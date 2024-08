“Bienvenidos a su nuevo imperio”. El encargado: la impactante imagen de Eliseo “presidente” que adelanta el final de temporada

Escuchar

“Llegó Eliseo. Bienvenidos a su nuevo imperio”, adelantaba el tráiler de la tercera entrega El Encargado, la serie de Disney+ que este viernes llegará a su final de temporada. La serie protagonizada por Guillermo Francella en el rol de Eliseo, un portero que con gracias a su maquiavélico encanto logra superar cualquier tipo de obstáculo, capturó la atención del público nacional y batió récords de audiencia a lo largo de todas sus entregas.

Desde el estreno de la nueva temporada, el 19 de julio, la producción se mantuvo como una de las más vistas de la Argentina. Ideada por la dupla creativa conformada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la ficción despertó interés en sus espectadores y el personaje de Francella logró traspasar la pantalla y generó miles de comentarios entre la audiencia. La expectativa en torno al cierre de esta entrega es altísima y una foto donde se puede ver a Eliseo personificado como presidente de la Argentina mantiene en vilo a sus fans.

¿Hay algo que Eliseo, el icónico personaje creado por Guillermo Francella, no pueda conseguir?

En la tercera temporada de la comedia, que contó con siete capítulos, Eliseo se embarca en un viaje rumbo a Río de Janeiro, Brasil, donde participa como orador en una convención interamericana de encargados. Esta oportunidad lo inspira a tomar un nuevo paso en su vida laboral: crear su propia empresa de encargados. Con esta nueva meta en su camino, hará todo para convencer a los consorcios de contratar sus servicios. Y, para consolidarse en el área, le propondrá al resto de los trabajadores del ámbito unirse a él.

Para anunciar la segunda temporada de la serie, Francella ya se había probado el traje de “candidato presidencial” es un spot que invitaba a elegirlo entre las numerosas ofertas de streaming. “Buenas noches a todos y a todas. Ha llegado el momento de que asuma mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra. Pero aquellos que quieran desafiarme, sepan que no tengo ningún temor, ni me va a temblar el pulso”. Con esas palabras, vestido de punta en blanco con traje y corbata, la bandera argentina detrás y una placa de “Vote El encargado 2023″, se daba a conocer la fecha de estrenos de los nuevos episodios.

Eliseo, en Río de Janeiro, en la tercera temporada de El Encargado RACHEL TANUGI

El primer año de El encargado, el personaje de Francella buscó hacerse con el dominio en el edificio en el que trabaja. Para ello montó una rutina mucho menos gris de lo que parecía: asustar a transeúntes al azar o sumergirse en charlas con el portero vecino eran parte de ese devenir cotidiano para pergeñar sus travesuras.

En su segunda entrega, en 2023, los episodios hicieron foco en la llegada de una nueva propietaria, Lucila Morris (María Abadi), una mujer responsable de una asociación de beneficencia que se convirtió al instante en una rival para Eliseo al observar distintas irregularidades en el edificio. Con una investigación de por medio, Eliseo y su antiguo enemigo Zambrano (Gabriel Goity) debieron hacer causa común y fijar una tregua para desterrar juntos a la copropietaria que los amenazaba.

Sin embargo, el maquiavélico portero también se permitió a lo largo de las sucesivas temporadas esporádicos actos de nobleza. A su manera, Eliseo se mostró un hombre fiel a sus principios y llevó a los espectadores a ser testigos de los rasgos más interesantes de la dualidad en su personalidad. Así, como el villano de Batman fabulaba sobre los posibles orígenes de sus cicatrices en la cara, Eliseo reinventa constantemente el instante en el que enviudó. Un recurso para buscar una empatía inmediata, camuflando en el proceso ese mal que subyace en cada una de sus acciones.

De forma sutil, Cohn y Duprat humanizan con elegancia a este villano. Claro que eso no lo hacen para convertirlo en un héroe, sino más bien para brindarle a los espectadores al enriquecedor proceso de comprender por qué nos gusta (y en qué nos parecemos) a Eliseo, aceptando que a veces ser el malo también puede estar bien. El éxito de El Encargado fue tan arrollador que ya se confirmó una cuarta temporada prevista para estrenarse en 2025.

