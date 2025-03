Griselda Siciliani aseguró que no tiene en sus planes convivir con Luciano Castro: los motivos

Desde que empezó la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, ambos quedaron envueltos en una polémica con Sabrina Rojas, la exmujer del actor, quien asegura que ese noviazgo empezó a costas de una infidelidad hacia ella y varias veces lanzó escandalosos comentarios al respecto. Sin embargo, a pesar de todo pronóstico, a un año de haber blanqueado que están juntos, los actores están más enamorados que nunca y se dedican dulces posteos en las redes sociales.

Aunque trata de evitar hablar de su vida privada, Siciliani se sinceró en un móvil con LAM (América), en el que le preguntaron todo sobre su presente en el amor y sus planes a futuro en pareja. “¿En el amor, cómo estás? Se te ve muy bien con Lucho, acompañándolo en su cumple”, lanzó el periodista como disparador para que la actriz cuente un poco sobre su relación. “Muy feliz, muy contentos”, se limitó a responder.

A continuación, a pesar de la cortante respuesta, el notero insistió con el tema y le preguntó a Siciliani qué fue lo que la hizo volver a enamorarse de Luciano. “Mil cosas, que sé yo”, respondió entre risas. Seguidamente, aclaró que no están viviendo juntos y no está en sus planes hacerlo. “Soy anti-convivencia. A mí no me gusta”, expresó.

Griselda Siciliani habló de su relación con Luciano Castro en LAM (America)

Para cerrar la breve entrevista, el comunicador consultó: “¿Qué pregunta nunca te hicieron y te gustaría que te hicieran?”. Muy fiel a su estilo, la actriz sentenció: “Ninguna, yo quiero que no me pregunten nada. Es incómodo. Es más lindo hablar de trabajo. Uno se entusiasma hablando de trabajo porque es lo que nos gusta hacer. Hablando de la vida, yo no estoy cómoda, pero mucha gente está cómoda y entiendo. Son habilidades”.

Luego, cuando el conductor sugirió que quizás la exposición mediática en los programas de espectáculos puede dañar en cierta manera la pareja, la actriz lo negó instantáneamente. “Lo que pasa en la tele queda en la tele”, concluyó. Cabe destacar que, horas antes de esta nota, Luciano Casto también se detuvo a hablar de Siciliani con LAM.

Griselda Siciliani y Luciano Castro tuvieron un fugaz romance hace 17 años y en 2024 volvieron a apostar por su amor (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

En esa oportunidad, a días de su cumpleaños, el notero le consultó a Castro sobre el polémico posteo que hizo su novia en Instagram en el día de su cumpleaños, que muchos vieron como una provocación. Recordemos que, en dicha foto, la actriz incluyó un mensaje que dio de qué hablar: “Me gustás más que a los 30”.

“Sé que no te gusta hablar de las polémicas, pero de una foto que subió Griselda donde decía: ‘Me gustás más que a los 30’, hicieron un escándalo”, comentó el periodista. Automáticamente, molesto por la pregunta, Castro abandonó el móvil. El comunicador lo siguió para insistir y lanzó: “¿Pero les afecta como pareja?”. “No, para nada. Al contrario, nos fortalece. Yo de mi vida privada, de relaciones pasadas… de todo eso no hablo. Lo que tenga que hablar con la gente que tuvo que ver con mi vida, lo hago en privado. Esto es para lo mediático y no para un fin de promoción, como arrancaste vos la nota”, respondió el actor, quien dio por cerrado el tema y no dijo nada más al respecto.