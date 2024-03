Guillermo Francella habló de Javier Milei y apoyó su gestión: “Sabíamos que iba a haber cirugía mayor”

Escuchar

Guillermo Francella sumó su voz al debate público sobre la actualidad del país y ayer, en una charla con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky y apoyó al gobierno de Javier Milei. Sin hacer mención a los recortes en el área de cultura, a la desfinanciación del INCAA o a la situación del cine Gaumont, hechos por los cuales gran cantidad de artistas manifestaron su opinión, el reconocido actor defendió las medidas del libertario y se mostró expectante de cara al futuro: “ Yo no pierdo las esperanzas”, dijo.

“¿Cómo estás viendo el país?”, quiso saber Feinmann sobre el final de la entrevista, que tuvo lugar ayer durante el pase entre su programa y el de Lanata en Radio Mitre. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, reflexionó Francella. “Lo que sí sé es que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, agregó contundente.

Pero su análisis no quedó ahí, y sin mediar consulta, el actor hizo referencia a las disputas políticas que generaron las iniciativas del flamante Gobierno. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaron, la Ley ómnibus, el DNU... sabía que iba a haber contrastes, pero a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, concluyó. Para cerrar el tema, Francella compartió su visión positiva en relación con el futuro. “Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas”, concluyó.

Vuelve El encargado

La entrevista a Francella arrancó con la voz del actor recreando a Eliseo, el protagonista de la comedia creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que se emite por Star+ y que se convirtió en un éxito absoluto. Luego de algunos latiguillos y la risa generalizada en el estudio, Lanata observó que el domingo pasado, la transmisión de El encargado en eltrece tuvo buenos resultados. “Sí. Están poniendo dos capítulos cada domingo, como son de 30 minutos, para cumplir la hora. Y sí, me contaron también que había tenido un encendido muy bueno”, repasó.

Guillermo Francella en la segunda temporada de El encargado Star+

Sobre el impacto que tuvo la producción, Francella recordó que la serie “explotó” primero en la plataforma de streaming, que los números de la primera temporada fueron “maravillosos” y que en la segunda entrega, al contrario de lo que suele suceder, las reproducciones aumentaron. Además, se mostró maravillado por el hecho de que los usuarios la puedan ver en cualquier momento y en cualquier lugar. “Es como tener 30, 40 puntos de rating”, comparó en relación con las viejas épocas de la televisión.

Respecto de lo que se viene, el actor dio una buena noticia para los fanáticos de Eliseo. “Todo indica que la temporada 3 la vamos a poder ver en junio”, anunció. Además, adelantó que, como sucede con la segunda temporada, “la tercera también tiene un final impresionante” y que ya se habla, incluso, de una cuarta temporada. “Cuando tenés un material tan sólido, escrito, y pasa lo que pasa, da ganas de seguirlo. Porque a veces las cosas se agotan con el tiempo, pero esto tiene una licencia maravillosa”, reconoció y recordó que cuando leyó por primera vez el libro no dimensionó la repercusión de la serie. “Nunca imaginé esta explosión, pero intuí que iba a andar bien ”, explicó.

Voces críticas

Ricardo Darín opinó sobre las medidas de Javier Milei en el área de Cultura (Fuente: ARCHIVO)

Las declaraciones de Francella sobre la actualidad del país tuvieron lugar luego de que otro gran exponente de la cultura nacional, Ricardo Darín, expresara su punto de vista sobre las políticas de la actual gestión. En el marco de la presentación de la película Descansar en paz, que el actor produjo para Netflix, Darín destacó la importancia de la cultura en el desarrollo de una sociedad y su impacto en la identidad nacional.

El protagonista de Argentina, 1985 se posicionó en contra del discurso libertario al señalar que las problemáticas locales no están originadas por las inversiones en cultura. “Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas con la pulverización de la educación, del trabajo real o la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza (todas cosas muy lamentables y muy horrorosas), dependen del sector artístico, de los actores, las actrices, los directores... es un delirio”, resaltó.

Finalmente, el actor lanzó un mensaje conciliador a favor de posturas que permitan impulsar “un país para adelante” y abogó porque “tanto de un lado como el otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate”.

LA NACION

Temas Guillermo Francella