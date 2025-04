Alfredo Casero en lo de Mirtha Legrand: el postre “en su honor” que hizo recordar su famosa alegoría

Luego de someterse a una cirugía de cadera, Alfredo Casero reapareció en la televisión de la mano de Mirtha Legrand. La gran diva de la televisión argentina no solo lo recibió con calidez y celebró su recuperación, sino que, además, lo convidó con un menú en el que incluyeron un postre muy particular que pareció pensado a su medida: una “trilogía de flanes”.

Como cada sábado, minutos después de comenzada la velada apareció en escena Jimena Monteverde. La cocinera se acercó hasta la conductora para detallar los tres platos de la cena. En la mesa, además de Casero, la escucharon con atención el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz, y los actores Pablo Novak y Andrea Ghidone.

“De entrada tenemos unas croquetitas de humita caseras con un pesto. De primer plato tenemos un bife de chorizo con una papá crocante y un huevo frito”, detalló Monteverde. Luego habló del postre. “Tenemos un pastelero que vino hoy, para vos Mirtha, que se llama Gustavo Nari, y que hizo una trilogía de flanes”, agregó. “Qué divertido”, reaccionó Mirtha, y Novak de inmediato sumó: “En homenaje a Alfredo Casero, digámoslo”. “Fue de casualidad pero son esas casualidades que no son casualidades”, intentó explicar Monteverde. y se retiró. “Mi vida marcó esa frase”, disparó el creador de “Cha Cha Cha” al respecto.

La famosa frase del flan

Entrevistado por Alejandro Fantino, el actor criticó al Senado, opinó sobre las causas de corrupción y se despidió con una desopilante teatralización

En el 2018, Casero fue entrevistado en Animales Sueltos. En un momento de la charla le preguntaron por la situación económica del país. Conocido por sus posiciones antikircheristas, lanzó una alegoría sobre cómo recibió el país Mauricio Macri que se convirtió rápidamente, en tendencia en Twitter.

“Vamos a decir la verdad… A vos se te prendió fuego la casa. Tenés una familia. Son 12. Se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. Vienen los 12 y dicen: ‘¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flan!’ ¡Hijo de puta, no nos da flan! “No anda la heladera, está todo quemado y no anda la heladera”, comenzó a gritar, emulando una típica protesta callejera. Luego, le pidió a Fantino que le preguntara “¿Ya viene el señor que quemó la casa?”, y respondió: “No. Es amigo mío, él no la quemó. ¡Quiero flan! Así no vamos a poder hacer una mierda”, concluyó.

“Está re loca”: el curioso motivo por el que no trabajó con Juana Viale

Luego de repasar cómo fue trabajar con la Chiqui en La dueña, Casero habló de otra integrante de la familia de Mirtha. “¿Sabés quién está muy parecida a vos en la mirada? Juanita”, le señaló a la conductora. “Está muy parecida a vos. Casi trabajó con ella en la película El beso de Judas, de Martín Murphy”, reveló luego. “Casi laburo con ella, pero no sé que iba a hacer. Creo que un viaje en globo. Está re loca”, completó.

Una operación programada

El momento en el que Alfredo Casero recibió el alta Gerardo Viercovich - LA NACION

Casero fue dado de alta de la clínica San Camilo el viernes 21 de marzo. El actor quedó internado después de someterse a una cirugía de cadera, procedimiento que decidió hacer luego de tener distintas complicaciones médicas que le estaban impidiendo no solo caminar con normalidad, sino también no poder rendir al máximo en cada uno de sus shows en vivo.

Para buscar llevarle tranquilidad a sus seguidores, decidió realizar un comunicado en sus redes sociales y luego brindarle una entrevista a LAM (América TV) donde terminó con todas las especulaciones sobre su salud. “Estoy tratando en lo posible de poder empezar a hacer una rehabilitación de la cadera, no me morí. Era algo que estaba programado, lo que pasa que como nunca digo nada, y vinimos a las seis de la mañana, quedó como venía de urgencia”, reveló el humorista.

“El alta se pospuso porque si tenés 36.9 de temperatura ya no te dejan salir hasta que no tenés lo que ellos quieren. La verdad estuve muy bien atendido. Ahora tengo un parche de morfina, pero ya está todo muy bien, es algo que es muy leve. Lo único que tengo que hacer es recuperarme y volver”, detalló sobre lo que le indicaron los médicos.

LA NACION

Temas Mirtha Legrand