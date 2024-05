Novedades en los medios: Jey Mammon ya tiene todo listo para volver a la TV y al staff para su programa de radio

Escuchar

Jey Mammon tiene todo listo para desembarcar en TV y radio

Tal como había anticipado LA NACION, Jey Mammon se prepara para volver a los medios, ya que tendrá un programa en TV y otro de radio. Mientras por estas horas se termina de definir fecha de debut de los que serán su ciclos diarios en NET TV de 18 a 19 -será producido por Gustavo Sofovich-, el próximo lunes 3 de junio debutará con #Jey990 en la AM Splendid 990.

Mammon se hará cargo del segmento que va de 15 a 17 junto a Melisa Marzioni, en espectáculos; Julieta Pettinari, en deportes; y Mariel Balestrero, en locución. En las últimas mediciones de audiencia, Splendid AM 990 mostró un crecimiento importante, según marca el informe de Kantar Ibope Media correspondiente al mes de abril.

La radio del Grupo Alpha Media se ubicó entre las AM más escuchadas, con un crecimiento exponencial de en la primera y segunda mañana. Con un 25 por ciento, fue Hermosa Mañana con Josefina Pousso de lunes a viernes, de 7 a 10 horas. Ese segmento anteriormente lo condujo bajo el nombre de Sin Relato el periodista Antonio Fernández Llorente, quien dejó el mismo para conducir la mañana de C5N. Mientras tanto, Todo en off, el programa que conduce Ramón Indart de lunes a viernes de 10 a 13 horas, subió un 50% de rating.

Mario Pergolini sumó un integrante a su programa, que se verá en IP Noticias

Tras confirmarse que a fin de mes y luego de 12 años Vorterix FM dejará la frecuencia 92.1 para ubicarse en la 97.1 FM –dial que actualmente transmite FM Like, que en junio saldrá al aire en la FM 89.5 ex RQP- Maldición, va a ser un día hermoso (el programa que conduce a diario Mario Pergolini de 8 a 11) sumó, tras la salida de Nacho Corral, a Sebastián Davidovsky (quien dejó Urbana Play 104.3, donde formaba parte del programa de María O’Donnell, De Acá en más, pero continúa en Splendid 990 AM).

Por otro lado, desde junio, además de salir por la flamante frecuencia, así como por las plataformas de streaming YouTube y Flow, el ciclo de Pergolini se verá en dúplex por la señal de noticias del Grupo Octubre, Información Periodística (IP Noticias). Cabe destacar que el ex CQC es el director general de GO Lab, el laboratorio de contenidos del grupo de medios que lidera Víctor Santa María.

Luis Pavesio se sumó a Canal 26

Tras dejar, en diciembre de 2022, C5N, el periodista especialista en medio ambiente, Luis Pavesio, se incorporó a la señal de noticias Canal 26 para formar parte de los diferentes segmentos de 26 Planeta. Pavesio aportará su experiencia a lo largo de la programación del canal, con participaciones en los noticieros, informes especiales y notas que harán constante referencia a diversas problemáticas con las que ya convivimos diariamente.

Desde hace un tiempo Canal 26 expone temas de ambiente y sostenibilidad de forma permanente en su pantalla, multiplicando la llegada a través de todas sus redes sociales y canal 26.com.