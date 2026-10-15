Herederos de una dinastía: cuáles son los proyectos de Valentín y Franco Yankelevich y quiénes son las mujeres que los acompañan

Herederos de una dinastía televisiva, Franco y Valentín Yankelevich tomaron caminos muy disímiles entre sí a la hora de elegir su profesión, pero siempre tuvieron en común la guía y el apoyo incondicional de su abuelo, Gustavo Yankelevich, que los crio y los acobijó en su hogar cinco años después de que perdieran a su madre, Romina Yan. Eso quedó claro esta semana, cuando Valentín contó publicamente episodios de violencia por parte de su padre Darío Giordano.

Gustavo Yankelevich y sus nietos, Franco y Valentín

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Tras los pasos de mamá

Franco Yan, de 26 años, es, quizás, el más conocido de los dos. Desde chico tuvo en claro su vocación artística y a los 18 se fue a vivir a Londres para formarse en “la tierra de Shakespeare y Marlowe”, tal como dijo a LA NACION en una entrevista de 2024. Tras cuatro años de estudios se graduó como bachiller en Actuación en el Royal Central School of Speech and Drama de esa ciudad y luego se sumó al elenco del musical Los puentes de Madison, en Madrid, junto a su compatriota Gerónimo Rauch.

En 2023 regresó a la Argentina para ponerse bajo las órdenes de Cris Morena, su abuela, en Margarita, aunque desde un primer momento remarcó su deseo de ser conocido por su trabajo “más allá de ser nieto o hijo de“. “No sé lo que es trabajar con mi abuela porque yo trabajé con Cris Morena: marcamos esa diferencia desde el día uno″, afirmó entonces a este medio.

La recordada Romina Yan junto a sus tres hijos: Franco, el mayor, Valentín y Azul Ig @franyan_

Sus intereses artísticos, además de la actuación, abarcan la música, la producción y la dirección. A fines de septiembre, a la par del final de Margarita, Franco viajó al Festival Internacional de Cortometrajes de México para presentar Of Men and Monsters, el corto que él creó y protagonizó y que fue seleccionado para tener allí su premiere mundial.

“Este es mi primer proyecto como productor. Aprendí mucho y siento que logramos junto a este gran equipo algo que superó nuestras expectativas. Aspiro a seguir creando más historias universales como esta. Historias que nos atraviesan a todos”, expresó Yan sobre su corto, un western filmado en la Argentina, en inglés, situado en la guerra civil estadounidense.

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A su regreso al país, Franco retomó los ensayos de una nueva obra de teatro de su autoría que también dirige y produce, y que tiene previsto su estreno para principios de 2027. Según pudo saber LA NACION, se trata de una comedia dramática de época que narra las peripecias de un grupo de mafiosos de Chacarita y que se desarrolla en la década del 30, después de que el gobierno de Hipólito Yrigoyen fuera derrocado.

En el ámbito personal, Yan estaría en pareja con la cantante y compositora Ernestina Ambiela, con quien posó por primera vez en público el pasado abril en el estreno de Annie, el musical producido por su abuelo y Nicolás Vázquez. “Desde que te conocí, cada día con vos es mágico y diferente. Estar juntos es un regalo y me siento afortunado de habernos encontrado, de elegirnos para acompañarnos. Gracias mi amor por todos los momentos juntos. Me explota el corazón de alegría por poder celebrarte hoy y siempre. Sos una gran mujer a la que admiro, y que me sorprende a cada rato. Y además, sos la que cada día me enamora más!”, fueron las palabras que él le dedicó en julio del año pasado con motivo de su cumpleaños.

Franco Yan junto a su novia, Ernestina Ambiela

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Pasión por la adrenalina

A Valentín Yankelevich le costó más encontrar su vocación. Trabajaba con su abuelo mientras estudiaba Economía, pero no se hallaba en ninguno de esos dos ámbitos. De hecho, fue Gustavo, el mismo que le había regalado un cuatriciclo de pequeño y que le enseñó a manejar, quien le recordó su pasión por el automovilismo y lo alentó a perseguir ese sueño de ser piloto que el propio Valentín había dejado atrás por diversas razones.

“Mi amor por los autos arrancó de chiquito: coleccionaba y tenía toda la pared de mi cuarto llena de autitos. Por eso aprendí a manejar también de chico: karting, cuatri, motos... ¡todo lo que tuviera ruedas! Siempre me atrajo la velocidad, pero lo que más me mueve es la adrenalina y todo lo que me empuja a desafiarme. Probé todos los deportes extremos que se te ocurran. Soy un tipo muy apasionado, pero el automovilismo siempre tuvo un lugar especial para mí. Arriba de un auto de carrera soy feliz", le dijo en 2025 a LA NACION.

Gustavo Yankelevich fue quien animó a Valentín a perseguir su sueño de ser piloto de automovilismo (Fuente: Instagram/@valentinyan_)

“Estaba estudiando Economía pero no la pasaba bien. Justo en ese momento había empezado a correr en karting (fue Gustavo quien lo llevó), que me entusiasmaba muchísimo. Fue mi abuelo quien durante una charla me ayudó a tomar la decisión, porque nunca me quiso disuadir para que hiciera otra cosa. Fue una conversación muy emotiva, donde, llorando, le confesé que no estaba contento con lo que estaba estudiando, pero que, por el contrario, correr me hacía muy feliz. Entonces me dijo: ‘Bueno, si lo que te gusta es correr, vamos a hacerlo bien’. Y me ayudó para empezar a entrenar, me presentó a Pato Silva, un reconocido campeón y piloto de velocidad que a su vez nos conectó con Marcelo Ambrogio del equipo Axion Energy. Cuando Marcelo sintió que ya estaba preparado, hice mi debut en Turismo Carretera 2000″, relató entonces a este diario.

Actualmente, Yankelevich integra el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina

Su primera carrera en esa categoría fue en marzo de 2025 en Neuquén, donde logró el sexto puesto. Este año se incorporó al equipo Toyota Gazoo Racing Argentina (es compañero de Matías Rossi, el gran referente del TC2000) y su debut fue también en marzo, con un tercer puesto en la competencia disputada en el circuito callejero del Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente ocupa el séptimo lugar del campeonato de pilotos con 55 puntos y su próxima carrera será el 1° de noviembre en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro.

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Como curiosidad, el número que lleva Valentín en el Toyota Corolla Cross GR-S con el que compite es el 5, una forma de homenajear a su madre, Romina Yan, que nació un 5 de septiembre de 1974.

Un recuerdo de Valentín Yankelevich junto a su madre, que murió el 28 de septiembre de 2010

“Mi sueño es formar una familia”

Por estos días, además de su familia, a Valentín Yankelevich lo acompaña su novia, Alfonsina Servent, licenciada en Psicología en la Universidad Austral. De acuerdo a la información provista en su perfil de LinkedIn, la joven actualmente trabaja en una consultora de Recursos Humanos.

“Me gusta estar con mi novia, con mis amigos, entreno mucho y hago deporte”, dijo el hijo de Romina Yan en su entrevista con Tatiana Schapiro, donde habló por primera vez de la violencia física y psicológica de la que él y su hermano Franco fueron víctimas por parte de su padre, Darío Giordano. De hecho, fue ella quien lo acompañó detrás de cámaras durante la nota.

Valentín Yankelevich y su novia, Alfonsina Servent

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