Jey Mammon regresó a la televisión sin hablar del pasado, con dos invitados de lujo y una mención especial a Karina Mazzocco

“¡Vamos y un día... Volvió el show de Jey a la TV! Bienvenidos, volvió Jey a la televisión”, dijo hablando en tercera persona Jey Mammon este miércoles, a las 18 en punto, en la pantalla de Net TV, mientras de fondo sonaba el tema viral del momento “Pedro”, de Rafaella Carrá. Dieciséis meses después de que se hiciera pública la denuncia por abuso que en el 2020 había realizado Lucas Benvenuto y de que Telefe decidiera apartarlo de la conducción de La peña de Morfi, el músico y animador hizo su regreso a la televisión .

Con lentes oscuros, remera roja y saco negro con arabescos brillantes y la estampa de la virgen de Guadalupe, Juan Martín Rago -tal su verdadero nombre- le dio inicio a Las tardes de Jey, el ciclo que conducirá de lunes a viernes con producción de Gustavo Sofovich. “¡Volví, vivo!, como diría Susana [Giménez], porque todo vuelve, volvió la riñonera que no sé si es un corte de carne o qué, todo puede volver, volvió la pasión por la Scaloneta”, inició su monólogo y luego recordó una vez más a la diva de los teléfonos al mostrar un portarretrato con la imagen de dos huevos: “Los que promociona el Dibu, nosotros también tenemos portarretrato”. Sin esquivar la actualidad del espectáculo, lamentó la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, mostró los clásicos memes de Julio Iglesias y saludó a Javier Milei, luego de mostrar un video del mandatario caminando en la casa de Tucumán apoyándose en el bastón presidencial.

Jey Mammon, desde los estudios de Net TV Captura

Con escritorio, portarretrato y living “pero sin Susanos”, le dio pie a Anamá Ferreira, quien confirmó que lo acompañará todas las tardes y le dio un sobre que rezaba “De Karina Mazzocco, ADN”, en alusión a que recurrentemente en el ciclo que conduce la exmodelo realizan pruebas de filiación. También, fue en el programa vespertino de América TV en donde en varias oportunidades habló Lucas Benvenuto sobre la relación que mantuvo con el flamante conductor de Net TV, por lo que la “broma” no parecía para nada casual.

No por nada fueron las reiteradas menciones y guiños a Giménez. “Soy Susana, te deseo lo mejor, el éxito que tenías antes de terminarlo que me encantaba, tenía invitados geniales, música, todo”, sorprendió a todos el conductor al presentar un audio de la diva y entonó desde el piano la cortina de la conductora. Estelita, el clásico personaje con el que saltó a la fama el actor, le dio vida a la primera sección del programa, bautizada “Por el Munro”, en la que con Ferreira “recorrieron” Río de Janeiro y con un croma detrás pasaron por la playa de Copacabana y por una favela carioca.

El primer invitado del ciclo fue Palito Ortega, a quien Jey Mammon presentó con una canción: “Él es Palito, él es Palito, un muchacho como vos y yo, él es Palito, él es Palito, yo tengo fe de que va a ser un programón”. Para sorpresa y emoción del conductor, el músico llegó -sin aviso- con Evangelina Salazar. “Yo sé que no van juntos a ningún lado, te mandé un mensaje pero no sabía”, dijo contento el anfitrión e hizo pasar al matrimonio al living.

“¡Cómo no vamos a venir, con lo que te queremos!”, celebró la retirada actriz, y Mammon dijo que consideraba a Palito una persona “muy amiga de sus amigos”. “Es algo que siento, uno tiene que estar. La referencia más grande es la de Charly García, cuando lo fui a visitar a un lugar y al oído me dijo ‘sacame de aquí’ y nos fuimos un año a Luján. Fue un placer verlo todos los días y el estudio de grabación fue la terapia más importante”, explicó el ex integrante de El Club del Clan, quien mirando a los ojos al conductor, le dijo que él y toda su familia le tenían mucho cariño. Salazar agregó: “En tu caso, sabemos quién sos”. Aunque Jey la miró sonriente, esquivó la mención y, lejos de indagar, cambió de tema y recordó cuando la actriz fue a ver a su hija mayor, Julieta Ortega, a Sex.

También hablaron de las habilidades de Ramón como asador, de la importancia de la puntualidad, la película en la que se conocieron, las discusiones de pareja “por pequeñeces” y ella recordó uno de los momentos más difíciles que transitó el matrimonio, cuando ella volvió de los Estados Unidos (dejando a algunos de sus hijos allí), para acompañarlo en su campaña para gobernador de Tucumán. “Todo oficio requiere un sacrificio muy grande, se ve bien pero fueron muchos aviones, cambios de lugares, de clima”, recordó Pallito sobre la época en la que debía alejarse de su familia por las giras internacionales.

Recurrente con el debut televisivo del entrevistador, Evangelina insistió: “Todos te queremos ver otra vez porque la pasamos bien con vos”. Esta vez él no titubeó y, aunque no dio detalles, recogió el guante: “ Me hago problemas por alguien que me dice algo y pienso ‘me hago problemas por este pelot...’ y ahora Evangelina Salazar me dice esto ... Y hoy un chico vino a la radio y me dijo ‘vuelta de página’”.

Ya en el piano con los invitados y pronto a despedirse, agradeció a Sebastián Beltrami, director del canal y al resto de la gente de la emisora, a Gustavo Sofovich “por el amor que le puso al proyecto” y a los invitados: “No me siento merecedor de todo esto, estoy feliz y muy agradecido”. “No somos Evangelina Salazar y Palito Ortega, somos tus amigos”, dijo la ex Jacinta Pichimahuida contundente. Para cerrar, micrófono en mano, Ramón entonó “Un muchacho como yo”, “Viva la vida”, “Bienvenido amor”, “Corazón contento”, “Despeinada” y “Yo tengo fe”.

El conductor recibió a Palito Ortega y Evangelina Salazar como invitados de su primer programa Captura

Hace apenas un mes, el actor había regresado a la radio con Jey 990, por Radio Splendid, y en el verano había hecho en Carlos Paz el espectáculo Enseguida Vuelvo, dando inicio a su vuelta a los medios luego de casi un año de ausencia luego de que se hiciera pública la denuncia por abuso que en el 2020 realizó Lucas Benvenuto. En 2021, el juez Walter Candela decidió dar por cerrado el caso por considerar que los hechos estaban prescriptos. La presunta víctima aseguró que cuando tuvo relación con Rago era menor de edad (“De mis 14 a los 20 años duró mi relación fluida con él”, aseguró). Por su parte, el comediante no negó su relación con el denunciante, pero aclaró que todo ocurrió cuando éste ya era mayor de edad.

La reaparición pública de Jey fue en julio de 2023, cuando asistió, con el escándalo aún candente, a la entrega de los premios Martín Fierro de Televisión; allí estaba invitado por su rol al frente de La peña de Morfi, ciclo nominado a mejor musical. “Estuvo todo perfecto, llegué un poco tarde para evitar que sea un descontrol la entrada. Los compañeros me recibieron super. Para mí esta noche no era buscar el premio, sino reencontrarme con gente. Este lugar es difícil para enfrentar, dudé, pero estoy acá y no me arrepiento”, dijo en ese momento al salir por la alfombra roja del Hilton.

Una de las últimas veces que se refirió a la denuncia en su contra fue en la mesa de Juana Viale. Dijo que estaba muy bien con su presente y que veía un futuro hermoso y feliz. Sobre Benvenuto, recordó, tal como lo había hecho en otras ocasiones: “Fue una relación consentida que tuvimos, duró muchos años. Él denunció una edad que no era, denunció hechos contra su voluntad, no consentidos. Yo hice una demanda por calumnias e injurias. Esa demanda se desestimó”. Además, aunque reconoció que cuando la denuncia original se hizo pública hubo una condena social, aseguró que él no la sintió como tal.