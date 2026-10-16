Jana Maradona le respondió a Dalma tras sus críticas por el juicio por la muerte de Diego Maradona: “Todo se basa en una mentira”

El enfrentamiento entre Dalma y Jana Maradona sumó un nuevo capítulo. Después de que la hija mayor de Diego cuestionara a su hermana en sus redes y en declaraciones públicas por pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz en el juicio por la muerte de su padre, Jana publicó un extenso descargo. Además de defender la decisión que tomó junto a sus abogados y rechazar tener un acuerdo con Matías Morla, le respondió a la actriz: “El problema es que intentás generar una narrativa para que yo quede como la hija de p..., siendo que todo se basa en una mentira”, escribió.

A través de un texto que compartió en su cuenta de Instagram, Jana rompió el silencio y aseguró que su postura en el juicio había sido conversada antes de los argumentos finales. “Para empezar, antes de los alegatos mis abogados hablaron con los abogados de las querellas y la fiscalía y dimos nuestra postura sobre cada imputado y de hecho el punto Díaz fue tema de debate. De 7 imputados coincidimos en 6”, escribió.

Jana Maradona, en una de las jornadas del juicio por la muerte de su padre Ricardo Pristupluk

“Lo que a ustedes les llega o hablan con sus abogados, no tengo idea. No está ni bien ni mal, cada uno hace lo que le parece y cree correcto. Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente”, agregó. Además, diferenció su opinión personal sobre Díaz de la posición adoptada en el juicio: “Dicho esto, Díaz no me deja de parecer un imbécil y desagradable como persona, eso está clarísimo y lo dije en mi alegato”.

Las publicaciones de Jana Maradona Captura

Luego, Jana se dirigió directamente a su hermana. “Dalma, el problema no es que te expreses porque podés hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes”, señaló. A continuación, la acusó de construir una versión falsa sobre sus motivaciones. “No me paga Morla, no arreglé con Morla”, afirmó. “Sé perfectamente lo hijo de p... y garca que es”.

Para sostener su posición, Jana recordó que comparte con Dalma y Gianinna otro proceso judicial contra el exapoderado de su padre. “Hace 6 años ya que venimos peleando Gianinna, vos y yo en otro juicio penal contra él y su banda”, expresó. También aseguró que, en la última audiencia de esa causa, ella y Dalma habían sido las únicas de las tres en asistir.

Las publicaciones de Jana Maradona Captura

Además, Jana contó que pidió que se investigara a otras personas del entorno de Diego. “En mi alegato metí la extracción de testimonios contra Pomargo (cuñado de Morla) y Vanesa Morla (hermana de Morla), entre otros, o sea, pedí que se los investigue como coautores por el homicidio de nuestro padre”, escribió. “Creo que mi posición está clara. No omitan, ni inventen”.

El reclamo de Dalma

El descargo llegó después de que Dalma cuestionara públicamente el pedido de absolución de Díaz y lo calificara como “inentendible por donde se lo mire”. En sus publicaciones, la actriz recordó que, según su relato, el psicólogo había pedido a la familia que dejara de visitar a Maradona como parte del tratamiento. También señaló que la solicitud de Jana coincidía con la de la representación legal de las hermanas del exfutbolista.

Un fragmento del descargo de Dalma Maradona contra su hermana Jana por el juicio de la muerte de su padre

“A ese psicólogo lo llevó Matías Morla. Esperaba que los abogados de mis tías no lo acusaran porque son socias de Morla y entiendo que el abogado se los puso él, entonces era lógico, pero lo de Jana fue una sorpresa muy grande”, contó luego en el canal de streaming Olga.

Dalma Maradona contra su hermana Jana

En su respuesta, Jana le reprochó a su hermana que hubiera elegido las redes para hacer públicas sus diferencias. “Si les interesa saber de verdad, en vez de hablar en los medios y redes, tienen mi número y como hacen para tantas otras cosas que necesitan resolver, me escriben, me preguntan y se termina”, planteó.

Además, defendió su autonomía para decidir cómo participar del proceso. “Acá lo importante para mí es que hago lo que creo correcto y así será siempre y todos deberían respetarlo. […] Y ni mi mirada, que puede ser correcta o no, ni de los demás querellantes, van a determinar la decisión de los jueces, en los que confío van a dictar una sentencia justa”.

Sobre el final, Jana volvió a dirigirse a Dalma y dejó entrever diferencias anteriores entre ambas. “Realmente creo que vos también sentís que, lo que escribís, lo escribís con ovarios, pero no, lo escribís desde el desconocimiento. No es la primera vez, ya estoy acostumbrada a tus impulsos solo que normalmente son en el ámbito privado”, expresó.

Tras agradecer los mensajes de apoyo, cerró con una referencia a su padre: “Mi energía va a seguir puesta en que se haga justicia por mi papá, que pueda descansar en paz y que la gente tenga un lugar para recordarlo”. Acto seguido, compartió una foto junto al Diez, donde se los ve a los dos sacando la lengua. “Lo que hago, lo hacemos juntos”, escribió junto a un corazón rosa.