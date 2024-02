escuchar

En abril de 2023 la vida de Hilary Swank cambió por completo porque a los 48 años, se convirtió en madre de gemelos . La actriz y su esposo, Philip Schneider, le dieron la bienvenida a una niña y un niño, a los que llamaron Aya y Ohm , que hoy tienen 10 meses y que revolucionaron por completo sus días.

Durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la intérprete habló sobre la maternidad. “Es lo mejor del mundo”, dijo con una sonrisa que no se borraba de su rostro. “Es más alegría, más diversión y más agotamiento. Todos es más de lo que alguna vez me imaginé. Es lo más glorioso y lo más extraordinario”, reconoció.

Swank, que hoy tiene 49 años, también reveló que Aya está empezando a decir algunas palabras. “Cuando comenzó a balbucear sonaba como una paloma por la mañana, como una hermosa paloma. Luego ese sonido se convirtió en un gruñido, gruñe, pero de verdad”, expresó entre risas. “Dice ‘hola, hola, hola’ a todo”, explicó orgullosa. La actriz también bromeó asegurando que la pequeña “se compromete de verdad” con las cosas. Al mismo tiempo contó que a su hijo le gusta señalar las cosas y exclamar: “¡Ah!”.

Con un tierno posteo en Instagram por el día de San Valentín, la estrella reveló al mundo los nombres de sus herederos, los cuales había mantenido en secreto todo este tiempo. Swank compartió una foto de los mellizos sentados en la arena mirando al mar, con sus nombres escritos con piedras sobre la playa.

“Se viene una semana muy ocupada con entrevistas en diferentes programas, en donde voy a hablar sobre mi nueva película, pero pensé que antes de todo eso este era el mejor día para compartir con ustedes los nombres de mis dos pequeños amores. ¡Gracias por estar aquí! Feliz día de San Valentín. PD: ¿Quién más tiene bebés que creen que la arena es comestible?”, escribió junto a la imagen.

Durante un posteo que realizó en año nuevo, la actriz reveló la gratitud que siente por haber podido cumplir su tan anhelado sueño de ser madre . “Bailando en este año nuevo, gracias a todas las bendiciones de 2023 que me han dejado asombrada y maravillada, pero sobre todo con una profunda gratitud por la magia que apareció en abundancia a mi alrededor, en todos los sentidos”, escribió en Instagram. “Empezando obviamente con la bendición de mis bebés ángeles, que hacen de cada día el mejor día de todos”.

“Es una bendición, un milagro”

En abril del año pasado, Swank anunció la llegada de los mellizos con algunas postales junto a ellos. “No fue fácil. Pero chico (¡y chica!) valió la pena”, escribió la ganadora del Oscar junto a una fotografía que la muestra de espaldas cargando a sus dos bebés mientras contempla el mágico atardecer frente al mar. “¡Felices Pascuas! Posteo esto desde el cielo”, agregó, aprovechando esa fecha tan especial para compartir la novedad.

En octubre de 2022, Swank había anunciado su embarazo en Good Morning America sorprendiendo a toda la audiencia. “Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo: mi próximo papel será ser mamá. Y no solo de uno, sino de dos niños. No puedo creerlo”, reveló por aquel entonces y confesó lo difícil que le resultó tener que esperar hasta el segundo trimestre para contar la noticia. “Es estupendo poder hablar de esto y compartirlo. Es una bendición. Es un milagro absoluto. Increíble”, afirmó emocionada.

Respecto de que este milagro de la vida ocurra en este momento de su vida, reflexionó: “Siento que las mujeres son superheroínas. ¿Qué hacen nuestros cuerpos? Tengo un respeto completamente nuevo. Quiero decir, amo a las mujeres, siempre he amado a las mujeres, pero ahora estoy como, ‘¡Vaya, podemos hacer esto!’”, expresó.

LA NACION

Temas Hilary Swank