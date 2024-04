El debut de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza en La Voz de España

Escuchar

Taína Gravier, hija de dos padres famosos como son la modelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, sorprendió a los 16 años y capturó la atención del prestigioso jurado de La Voz Kids España. Con la firmeza que tiene su madre en las pasarelas y más allá de los lógicos nervios por su debut frente a las cámaras del exitoso programa, Taína apostó sus fichas por el tema “Vivir así es morir de amor”, la canción de Camilo Sesto según la versión de Nathy Peluso, la cantante argentina radicada en España.

En esta edición, Melendi, Rosario, David Bisbal y Lola Índigo fueron los elegidos para medir el talento de la participante, siendo esta última quien dio vuelta su asiento al escuchar su performance. “Que tema tan guau”, comentaba Bisbal mientras ella seguía interpretando la canción ante la ansiedad de quienes la acompañaron.

“Estabas nerviosa, pero eso no importa, ya estás adentro, pa’ dentro. Se te notaba un poquito, pero también se te vieron muchos matices y calidad”, le dijo la cantante luego de abrazarla en medio de los aplausos y la felicidad de sus padres que estaban presentes. Sobre el tema elegido, Lola Índigo, quien sumó a Taína Gravier a su equipo, apuntó: “Me gusta mucho que hayas elegido esta versión de Nathy, que es muy amiga mía. A mí me gusta porque tiene mucha personalidad y mucha fuerza, y la verdad que cuando me he girado y te he visto dije: ‘bueno, qué suerte que me he girado’, Además, se te ha visto pisar el escenario con mucha fuerza’”. Tras ello intentó afirmarla ya pensando en sus futuras performances. “Creo que tienes que mejorar muchas cosas, pero si estás aquí es porque te lo mereces, que te quites los nervios”, expresó ante la emoción de la adolescente.

En el video de presentación al concurso, Taína Gravier aportó detalles del gran pilar que fue la modelo para que ella pudiera darle riendas suelta a su ambición y a su acercamiento al modelaje. “Soy de Buenos Aires, aunque vengo mucho a España por el trabajo de mi mamá, Valeria Mazza”, dijo la rubia que toma clases de canto, de baile, de comedia musical y que quiere hacer carrera en los escenarios.

Benicio Gravier, Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Taína Gravier posaron en familia en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en febrero de este año Daniele Venturelli - WireImage

Claro que, paralelamente, desde muy pequeña fue educada en el mundo de las pasarelas, los flashes y las sesiones fotográficas. Sin dudas, eso también dejó su marca porque la moda es otra de sus pasiones. De hecho, ya modeló ante miles de espectadores. En septiembre de 2022, Taína se subió al escenario de Warmichella, el festival de lifestyle para toda la familia que se celebró en San Isidro a pura moda, arte, foodtrucks y música en vivo. Un mes después, hizo su debut como modelo: posó para la campaña en redes del perfume de Cher, Beauty. Lo hizo bajo la atenta mirada de su madre que, como sucedió recientemente en el estudio de la televisión española, la acompañó sin robarle protagonismo. “Fue muy divertido, la pasé muy bien”, reconoció la joven aquella vez.

“Todavía no sé qué quiero hacer cuando sea grande, me divierte ir sumando experiencias y recién ahí ver a qué quisiera dedicarme. Estoy en tercer año del colegio, tengo tiempo. Me preparo desde muy chica estudiando comedia musical y canto, empecé a los 5 años. Me encanta”, aseguró a principios de año quien en febrero voló de Nueva York a Milán para alternar su estudio de comedia musical con la Semana de la Moda, uno de los eventos más exclusivos del mundo fashion que se realiza en Milán.

“Cuando la vi en el escenario, dije: ‘Gua, ¡qué valiente! Fue lo primero que pensé. Yo sé que es su sueño”, apuntó emocionada su madre tras su presentación en La Voz ante la mirada de su hija desbordada por su propia emoción. En ese marco, reconoció que su madres es, sencillamente, “una diosa”.

LA NACION