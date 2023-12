escuchar

La Noche de Mirtha tuvo este sábado al invitado más buscado en la televisión argentina: el flamante presidente de la Nación, Javier Milei. Del sincericidio de la diva de los almuerzos en la previa a la charla a la irrupción de Fátima Florez en el piso para saludar a la Chiqui y revelar cuándo irá su pareja a ver su show en Mar del Plata, los momentos más destacados del show de eltrece.

Una diva con nervios

Como cada sábado desde que volvió con sus comidas a la pantalla de eltrece, Mirtha Legrand apareció en pantalla poco después de las 21.30. Para la ocasión, eligió un sobrio diseño de la firma Iara: un vestido color negro de tul bordado en paillettes, con mangas largas de encaje y volados en los hombros.

Luego de cumplir con sus compromisos comerciales, Legrand tocó la campanita que siempre la acompaña en la apertura y, con un gesto serio confesó: “Estoy un poquito nerviosa, ¿se me nota?”. “No, Chiqui”, le respondieron detrás de cámara. “Porque es una responsabilidad hacer un programa con el Presidente. Tenés que estar alerta, agradable, simpática, un poco aguda. Todo eso”, enumeró de inmediato.

Pero eso no fue todo. Después de presentar a sus comensales, Milei y la excandidata a presidenta de la Nación y actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Chiqui insistió. “Ay, ay ay, ¡que me salga bien! Estudié, chicos. Hasta las tres de la mañana, cuatro de la mañana estuve estudiando la vida de ellos dos. ¿Me va a salir bien?”, se preguntó. Además, repasó que en su mesa se sentaron “todos los presidentes”.

La irrupción de Fátima

Una vez en la mesa con sus invitados y después de la presentación de rigor, Mirtha Legrand dio el pie para que entrara al estudio Fátima Florez. “Ah, pero hay una personita ahí, detrás de cámara. Venga a saludarlos, Fátima”, señaló. Sin más preámbulo, la humorista, con un micrófono en la mano, se acercó hasta la mesa. “Qué linda sorpresa”, la recibió la diva.

La artista, con un look total black compuesto por top sin mangas, un pantalón y zapatos de taco alto y el pelo lacio y suelto, agradeció el convite de inmediato. “Para mi es la sorpresa, que estaba ahí de espectadora”, aclaró. “Buenas noches, no los quiero interrumpir. Me quedo a mirar la mesaza”, se excusó. “No te invité porque pensé que estabas en Mar del Plata. Que ya te habías ido”, se disculpó entonces la Chiqui. “Es que ya me estoy yendo”, aclaró Florez. “Vine a pasar un ratito con Javier”, aclaró.

Antes de retirarse, la humorista contó que debuta el 26 de diciembre. “¿Va a ir usted, presidente?”, le preguntó entonces Mirtha a Milei. “Por supuesto”, reaccionó el mandatario. “Pero como a ella no le gusta que vaya la primera, voy a estar el 27”, reveló. “Qué amorosa que es”, exclamó Legrand al despedirla entre aplausos.

El menú presidencial

Para agasajar al presidente y a su ministra de Seguridad, Jimena Monteverde, chef del programa, preparó un menú especial. De entrada se sirvió carpaccio de tomate con aceite de albahaca y burratina, como plato principal bife de chorizo con risotto crocante y vegetales y de postre cremoso de chocolate y dulce de leche. Durante la presentación del menú, la cocinera hizo una revelación sobre la dieta Milei: luego de describir el plato fuerte, explicó que eligió vegetales para la guarnición porque “papas fritas no se puede”. “Ya me enteré de todo”, agregó con la mirada fija en el libertario, quien bajó la mirada y se rió. “Hay gente que es alérgica”, aclaró. “Sé todo”, cerró Monteverde.

