Después de varios meses de batalla legal, Kevin Costner y Christine Baumgartner finalmente han llegado a un acuerdo para su divorcio. El actor terminó cediendo ante los pedidos de su exesposa y le pagará mucho más dinero de lo que estipula el contrato prenupcial.

Según informó TMZ este martes por la mañana, la modelo y empresaria firmó un acuerdo de tres páginas después de que un juez le informara de que su acuerdo prenupcial se haría cumplir. En caso de querer apelar, Baumgartner habría tenido que devolver a Costner más de un millón de dólares y pagar los honorarios de su abogado.

Si bien se desconocen los detalles del arreglo, el medio señala que la petición de 850.000 dólares de Baumgartner en concepto de honorarios de abogado queda descartada. Sin embargo, ella recibirá más dinero de lo que se estableció inicialmente en el acuerdo prenupcial .

“ Kevin y Christine Costner han llegado a un acuerdo amistoso y mutuo sobre la resolución de todas las cuestiones relativas a su proceso de divorcio ”, compartieron los ex en un comunicado conjunto a diferentes medios.

Durante los últimos cuatro meses, Costner y Baumgartner han comparecido ante los tribunales para discutir los detalles de todo lo relacionado a la separación y división de bienes: desde el calendario de Christine para mudarse de la casa familiar en Santa Bárbara, California, a los pagos de manutención de los hijos que tienen en común, Cayden, de 16 años, Hayes, de 14 y Grace, de 13.

Kevin y Christine con sus tres hijos The Grosby Group

Baumgartner, de 49 años, solicitó el divorcio de la estrella de Hollywood a principios de mayo, luego de 18 años de matrimonio. “Con gran tristeza, han ocurrido circunstancias fuera de su control que han resultado en que el señor Costner tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio“, expresó en un escueto comunicado un representante del actor. Y concluyó: “Pedimos que se respete su privacidad, la de Baumgartner y la de sus hijos mientras atraviesan este momento difícil”.

Durante un juicio en el tribunal de Santa Bárbara para determinar la manutención de los hijos a finales de agosto, un juez fijó los pagos mensuales de Kevin hacia Christine en 63.209 dólares, igualando la cantidad propuesta por él después de que ella y sus abogados hubieran solicitado 175.057 dólares, por encima de los 129.755 dólares que el actor había sido condenado provisionalmente a pagar.

“ Mi mayor preocupación es que el tribunal me ordene pagar una manutención que esté por encima de las necesidades de mis hijos y por las necesidades de Christine ”, dijo el actor en unas declaraciones que hizo ante el tribunal.

Baumgartner también declaró que estaba considerando la posibilidad de volver a la escuela para obtener un título universitario. “Estudiaré los pasos que debo dar y los estudios que debo hacer, y me incorporaré al mercado laboral”, dijo en el estrado sobre cómo se mantendrá en el futuro.

Costner, al arribar al tribunal de Santa Barbara Grosby

Cuando Costner subió al estrado, admitió que su “mundo se ha tambaleado un poco” como consecuencia de la separación. Sobre cómo piensa seguir adelante, dijo: “Tengo que ocuparme de obligaciones que ya están en marcha; tengo muchas responsabilidades de las que ocuparme”, continuó. “Tengo que averiguar cómo voy a pasar más tiempo con los niños, acompañarlos en este proceso”, añadió el ganador del Oscar por Danza con lobos. “Voy a necesitar tomarme algo de tiempo para mí. Tengo mucho que contemplar: lo que tengo que hacer frente a lo que quiero hacer”.

Padre de siete hijos, con dos matrimonios en su haber y varios romances clandestinos, el protagonista de El guardaespaldas fue durante décadas conocido por su mote de mujeriego y su largo historial amoroso. Sin embargo, todo parecía haberse aquietado desde que se puso en pareja con la diseñadora Christine Baumgartner, la mujer que parecía haber llegado para hacerlo sentar cabeza de manera definitiva.

Si bien en un principio la pareja parecía no tener mucho futuro y los 20 años de diferencia se anunciaban como un obstáculo insalvable, con el tiempo pudieron limar asperezas y encontrar un camino juntos.“Ella me dijo: ‘Te voy a esperar, pero no mucho. Cuando recobres el sentido, vuelve a mí’. Y lo hice”, contó el actor, confirmando una breve separación que lo hizo reflexionar y que los llevó a vivir una historia de amor de 18 años.

