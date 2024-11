Ileana Calabró habló del romance de su hermana Marina con Rolando Barbano: “Para mí que le faltaba”

Ilena Calabró volvió a hablar de la relación de su hermana Marina con Rolando Barbano pero esta vez lo hizo luego de que la pareja blanqueara su romance. Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, la actriz reveló cómo está el vínculo entre ellas y celebró el gran presente sentimental de la periodista: “Para mí que le faltaba eso, qué querés que te diga”, disparó, y confirmó que está pasando un gran momento.

Todo comenzó cuando Mirtha le preguntó a Ileana por su relación con Marina. “¿Y con tu hermana cómo te llevás? Que son amigas, que no son amigas, que se pelean… ¿Se hablan ahora?”, disparó Mirtha, picante. “Ahora estamos re bien”, respondió Calabró contenta, y de inmediato hizo referencia al estado sentimental de la periodista. “Aparte ahora está contenta, está feliz, enamorada”, explicó. “Era eso”, observó Osvaldo Laport. “Para mí que le faltaba eso, qué querés que te diga”, remató Ileana. “Eso le cambió la cara, el humor. Andaba llorando por los rincones. Así que está contenta”, completó, mientras Mirtha celebraba el amor.

Lejos de dejar el tema ahí, Ileana reveló cómo impactó el romance de su hermana al interior de los Calabró. “Viste que en una familia cuando hay uno que no la está pasando bien es como que todos estamos pendientes de esa persona”, compartió, y agradeció que en este momento todo esté muy bien.

Marina Calabró y Rolando Barbano en el cumpleaños número 55 de Yanina Latorre

Calabró y Barbano se conocieron cuando ambos trabajaban en el programa de radio Lanata sin filtro y desde entonces han construido una relación que ha estado en la mira del público. Los altibajos han sido parte de su historia, pero también han dejado en claro que, a pesar de las dificultades, ambos siguen apostando por su vínculo. Tras su reconciliación a mediados de septiembre, con viaje a Brasil incluido, la pareja fue vista posteriormente disfrutando de una romántica escapada a Londres.

El último chispazo entre Ileana y Marina

Iliana Calabró en su casa con su hermana y su mamá

Quien confirmó el romance entre Marina y Rolando Barbano fue la misma Iliana en un móvil para Intrusos en el Espectáculo. En enero de este año, los excompañeros de Lanata sin filtro se tomaron vacaciones en el mismo momento, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. “Leí por ahí que anda noviando con Rolando”, disparó la actriz en una charla con Florencia de la V pocos días después.

En ese momento, Ileana habló más de lo que a Marina le hubiera gustado. “Mirá, yo te soy sincera... Me dijo que no iba a venir porque ella tenía otro plan para el Año nuevo porque obviamente la invité. ‘¿Sola o acompañada?’, le dije, ‘no quiero saber, no me cuentes nada’, y me dijo ‘acompañada’. Entonces, es señal de que está bien”, explicó Ilena.

Tras un prudente silencio, la periodista hizo referencia a los rumores en una nota con LAM. Sobre su supuesto romance, explicó que, si tuviera que blanquear una relación, no lo haría por medio de un “vocero”. Tampoco utilizaría a su hermana con ese fin. “No”, insistió.

“Escuché todo tipo de especulaciones. Prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dejo como presagio, como tirando buena onda”, se ilusionó. “Quiero quedarme con eso. Dejame tener una esperanza”, dijo entre risas. Luego de una reunión en la casa de la matriarca de la familia, las hermanas se amigaron.

Ileana, también muy enamorada

Ileana Calabró y su novio Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Además de hablar del amor de su hermana, a Ileana se le iluminó la cara cuando le preguntaron por su presente amoroso. “En Mar del Plata vos me presentaste un novio, ¿continúa eso?”, le preguntó la Chiqui a Calabró, intrigada. “Sí”, confirmó la actriz con una gran sonrisa en la cara. “Seguimos. Mañana cumple años así que es el segundo megafestejo juntos”, confió.

Calabró aprovechó para recordarle a la conductora que fue su novio quien le hizo la maceta que le había mandado de regalo. “Él hace mármol. Es empresario del mármol”, explicó la actriz. “¿Es un hombre frío?” disparó Mirtha, y despertó las risas de todos en la mesa. “Nada que ver. Para contrarrestar con la frialdad de las piedras, es un dulce”, confesó. “Se te ve muy feliz, merecés ser feliz”, redondeó la conductora.

