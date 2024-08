Hector David Jr, el actor que interpretó al Power Ranger Verde en la saga Samurái, es buscado por la policía

Escuchar

La policía de Nampa, Ohaio, publicó en sus redes sociales la imagen de un hombre acusado de haber cometido un crimen y pidió información sobre su identidad. A las pocas horas, cientos de personas respondieron al pedido y la coincidencia no dejó espacio a la duda: aquel hombre era Héctor David Rivera que, con el seudónimo de Héctor David Jr. le dio vida a Mike, el Power Ranger Verde en las sagas Samurai y Megaforce.

Todo comenzó cuando, el viernes 26 de julio, el sospechoso fue captado por una cámara de video al momento en el que abrió la puerta de su auto y empujó a una persona mayor que caminaba ayudado por un andador en un suburbio de la ciudad de Boise . El video llegó a manos de la policía, que inmediatamente dio a conocer una captura con la imagen de Rivera y una descripción detallada del incidente.

“Hoy, aproximadamente a las 11:45, en un estacionamiento frente al Distrito 208, el hombre en este video empujó a un anciano al suelo después de que intercambiaron palabras sobre un problema de estacionamiento ”, escribieron las autoridades. “Después de empujar al hombre, el sospechoso lo dejó en el suelo y se fue en una camioneta negra de 4 puertas elevada con matrícula de Texas. Se puede ver parte de la camioneta en el video”, agregaron. Y concluyeron: “La víctima de esta agresión fue ayudada a levantarse y estará bien”.

La fotografía del actor que dio a conocer la policía en sus redes

Este miércoles, el Departamento de Policía de Nampa anunció que el sospechoso había sido identificado como Rivera y que actualmente una orden de arresto rige en su contra. “El sospechoso de la agresión que apareció en nuestras redes sociales el viernes 26 de julio es Héctor David Rivera, de 35 años, de Nampa”, indicó un portavoz del departamento de policía a People. Y agregó, para que no hubiese dudas: “Es un actor que se hace llamar Héctor David Jr. y que interpretó al Power Ranger Verde”.

“Tenemos una orden de arresto pendiente por un delito menor de agresión. No hemos podido localizar al señor Rivera, por lo que sigue prófugo” , añadió. En las imágenes que llegaron a manos de la policía no queda claro qué fue lo que desencadenó la agresión, y por eso las autoridades informaron que la investigación aún está en curso.

Rivera tenía previsto presentarse este fin de semana en la Comic-Con de Magic Valley, pero su nombre ya no figura en el listado de personalidades que participarán del evento. El 30 de julio, la directora de marketing de la mega convención, Larissa Long, proporcionó una declaración al respecto al medio local KTVB. “Nos estamos enterando de esto. Estamos investigando y tomaremos las medidas adecuadas”.

El actor estaba invitado a participar de la Comic Con de este fin de semana, pero los organizadores decidieron prescindir de su presencia

Un día más tarde, un portavoz de Magic Valley Comic-Con confirmó que el actor “ya no está invitado al evento”. No trascendió si los mismos organizadores se comunicaron con él para darle la noticia o si Rivera se enteró de que ya no era bienvenido por los medios.

Rivera junto a sus compañeros de elenco de los Power Ranger

Rivera no es el primer Power Ranger Verde cuyo nombre pasó de las páginas de espectáculos a las de policiales. En 2022, Jason David Frank, conocido por su papel como Tommy Oliver, se quitó la vida a los 49 años. El actor participó en la serie para niños en la temporada original de los años 90, además de tener continuas apariciones a lo largo de las décadas.

Otro de los miembros del elenco original, Walter Emanuel Jones, que dio vida al personaje de color negro, Zack Taylor, lo despidió en sus redes. “No puedo creerlo. Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia”, indicó en referencia a la muerte de la actriz vietnamita Thuy Trang, que dio vida a Trini y que falleció en 2001 por un accidente de tránsito.

Años antes, en 2017, un hombre llamado Mathew Sterling intentó matar a Jason David Frank y a policías que asistieron a una Comic Con de la ciudad de Phoenix (Arizona). El hombre entró al evento con una escopeta de calibre 12, tres pistolas, un cuchillo de combate, spray de pimienta y estrellas ninjas. Se supo que intentaría cometer un crimen debido a las publicaciones que puso en redes sociales, las cuales alertaron a las autoridades.

Tres años después, Sterling fue sentenciado a 25 años de prisión, los cuales serán cumplidos en una institución para personas con enfermedades mentales. Tras la sentencia, el actor declaró no guardar ningún resentimiento contra el hombre. “Creo que la sentencia fue justa. De verdad espero que tenga la ayuda que necesita”, indicó.

