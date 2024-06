Halsey anuncia que sufre leucemia y lupus: la cantante compartió las imágenes de su tratamiento

Escuchar

Con un conmovedor testimonio, Halsey hizo público que lucha contra dos enfermedades crónicas: el lupus y la leucemia. La cantante compartió imágenes de su tratamiento al mismo tiempo que lanzó una nueva canción en la que trata sobre su delicada situación.

Si bien la artista no confirmó un diagnóstico exacto, hará donaciones a la Leukemia & Lymphoma Society y a la Lupus Research Alliance, como así lo confirmó en un comunicado de prensa. Además, hizo una publicación en las redes sociales en la que también etiquetó a las cuentas de estas ONgs que investigan ambas enfermedades.

“En resumen, tengo suerte de estar viva”, escribió la estrella estadounidense ayer en Instagram, el mismo día de la publicación de “The End”, un tema que formará parte de su quinto disco de estudio. Como posible bálsamo contra la adversidad, la artista reconoció que escribió “un álbum que comienza con “The End””.

La artista se muestra dolorida en un video mientras se realiza masajes en las piernas Captura de video

Su nueva canción parece aludir a los detalles más personales de su experiencia e incluye fragmentos como el siguiente: “Cada dos años, un médico me dice que estoy enferma, saca una nueva bolsa de remedios, que luego recaerán en mí. Al principio fue mi cerebro, luego un esqueleto dolorido”.

En la balada, Halsey también canta: “Cuando te conocí, dije que nunca moriría, pero era un mensaje para mí misma, porque estoy corriendo contra el tiempo. Y sé que no es el fin del mundo, pero, ¿podrías recogerme a las 8? Porque mi tratamiento comienza hoy”, reza la letra.

Halsey se muestra en las imágenes recibiendo una transfusión Captura de video

La cantante, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, mostró en las redes sociales videos con imágenes de la batalla médica a la que se enfrentó en el último período, documentando el difícil momento que atraviesa.

La primera publicación deja ver a la artista masajeándose las piernas aparentemente muy dolorida a la vez que se puede ver una cinta médica enrollada alrededor de uno de sus brazos. “En serio, me siento como una anciana. Me dije que me daría dos años más para estar enferma: a los 30 renaceré y me veré con mucha energía. Voy a poder revivir mis 20 cuando tenga 30″, se dice a sí misma la intérprete, que actualmente tiene 29 años.

El posteo incluye otro video en el que Halsey aparece sentada recibiendo una transfusión con barbijo mientras cuenta a cámara que se trata de su primer día de tratamiento. Un clip posterior ofrece un mix de imágenes de sus visitas a centros médicos que parecen haber sido grabados durante en distintos períodos de tiempo.

Cabe recordar que el lupus es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca su propio tejido sano. Potencialmente, puede afectar a las articulaciones, la piel, la circulación y una variedad de órganos. La leucemia, en tanto, es un tipo de cáncer que puede afectar a las células sanguíneas y el sistema inmunológico.

Halsey recibió todo el apoyo de sus colegas y de sus fans en este delicado momento Captura de video

La publicación de la artista recibió más de un millón de ‘me gusta’ y un aluvión de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores y de colegas como Mike Shinoda o Sebastián Yatra. “Sos una mujer muy fuerte, te queremos mucho”, escribió una fan. “Te enviamos vibras positivas del universo, que te mejores pronto”, comentó otra.

Halsey ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud en el pasado. En 2016, llegó a contar que le diagnosticaron endometriosis y, seis años más tarde, en 2022, compartió que estaba luchando contra dolencias después del parto de su hijo. En esa ocasión, también contó que sufría de distintos síndromes.

“Me hospitalizaron por anafilaxia varias veces y tenía otras cosas”, escribió en ese momento. “Básicamente, después de ver a unos 100.000 médicos, me diagnosticaron el síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Sjogren, síndrome de activación de mastocitos (MCAS) y taquicardia ortostática postural (POTS)”, precisó entonces.

