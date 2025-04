El tierno mensaje que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani por su cumpleaños: “Hasta el final”

La relación de Luciano Castro y Griselda Siciliani marcha sobre ruedas. En mayo de 2024, los actores sorprendieron al blanquear su relación, o mejor dicho, al revelar que decidieron darse una nueva oportunidad para el amor. Salieron allá por 2007 y tras varios años separados y con historias diferentes, el año pasado se reencontraron en el cumpleaños de Carla Peterson y volvieron a sentir “mariposas en la panza”. Ambos son muy famosos e intentan resguardar la privacidad de su noviazgo todo lo posible, pero, eso, no quita que puedan hacerse declaraciones de amor públicas. El miércoles la actriz cumplió años y su novio le dedicó un romántico saludo en las redes que no pasó inadvertido.

El miércoles 2 de abril, la protagonista de Envidiosa (Netflix) celebró sus 47 años y Castro no dudó en publicar un romántico mensaje en sus historias de Instagram para saludarla. Compartió dos fotos de ellos juntos y a los besos que tomó Ciudad Magazine en el Teatro San Martín cuando Luciano estrenó su nueva obra Sansón de las islas, escrita por Gonzalo Demaría y dirigida por Emiliano Dionisi. Griselda estuvo presente en el estreno y saludó a su novio cuando la función terminó.

El tierno saludo de cumpleaños que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani (Foto: Instagram @castrolucianook)

“Feliz cumple”, escribió Luciano junto al emoji de un corazón violeta. “Hasta el final”, agregó. Sus palabras no pasaron inadvertidas y dieron cuenta de lo enamorado que está de su pareja. Por su parte, la cumpleañera replicó la imagen en su cuenta de Instagram junto a tres corazones rojos.

Los enamorados volvieron a celebrar juntos un cumpleaños y no escatimaron en evidenciar su amor. El 16 de marzo, el exprotagonista de El primero de nosotros cumplió 50 años y su novia le dedicó un dulce mensaje: “Hoy este pibe cumple 50. Feliz cumple, mi amor. Te amo. Me gustás más que a los 30”. El actor pasó el día con sus amores, su novia, sus tres hijos, Mateo, fruto de una relación que tuvo con su expareja Florencia, y Esperanza y Fausto, a quienes tuvo con Sabrina Rojas, y varios familiares y amigos cercanos.

La dedicatoria de Griselda Siciliani a Luciano Castro por su cumpleaños número 50 (Fuente: Instagram/@castrolucianook)

La relación de los actores se afianzó con los meses. Supieron sortear algunos contratiempos, sobre todo relacionados con Sabrina Rojas, quien afirmó que Siciliani le escribía a Castro cuando él estaba en pareja con ella. Más allá de todos, ellos se muestran felices y muy enamorados. Sin embargo, Griselda dejó en claro que no viven juntas y como una persona “anti-convivencia” no tiene ninguna intención de dar ese paso.

A su vez, la protagonista de Envidiosa supo asegurar que no se consideraba celosa dentro de su relación con Castro. “¿Celos de que voy a tener? ¿Que gar*** con alguien? No me importa nada“, sostuvo en una entrevista con Sería increíble (Olga) y afirmó además que tampoco es de esas personas que le ”espían" el teléfono celular de sus parejas.

Griselda Siciliani habló de su relación con Luciano Castro

“Cuando Luciano tiene el teléfono y empieza a poner la contraseña, yo ya estoy en la cocina. No quiero ni ver”, advirtió. “Porque además lo pienso de mí también. Me llegás a tocar el teléfono, me llegás a preguntar con quién me encontré o tomé un café, no me parece... ‘dale bol***, salí de acá‘“, remató. Aunque siempre fue completamente honesta sobre su noviazgo, se ocupó de aclarar que con Castro no tienen una relación abierta.