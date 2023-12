escuchar

Del perdón a un pedido desesperado de atención. Ileana Calabró pasó por el programa de Andy Kusnetzoff PH, Podemos Hablar, y no dudó a la hora de abrir su corazón y hablar de los vínculos más importantes de su vida. Primero, la actriz reveló si perdonó o no a Fabián Rossi, el padre de sus hijos, de quien se separó en 2013 en medio de un escándalo por una causa de lavado de dinero. Luego, aprovechó las cámaras para, entre lágrimas, hacerle un reclamo a su hermana, la periodista Marina Calabró.

Ileana pasó por PH, podemos Hablar, y abrió su corazón ADRIAN DIAZ BERNINI

Pasado superado

Calabró habló de Rossi cuando la consigna del programa fue que pasen al punto de encuentro quienes tuvieron que salir a dar explicaciones en los medios. Primero, explicó que muchas veces se vio en la obligación de hablar de forma pública para cuidar su imagen, su familia y su apellido, pero que luego se dio cuenta que no valía la pena. “Es ridículo. Es tiempo perdido, porque el que piensa mal va a seguir pensando mal, más allá de todas las explicaciones que des. Y el tiempo es el que se encarga de poner todo en su lugar”, reflexionó.

En ese momento, Kusnetzoff le pidió permiso para “ir a fondo”. “Vos tenías una pareja ideal, la familia ideal, porque además tu exmarido aparecía mucho en cámara acompañándote. Estaba ahí. Hasta que un día termina en un programa periodístico y todo lo que sabemos del caso”, arrancó el periodista. “Se te vino el mundo abajo, me imagino”, le consultó. “Yo no tuve ni enriquecimiento ilícito. Nosotros seguimos haciendo la vida siempre igual, seguimos siempre en el mismo lugar. Y después de eso tan duro y difícil que me tocó superar, tenía la necesidad de decir ´yo soy esta. Yo no cambié´. Pero después dije ´el tiempo va a dar la razón a quien sea y como es cada uno. Y yo creo que fue así”.

Hernan Drago, Flor Vigna, Flavio Mendoza, Ileana Calabró y Mateo Sujatovich, los invitados de la noche junto a Andy Kusnetzoff ADRIAN DIAZ BERNINI

“¿Lo perdonaste, Ileana?”, intentó ir más allá el conductor. “Si. Totalmente”, sorprendió Calabró. Luego confesó que no tienen diálogo aunque se vieron hace poco tiempo cuando uno de sus hijos se recibió.”No lo veía desde que nos divorciamos. Pero sí lo perdoné. La vida es para soltar ciertas cosas y quedarse con todo lo lindo. No cambiaría nada porque todo me dio mucha enseñanza y me ayudó a superar y a seguir adelante”, confesó.

Un pedido entre lágrimas

Marina Calabró fue el blanco de uno de los pedidos más sentidos de Ileana Calabró, su hermana

Cuando los invitados fueron invitados a contar si tuvieron una herida que los haya llevado a terapia, Calabró aprovechó la convocatoria para hacerle un pedido a su hermana Marina. “Voy a hacer público esto porque, la verdad, ya no sé de qué manera”, arrancó la actriz su intervención, y de inmediato la voz se le comenzó a quebrar. “Yo amo mucho, profundamente, a mi hermana y necesito más presencia de ella. Siento que está esquiva a nosotros, a la familia. Ya desde que papá se fue”, siguió, con lágrimas en los ojos.

Luego de explicar que entiende su gran momento profesional, y que la pone muy feliz, Calabró dio más detalles de su sentir. “Siento que tiene que tomar conciencia de que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que yo trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, uno a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par”, continuó.

La actriz explicó que si bien hizo el esfuerzo por acercarla, le cuesta mucho, y que decidió hacerlo público porque sabe que Marina va a ver el programa y no sabe ya de qué manera lograr que se acerque a la familia. “Me duele mucho pero la verdad queremos que le de más tiempo a esto, que es lo que vale de verdad. Esta es la vida”, señaló. “¿Vos la llamaste a Marina y le dijiste esto?”, quiso saber el conductor. “Yo la invito a cenar, pasa una semana para que me conteste el mensaje, porque por ahí no lo abrió y abrió seguramente todos los del trabajo porque es lo primero que abre”, reveló. Luego contó que Marina “llora” cuando lo hablan pero que no ve el cambio.

“La amo a mi hermana, y se que nos ama profundamente”, aclaró luego, y explicó que lo que sucede es que Marina es “adicta al trabajo”. “Es un mandato familiar el compromiso, la obligación, la entrega, pero se puede tener ese compromiso sin dejar de lado en verdad lo que vale, el por qué uno está, que son todos los afectos”, cerró.

LA NACION