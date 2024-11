Marina Calabró y Rolando Barbano participaron de un emotivo evento religioso

Marina Calabró participó de un evento religioso muy especial en la vida de su ahijado Ignacio, hijo de su amiga María Cecilia Lanuque . En la ceremonia, la periodista estuvo acompañada de su pareja, Rolando Barbano, a quien dedicó románticas palabras en la posterior publicación que hizo, tras la celebración.

La flamante madrina ha acompañado al joven desde su bautismo y ahora participó en su Confirmación, reforzando una conexión de años y destacando el compromiso de apadrinar todas sus etapas sacramentales. La relación entre Calabró y Lanuque es de larga data y se ha caracterizado por una profunda amistad que ha perdurado en el tiempo.

Ambas han vivido juntas momentos significativos y se consideran más que amigas: familia . Este sentimiento quedó reflejado en el mensaje en redes de Calabró, quien ha estado presente en cada uno de los pasos de Ignacio en la fe. “ Enorme felicidad acompañarte en tu confirmación, Nachito!”, expresó la comunicadora.

La periodista, junto a su ahijado y su mejor amiga @marinacalabro_ok

En el posteo, la conductora también dedicó unas palabras a su amiga y un piropo a su novio, quien respondió a la dedicatoria. “Tarde en familia con Lanuque y Barbano (el más guapo de la Parroquia San Ildefonso) ”, escribió.

Lanuque también reaccionó a la publicación resaltando el apoyo incondicional que Calabró le ha brindado a ella y a su hijo a lo largo de los años. “Gracias madrina de todos los sacramentos. Qué emoción saber que siempre estás para Ignacio, incondicionalmente. Que ese gesto de protección y de amor materializado en la foto se vivencia desde que nació. Somos familia. El estoicismo y buen humor de Rolando Barbano durante toda la ceremonia y un experto en el apagado y encendido de ventiladores litúrgicos”, bromeó. “Acompañar a una confirmación es amor. Nacho feliz”, concluyó la orgullosa mamá.

El emotivo momento de Marina Calabró durante la ceremonia religiosa @marinacalabro_ok

Lanuque también publicó fotos y videos de momentos entrañables de la ceremonia y, en especial, haciendo alusión al cariño que une a las dos familias. Las imágenes se difundieron rápidamente, y los seguidores de ambas amigas celebraron el momento con mensajes de felicitación. “Hermosa Marina, tierna, adorable siempre. Qué orgullo ser madrina del hijo de tu amiga de toda la vida y desde pequeñas”, expresó una usuaria.

Otra seguidora aprovechó la ocasión para celebrar el buen momento personal que atraviesa Calabró. “Me hace feliz verte bien. La verdad que lo que pasaste en los Martín Fierro, me refiero a la gastada de la gente sin saber, no estuvo lindo. A los 50 o más, a nadie le es fácil armar una relación, tenemos medio siglo caminado. Con todo lo que conlleva, hijos, ex. Trabajo, responsabilidades, padres grandes, exigencias, no es fácil, pero hay que luchar siempre por nuestros sueños. Hay que aprender a respetar las decisiones de cada uno. Sobre todo si no sos el que sufrirás las consecuencias. Bravo”, escribió.

La confirmación de Ignacio también dejó en evidencia la estabilidad que atraviesa la relación de Marina con Barbano. La pareja aprovechó este evento familiar para mostrarse juntos y dejar ver el buen momento que viven. Los asistentes al evento notaron la cercanía y complicidad que existe entre ellos, a pesar de haber pasado por momentos difíciles y de distanciamiento.

Calabró y Barbano se conocieron cuando ambos trabajaban en el programa de radio Lanata sin filtro y desde entonces han construido una relación que ha estado en la mira del público. Los altibajos han sido parte de su historia, pero también han dejado en claro que, a pesar de las dificultades, ambos siguen apostando por su vínculo. Tras su reconciliación a mediados de septiembre, con viaje a Brasil incluido, la pareja fue vista posteriormente disfrutando de una romántica escapada a Londres.

