar al pequeño con su “cariñoso” marido Christian. La cantante contó durante un podcast que si bien tuvo que hacerse fuerte para criar a su niña mayor como madre soltera, también le costó “aprender a ser un equipo”.

“He experimentado ambas cosas y puedo decirte que sí, tuve a mi madre para ayudarme con Blue, por lo que estoy muy agradecida. Y su abuelo es maravilloso, así que fue un modelo fantástico para ella”, relató hace unos meses. “Al ser madre soltera, no tenés que rendir cuentas a nadie, pero todo depende de ti, y eso puede ser bastante estresante y tenés que ser responsable. Todas las responsabilidades recaen sobre vos en todos los sentidos”, se explayó.

“Tener la bendición de tener un marido o compañero encantador, que es lo que he experimentado, es increíble porque no todo depende de vos. Pero después t enés que asumir un compromiso, ya que todos tenemos diferentes formas de pensar y de hacer las cosas. Aprender a ser un equipo fue todo un desafío para mí ”, concluyo.

Christian Horner, Geri Halliwell y Orlando Bloom en el circuito de Abu Dhabi, en 2023 Getty Images

Hoy la pareja se enfrenta a un nuevo desafío. Según el portal de noticias, Red Bull inició una investigación independiente sobre Horner, jefe del equipo de su escudería de Fórmula 1, tras unas acusaciones recientes por parte de un empleado. Al parecer, se trata de un comportamiento no deseado del británico hacia una persona concreta dentro del equipo. El director del departamento deportivo del fabricante de bebidas energéticas, Oliver Mintzlaff, fue informado de las acusaciones y se toma el asunto “muy en serio”. Es por eso por lo que empezó una ronda de investigaciones independiente. Por su parte, el deportista negó todas las acusaciones y se encuentra a la espera de las resoluciones de parte del equipo encargado de investigar los hechos.

