En La noche de Mirtha: Pablo Novak tomó posición y apuntó contra Cecilia Milone por “boquear cosas del pasado”

Pablo Novak abandonó su posición neutral en relación al escándalo que se desató en torno al romance vintage de Chico Novarro, su papá, y Cecilia Milone y sentó posición: sentado en la mesa de Mirtha Legrand el actor apoyó la postura de su hermana, Julieta Novarro, y apuntó contra la cantante por “boquear cosas del pasado”.

Hace poco más de 15 días, un cronista de A la tarde lo abordó para consultarle sobre la polémica y los dichos de su hermana contra Milone. “Preguntale a Julieta”, fue la primera reacción de Novak.” A vos, como hijo, ¿cómo te cae toda esta discusión?”, insistió el periodista. “No pasa nada. Me encanta que Ceci le haga un homenaje a papá. Cada uno sabe lo que le pasó con cada uno. No soy ni Julieta, ni Cecilia, ni mi papá”, aclaró.

Chico Novarro y Pablo Novak

“Como hijo, pienso que papá se murió hace un año y medio y que no está él para contar lo que le pasó. En todo caso, como hijo, le tengo un gran amor a mi papá”, continuó y aseguró que el hecho de que Milone haya utilizado sus redes sociales para hablar del gran amor que sintió por Novarro no le cae “ni bien ni mal”. “Es una persona que puede contar lo que le pasa. No me parece raro”, remarcó.

Novak confesó que habló con Julieta sobre el tema y buscó bajarle el tono a la polémica. “Me parece que no está mi papá. Lo que le pasó a Ceci con mi papá es un tema de ella que en todo caso pasó 20 años atrás. ¿Seguimos hablando de eso?”, disparó, con algo de hartazgo. “Es la no noticia. No hay noticia. Ya está, ya no está vivo”, sentenció para dejar bien en claro su postura.

Cambio de posición

El sábado por la noche en la mesa de Mirtha, luego de recordar a Chico Novarro y hablar de su carrera, Mirtha le preguntó a Novak por sus hermanas. “Tengo tres. Una estuvo acá hace poquito”, recordó el actor. Rápida como siempre, la conductora usó su intervención para introducir a su invitado en el polémico tema. “¿Cómo tomaste todo lo que han vivido en la familia con la situación de la amante de tu papá?”, disparó, aunque luego dudó sobre el mote elegido -”no sé si decirle amante”, se excusó”-. Novak, si bien intentó no decir nada al respecto, terminó dando una opinión.

“Es un tema que no me gusta mucho hablar”, reaccionó el invitado. Lejos de insistir, Mirtha le dio pie para pasar a otra cosa. “Bueno, lo superamos entonces. Lo pasamos por alto”, soltó, y entonces el actor, en lugar de avanzar, hizo una acotación que llamó la atención. “Tengo dos opiniones diferentes con respecto al tema pero por supuesto que apoyo a mi hermana”, aclaró. “Digamos, estoy de acuerdo con todo lo te que dijo ella”, agregó. “Estuvo muy bien. Brillante estuvo”, sumó Legrand. “Creo que el homenaje está divino pero empezar a boquear cosas del pasado… ya no está con nosotros”, completó en relación a los dichos de Milone y la ausencia de su papá.

El principio del conflicto

Cecilia Milone cofirmó que fue una de las amantes de Chico Novarro (Foto: Instagram @ceciliamilone)

Todo comenzó sobre el final de la temporada cuando Pampito Perelló Aciar sorprendió con una revelación inesperada en Puro Show, su programa de eltrece: aseguró que no fue Artaza el gran amor de la vida de la actriz y cantante sino otra gran figura de la escena local.

“Cuando Nito Artaza con Cecilia Milone tuvieron una de sus discusiones y estaba por llegar a su fin la relación -cuando ella descubre que él estaba con Belén-, Cecilia le dice a Artaza: ´Vos no fuiste el amor de mi vida’”, contó el conductor. “¿Sabés quién fue el amor de mi vida?”, siguió Milone, según el periodista. Luego de un largo silencio y de la insistencia de sus compañeros, el conductor soltó el nombre del hombre en cuestión: “Chico Novarro”.

A partir de ese momento, el tema copó la agenda mediática: mientras Artaza buscó bajar el tono de las declaraciones, Julieta Novarro recordó el día en el que Milone se presentó en su casa para ver a su papá, quien se encontraba enfermo y pidió respeto para su familia. Sentada en el living de Intrusos, criticó el accionar de la artista. “Andá a terapia”, le recomendó a Milone, y recordó que su papá ya no está.

Julieta Novarro apuntó contra Milone Instagram: @julinovarro

Con el escándalo en auge, Milone decidió realizar una serie de posteos en donde habló de su amor por Novarro, compartió algunas capturas de WhatsApp con mensajes que le había mandado al compositor, explicó desde su punto de vista el día que tocó timbre en la casa de la familia Novarro para verlo, luego de 15 años, antes de que muriera y habló del principio del fin de su matrimonio con Artaza.

A la polémica se sumó luego el personaje de Mirtha Legrand: la cantante se enojó con la conductora por los comentarios que realizó cuando Julieta Novarro estuvo en su programa y se lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram: “Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora”, escribió en un posteo que sorprendió a sus seguidores”. La gran diva de la televisión le respondió en su programa. “Yo nunca la llamé. Me hubiera encantado que viniera. Si hubiera cobrado cachet se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu proprio, dijo ´voy gratis´”, aseguró.

