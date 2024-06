Jey Mammon retornó a la conducción con dos entrevistas de peso y una advertencia: “No hablo del pasado”

Escuchar

Este lunes, a las 15, el conductor, actor y cantante Jey Mammon se puso al frente de su flamante programa en Splendid AM 990, que marca su regreso a los medios luego de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto hizo en su contra en 2020. El lanzamiento de Jey 990 se produce mientras se termina de definir su debut televisivo en Net TV, de la mano de su amigo Gustavo Sofovich; el productor fue también el responsable del espectáculo teatral Jey, enseguida vuelvo, que se presentó durante la temporada de verano en Carlos Paz, Córdoba.

“ Este ese mi reencuentro con la radio. Estoy muy feliz y contento ”, fue lo primero que dijo el músico y conductor luego de pasar como apertura un tema de Raffaella Carrà. Para el humorista, quien ya estuvo a cargo de otros programas en la Metro como en la Rock & Pop, es la primera vez que articula el tradicional estudio de radio con su transmisión en streaming. “Lo que me mata de la radio es que ahora hay camaritas, te tenés que bañar y esas cosas“, apuntó apelando a su tradicional ironía. De hecho, recordó que el nacimiento de Estelita, el personaje que lo hizo famoso, fue bajo un formato similar, aunque decididamente con menos tecnología.

Jay Mammon junto a parte del equipo de su nuevo programa radial Captura

“ Yo estoy volviendo a trabajar, y eso me hace feliz. El trabajo dignifica ”, soltó al pasar mientras hacía referencia a su admiración por Mirtha Legrand. Justamente hace algunas semanas Mammon fue invitado a Almorzando con Juana, y en esa mesa no pudo evitar las preguntas acerca de la denuncia de Benvenuto -que fue declarada prescripta por la Justicia- y por el reciente fallo en su contra en la demanda por calumnias e injurias que el conductor le había iniciado al patinador. Durante los primeros minutos al aire de Jey 990, en tanto, prefirió no hacer alusión alguna al tema.

A la hora del programa, entró en comunicación telefónica la actriz y modelo Graciela Alfano, quien está en Miami “pasándola maravillosamente bien”, destacó la actriz. En pareja con el empresario Carlos Bustin, la exvedette aseguró estar viviendo su “segunda adolescencia”. “No me arrepiento de ninguna de mis historias de amor y tampoco de la actual. La estoy pasando muy, muy bien”, afirmó, además de adelantar que sus vacaciones seguirán por Europa, su próximo destino. “Yo me debo al público, siempre lo social me mueve; no entiendo de lo económico y esas cosas. Solo espero que vayamos a un lugar bueno. En nuestros gobernantes tiene que haber sensibilidad social y que no sea la gente la que termine pagando los platos”, apuntó Alfano al ser consultada acerca de la realidad del país. “ No hablo del pasado y no lo voy a hacer ”, se permitió confesar Jey Mammon al despedirse de la actriz, recordando unos llamados que se cruzaron cuando el nombre del actor y conductor era tapa de todos los portales por la denuncia por abuso sexual.

En la última media hora, quien entró al aire es Moria Casán, otrora archienemiga de Alfano. La “One” se refirió a la ola de femicidios en el marco de una tarde en la que hubo una nueva edición de la marcha “Ni una menos”. “Contame vos como estás”, le preguntó la actriz de Brujas tratando de evitar hablar de ella. “Feliz”, contestó Mamón suscintamente, y aprovechó el pie para anunciar que en un mes arranca su programa en televisión. Como con Alfano, también entre ellos recordaron comunicaciones que mantuvieron en tiempos complejos para el conductor. “Cuando uno cambia el nombre, también cambia el alma”, le dijo Moria Casán en relación la decisión del humorista de dejar de lado el uso de Mammon, como su apellido. Agradecido por la comunicación, concluyó la primera edición de Jey 990, que se emite de 15 a 17 por Radio Splendid.

