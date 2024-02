escuchar

Hilary Swank demostró a lo largo de su carrera que no le tiene miedo a los desafíos. Fue un muchacho trans en Los muchachos no lloran; una boxeadora voraz en Golpes del destino y, ahora, en su nuevo film, Ordinary Angels, es una peluquera que se carga al hombro, al mejor estilo Erin Brockovich, una cruzada que parece imposible de lograr. Pero más allá de los personajes que eligió interpretar a lo largo de su exitosa carrera, la actriz parece ser temeraria, también, en su vida cotidiana.

Swank y su compañero de elenco en la nueva película, Alan Ritchson, fueron como invitados al programa de televisión The View y, llevados por temas de actualidad, terminaron relatando distintos sucesos en los que ambos persiguieron a un ladrón. El que comenzó a desandar anécdotas fue el protagonista de The Richter, quien contó que una cita nocturna con su esposa, Catherine, no terminó como estaba previsto. “Presenciamos un robo y perseguí al ladrón por la calle”, reveló.

Los dichos de su colega despertaron en Swank el recuerdo de un hecho ocurrido hace varios años. “En ese momento estaba viviendo en París. Me robaron la cartera y también perseguí al tipo”, recordó la actriz. “Recuerdo que pensé: ‘Voy a buscar mi bolso, sólo necesito mi pasaporte’. ¡Dame mi pasaporte!’”.

La persecución no fue a pie, sino digna de una película de acción. Según informaron en su momento los medios franceses, ella se encontraba a bordo de un taxi en el suburbio de Saint-Denis cuando fue sorprendida por un ladrón que le arrebató sus pertenencias. “Lo seguí por la colectora de la autopista, porque el tránsito estaba atascado”, indicó este jueves, ante la atenta mirada de Ritchson y las anfitrionas.

Ritchson, que evidentemente ya conocía la anécdota, intervino para agregar más contexto a la situación: “Lo más loco es que no fue que ella pensó: ‘¡Lo que hizo ese tipo está mal!’, y por eso decidió perseguirlo. Ella estaba en el vehículo y el tipo rompió la ventanilla para robarle. Y entonces, no lo dudó y comenzó a perseguirlo”.

Un poco en broma y otro poco en serio, la actriz contó que, como extranjera, necesitaba su pasaporte, pero que, además, le tenía un especial cariño a aquel documento. “Era lindo, grueso y tenía páginas agregadas con todos los lugares a los que había viajado. En lo único que pensé en ese momento fue en que era algo significativo para mí y tenía que recuperarlo”, explicó.

Sin embargo, nunca quedó en claro si logró atraparlo o no. “Les voy a contar el resto de la historia la próxima vez que venga”, bromeó, cuando le avisaron que ya no quedaba más tiempo.

Ordinary Angels está basada en un hecho real. Allí, Swank interpreta a Sharon Stevens, una peluquera feroz y luchadora que vive en un pequeño pueblo de Kentucky y descubre un nuevo propósito cuando conoce a Ed (Ritchson), un viudo que trabaja duro para llegar a fin de mes para mantener a sus dos hijas. La pulsión por ayudarlo la lleva primero a anotarse en un grupo de apoyo para las personas con alcoholismo y luego a cargarse al hombro la cruzada para conseguir que uno de los pequeños, de 5 años, pueda ser trasplantado.

En el estreno del film en Nueva York el lunes, Ritchson y el director de la película, Jon Gunn, se mostraron muy honrados por haber trabajado junto a Swank, a quien Gunn llamó “una actriz increíble”. ”Se las arregla para manifestar todo tipo de sentimientos de manera muy honesta, pase lo que pase. Pero al verla ahora como madre, está radiante”, expresó el realizador.

Ritchson, a su vez, bromeó: “Probablemente debería retirarme ahora que tengo a Hilary Swank como compañera de escena. Generalmente, se podría decir que sos tan bueno en lo que hacés como las personas con las que estás en una escena. No importa lo bueno que seas realmente; cuando trabajás con alguien como ella, el cielo es el límite para lo que se puede lograr en una escena. Probar eso fue un placer”.

