Valentín Yankelevich, sobre su vínculo con su abuelo Gustavo: “Es mi gran maestro”

Valentín Yankelevich rompió el silencio y contó detalles de cómo fue su infancia junto a su papá, Darío Giordano, a quien lo acusó de violencia física y psicológica.

En medio de una angustiante situación, Valentín relató al medio Infobae que buscó ayuda para apaciguar el calvario que vivían junto a su hermano Franco y ahí fue donde su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, lo escuchó y tomó cartas en el asunto para judicializar la situación.

El posteo de Gustavo Yankelevich en apoyo a su nieto Valentín por revelar que sufrió violencia en su niñez

“Él nos sacaba una vez por semana del colegio a cada nieto por separado a almorzar, y ahí fue que lo empezamos a hablar individualmente. Yo por mi parte, Franco por su parte. Y se dio cuenta de que estaba pasando algo grave. Nosotros le empezamos a pedir que no queríamos vivir más en esa casa, que queríamos vivir con él y nos escuchó. Él fue la primera persona que nos escuchó”, relató el hoy piloto de Turismo Carretera.

Y agregó: “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida. No solo por el hecho de que nos acompañó, nos escuchó, se encargó de que podamos salir de esa casa, sino porque nos dio lo único que necesitábamos como dos nenes que habían perdido a su madre, y en este caso a su padre porque si vos me preguntás a mí fue como perderlo... yo no tenía padre”.

Según explicó Valentín, quien es el hijo del medio de la relación entre Giordano y Yan, la judicialización del proceso llevó a la Justicia a sacarle la tenencia a su padre y a concedérsela a sus abuelos. “Fuimos a declarar un viernes después del colegio. Fuimos con mi hermano, fuimos a declarar y arrancó todo un proceso judicial que duró varios años hasta que le dieron la tenencia definitiva a mi abuelo. Encima él apelaba porque decía que era inocente. Pero a mí sabés la cantidad de psicólogas que me escucharon, de jueces que escucharon mis declaraciones y las de mi hermano. Y se dictaminó que mi abuelo tuviera la tenencia”, expresó el joven, quien destapó la olla, contó los abusos que recibió en su infancia y el punto de giro que fue criarse con Gustavo Yankelevich.

Valentín Yankelevich, sobre su vínculo con su abuelo Gustavo: “Es mi gran maestro”

Valentín Yankelevich

La unión con su abuelo siguió fortaleciéndose en el tiempo. Además de darle asilo a él y a Franco, se encargó de rumbear a Valentín previo a desembarcar en el automovilismo. “Estaba estudiando Economía pero no la pasaba bien. Justo en ese momento había empezado a correr en karting, que me entusiasmaba muchísimo. Fue mi abuelo quien durante una charla me ayudó a tomar la decisión, porque nunca me quiso disuadir para que hiciera otra cosa. Fue una conversación muy emotiva, donde llorando le confesé que no estaba contento con lo que estaba estudiando, pero que, por el contrario, correr me hacía muy feliz”, contó a LA NACION sobre el inicio de su camino en el mundo del deporte.

“Es mi gran maestro. Consejos me ha dado miles, pero si tuviese que elegir uno es algo que es como mi mantra cada vez que me subo al auto y que trato de llevar a la práctica todos los días: ´Aunque tengas todo el talento del mundo, el esfuerzo no se negocia. El que se esfuerza va a conseguir aquello que con talento solo no podes´”, recordó a este medio sobre las sapiencias del día a día con su ser querido.

El posteo de Gustavo Yankelevich para su nieto Valentín

De manera recíproca, el productor televisivo celebró el cumpleaños número 23 de su nieto y le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram: “Valen querido, muy feliz cumpleaños. Elegí este tema no porque hayas ganado una carrera o un campeonato como piloto, lo elegí porque sos un campeón de la vida, que es mucho más importante. Te amo”.

Yankelevich suele mostrar cariño a sus nietos sus redes sociales. De hecho, también mantuvo un ida y vuelta en redes con Franco, a quien lo elogió por su personalidad y resiliencia.

El posteo de Gustavo Yankelevich para su nieto Franco

“Franco querido, feliz cumpleaños. Elegí esta foto porque representa gran parte de lo que sos: un soñador, alguien que se reinventa cada día, un luchador, pura generosidad, entrega, amor, como cuando con tu compañía muchas noches me ayudas a dormir, como lo hacía tu mamá. Sos lo más, sos todo lo que esta bien. Te amo mucho”, elogió a su nieto.

De la misma forma, Franco agradeció las muestras de cariño: “Gracias abuelo, ¡sos mi vida ! Cada día soy más afortunado y feliz por tenerte siempre conmigo. Te amo profundamente, todos los días, cada segundo que pasa. Soy la persona que soy hoy, por vos. Te amo abuelo. Eternamente”.