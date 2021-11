Jey Mammon y las señales que recibe de su padre muerto: “Lo siento más presente que antes”

“Este año tuve dos sensaciones muy fuertes: una linda y otra fea”, comentó Jey Mammon este sábado en PH, Podemos Hablar. El músico y conductor se refería al éxito de su programa en América TV y a la muerte de su padre, quién falleció tres días después de su debut. Emocionado, el invitado habló sobre lo que significó esta perdida en su vida y confesó que todos los días recibe señales de que está presente.

“A él mi abuelo le había cerrado el piano con llave, lo había mandado a la facultad. Cuando falleció siento que me abrió la llave del piano porque en el programa nunca le había sacado el jugo a la música. Lo siento más presente que antes, hay señales que son muy claras, el está”, confesó el artista desde el punto de encuentro.

Mientras aseguró que su padre llegó a enterarse que iba a tener un programa propio, Mammon contó detalles de cómo fue esa última charla entre ellos: “Le dije: ‘voy a tener mi programa pero no Estelita, yo. Y se movió todo, le vi la sonrisa. Siento que cada paso que doy, es el que lo está haciendo porque cada día sucede algo superador”, señaló conmovido.

Inmediatamente, el conductor del ciclo quiso saber sobre esas señales que lo hacen dar cuenta de que su padre está cerca. “Nosotros en el verano nos íbamos a Mar del Plata y mi papá como trabajaba durante la semana iba y venía. Cuando se iba me decía: ‘yo te voy a tirar un panadero (diente de león), yo te voy a tirar uno desde Buenos Aires y te va a llegar a Mar del Plata. Era como nuestro punto de encuentro”, relató.

Lo cierto es que después de su partida, el músico asegura no parar de ver panaderos. “En el piano del programa (no hay un árbol en el estudio) y veo panaderos. Lejos de asustarme o ponerme mal dije: ‘el esta acá’. Y los veo por todos lados. Un panadero arriba del piano en un estudio de televisión”, repitió casi incrédulo mientras advertía que “hay que estar abierto a las señales”.

La angustia de Ingrid Grudke

Quien escuchaba atentamente el testimonio de Jey Mammon era Ingrid Grudke, que se sintió identificada con el actor y decidió compartir su experiencia. “Yo tenía mucha conexión con mi hermano que falleció hace seis años. Siempre lo sueño contento, él era muy alegre, muy divertido y feliz”, comenzó la modelo.

“Una vez lo soñé muy serio a través de un vidrio y me desperté rápido. A la noche, estaba con mi sobrino más grande y su mamá y explotó la cocina de gas. Nos asustamos mucho, voló el mármol, y ahí dije: ‘¿será que me anticipo de algo?’ Fue esa sensación de estar al límite, a un paso de la otra vida”, reflexionó impactada mientras aseguraba que su hermano le había salvado la vida.

Si bien la chica fitness no suele hablar de su vida privada, este sábado fue la excepción, ya que minutos después rompió en llanto al recordar a su padre enfermo. Mientras todos se acomodaban alrededor del fogón, Kusnetzoff preguntó por ese momento del pasado al que quisieran volver. Inesperadamente, la rubia se quebró y casi sin poder hablar se remontó a su infancia. “Tener un papá sano”, balbuceó mientras lloraba desconsoladamente.

Tras varios segundos de angustia, finalmente la modelo pudo contar su historia: “Perdón, hoy es un programa muy tenso”, lanzó mientras intentaba explicar el motivo de su angustia. “Yo no tuve la suerte de disfrutar un papá sano. Mi papá estuvo muy enfermo siempre, desde que tuve dos años y viví toda la vida así. Tuve una mamá muy empoderada y fuerte que hizo como la película La vida es bella para que no nos enteremos. A mi me hubiese gustado saber lo que es tener un papá sano”, repitió, entre lágrimas.