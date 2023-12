escuchar

El domingo 10 de diciembre, Javier Milei asumió como presidente de la República Argentina en una jornada llena de eventos que protagonizó junto a su pareja, Fátima Florez. El acto principal tuvo lugar en el Congreso de la Nación, después llegó el turno de la Casa Rosada, hubo una ceremonia interreligiosa en la Catedral Metropolitana y la noche concluyó en el Teatro Colón. Varios momentos del día se volvieron virales en las redes sociales y uno de ellos se dio entre la humorista y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Ahora, una de las protagonistas explicó lo sucedido.

Tras la asunción de Javier Milei, se celebró una ceremonia interreligiosa que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Durante la jornada, los usuarios de las redes sociales permanecieron atentos a los acontecimientos y las inundaron de memes y momentos icónicos del día. Entre ellos, circuló un video que tuvo como protagonista a Florez.

En el clip que se volvió viral, se la vio sentada detrás de la recientemente electa vicepresidenta de la Argentina, Victoria Villarruel. En un momento dado se inclinó hacia adelante y cerró brevemente los ojos. Ante esto, muchos especularon con que le sentía la fragancia del cabello a la funcionaria, o bien, que se quedó dormida. Ahora, ella misma habló de lo ocurrido y puso fin al misterio.

En diálogo con LAM (América) y consultada justamente por esa escena, Florez respondió con serenidad: “Sí, se viralizó y fue meme”. Acto seguido, explicó: “Yo simplemente estaba como siempre que voy a una Iglesia o a una Catedral, que suelo apoyarme así. Estaba pensando en lo que estaba diciendo en la oración“.

Con respecto a las especulaciones sobre el supuesto cansancio que le generó la jornada, remarcó: “Obviamente no me dormí. Se ve que lo pasaron como a cámara lenta y se ve que cierro los ojos, pero porque estoy pensando en ese sentimiento”.

En otra parte de la entrevista, se refirió a su presente con el mandatario y el nuevo rol que ocupa al acompañarlo: “Estoy muy feliz. Es una relación hermosa. Estoy disfrutando mucho este momento. Me conocen desde hace muchos años como artista y me encanta. Saben que amo a Javier, me encanta ser su novia y lo quiero mucho”.

La particular selfie de Fátima Florez y Karina Milei en la Casa Rosada

Javier Milei se puso la banda presidencial el 10 de diciembre y se convirtió en el presidente de la Nación por los próximos cuatro años. Su pareja, Fátima Florez, no perdió la oportunidad de mostrarle su apoyo durante esta jornada tan especial y se acercó aún más a la familia del político. Así, protagonizó una selfie junto a Karina Milei, que contó con una melodía peculiar.

La selfie entre Fátima Florez y Karina Milei Instagram (@soyfatimaflorez)

Se trató de “Stronger” de Britney Spears. Así, la canción de la icónica artista pop acompañó a la postal que compartieron en Instagram la pareja y la hermana del jefe de Estado.