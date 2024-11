Griselda Siciliani le respondió a Sabrina Rojas acerca de su romance con Luciano Castro: “¡Parece que estoy flojísima de papeles!”

“Íbamos a empezar el programa tocando el tema de Wanda Nara, que acaba de emitir un comunicado, pero pegamos un volantazo de último momento”, reveló Karina Mazzocco al inicio de su ciclo A la tarde. Y explicó: “Nos acaba de llamar nuestro cronista, Oliver Quiroz, para decirnos que acaba de conseguir la voz que nos faltaba en la otra novela del amor”. Esa “novela” es la que, desde hace algunas semanas, protagonizan en los medios la actriz Griselda Siciliani, su novio, el también actor Luciano Castro, y la exesposa de este último, la conductora Sabrina Rojas.

El cruce mediático se encrudeció días atrás, cuando Rojas visitó el programa de streaming Ángel responde (Bondi) donde dijo que la actual novia de su ex le parecía “una de las mejores actrices” del país, pero que tiene una cuestión de piel con ella por la vida. Si bien no quiso ahondar en detalles, aseguró que no le gustaba “careterar” ni tampoco armar un escándalo: “ Es muy loco cómo a veces la vida da vueltas las cosas... Solo para entendidos ”. “¿Te engañaba con ella?”, le preguntó Ángel de Brito y ella le dijo que no iba a hablar.

Este lunes la conductora dio una estocada final e hizo una revelación que impactó a más de uno. ¿Qué dijo? Dejó entrever que, mientras ella estaba embarazada del actor, él intercambiaba mensajes con quien hoy es su novia. En su programa, Pasó en América la exmodelo dijo que a diferencia de lo que ocurrió al principio con Flor Vigna, con la que mantuvo una relación cordial al comienzo de la relación que la cantante y actriz mantuvo con Castro, con Siciliani las cosas son diferentes. “ Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa ”, aseguró. “Yo con mi exmarido, ya sané; ya me la agarré con él. Tengo otros intereses de por qué continuar en buena armonía...”, afirmó. Los actores se separaron en 2021 tras una década de relación y dos hijos juntos, Esperanza y Fausto.

Sin embargo, a sabiendas de las dudas que surgieron a partir de que aseguró que entre ella y Siciliani había “una historia previa”, fue por todo y no se guardó nada. “ Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje ... Entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... Ya eso no lo sé”, afirmó Rojas. “Pero, viste que en la vida todo vuelve, un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, remató y dejó a todos atónitos con su comentario. Y disparó: “ Yo no suelto, porque a mí no me sueltan . Y lo que pasa entre cuatro paredes, es su palabra contra la mía. Pero si quiero, estalla una bomba”.

“Nos acercamos y le preguntamos si quería hablar y nos dijo que sí”, anunció Quiroz este martes, antes de que se emita la nota con Siciliani. Y aseguró que la vio “enojada y cansada”. “Ella siente que Sabrina no suelta”, indicó el cronista. “Ahora estoy bien, después del susto que me pegué al ver que me perseguían con el auto”, comenzó explicando la protagonista de Envidiosa, desde su propio vehículo. Y, sin pelos en la lengua, se refirió concretamente a las declaraciones de la expareja de su actual novio. “No escuché todo lo que dijo, pero estoy al tanto. Sabés que yo mucho no hablo sobre estas cosas, de mi vida íntima, pero no quiero que vuelvan a sus hogares sin nota. Claro que me molesta. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así... Es parte de tener una vida pública o de ser una actriz popular. Sé que siempre alguien puede hablar de mí, y trato de entenderlo desde ese lugar. Yo tengo este modo de no participar en la polémica mediática, pero no es que no me afecte”.

“De alguna manera, Sabrina te provoca, porque sube a las redes una foto con una musculosa de Luciano”, insistió el cronista. “Sí, entiendo que dicen algo de vos y es como una provocación o una invitación a que uno tenga que responder, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas. Yo soy igual hace muchos años, esa es mi manera, no sé si es la mejor, pero es mi estilo y me gusta respetármelo”, indicó la actriz.

Cuando el cronista le preguntó si Castro le pide que no se “enganche”, Siciliani respondió: “Eso se lo tenés que preguntar a él. Imaginate que si yo no hablo de mí, mucho menos voy a hablar de otro. Yo estoy bien, estoy contenta y estoy pasando un momento muy hermoso, tanto en el trabajo como en la vida, con mi familia, con la vida . ¡Estás incomodísimo, Oliver! Apoyado en un árbol. Por favor, enfocá a este chico”, le pidió al camarógrafo, en medio de un ataque de risa.

El cronista le consultó, por último, sobre los dichos de Vigna, que si bien indicó en su momento que la presencia de Rojas atentó contra su romance con Castro, fue Siciliani quien se “metió en el medio” y le preguntó si esos dichos de la exparticipante del “Bailando por un sueño” y Rojas le molestan. “ ¡Parece que estoy flojísima de papeles! ”, ironizó primero. Y luego aclaró: “No sé. No me moviliza mucho. No me genera un conflicto interno. Sí me genera incomodidad, claro... Vienen ustedes con el auto, pienso que me van a ‘chorear’, tengo que contestar porque entiendo que es el trabajo de ustedes y confío en que está bueno ser recíprocos. Pero no es algo que sea parte de mi vida. Pero tampoco es para quejarse. Es una incomodidad pequeña; hay gente que tiene incomodidades mucho más difíciles”.

