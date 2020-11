Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 00:01

"Me gustar reservarme lo que siento para mí, soy muy introvertido", declaró en una ocasión Jim Carrey, en cierto modo cumpliendo la máxima de que los humoristas natos tienen un costado de introspección, una necesidad de mantenerse al margen del bullicio. En su caso, Carrey no solo hablaba de lo mediático sino de un estilo de vida, que también va de la mano con la depresión con la que lucha desde hace años. "Me gustar vivir aislado", apuntó el canadiense.

Sin embargo, para un hombre que disfruta de la soledad, Carrey vivió toda su vida adulta en pareja, con mujeres de alto y bajo perfil con las que nunca pudo forjar vínculos estables.

Melissa Womer y Lauren Holly: los primeros amores

Con Melissa Womer, su primera esposa y madre de su hija, Erin Crédito: GROSBY GROUP

En sus comienzos como actor, Carrey conoció a su colega, Melissa Womer, quien a fines de los 80 trabajaba como mesera mientras intentaba triunfar en el mundo de la comedia. Su pasión por el género los unió y el flechazo se produjo de inmediato. El 28 de marzo de 1987 se casaron y el 6 de septiembre de ese mismo año nacía Jane Erin Carrey, la única hija del actor que ahora apuesta a hacerse un nombre como cantante. De hecho, la joven fue participante en 2012 del reality American Idol. A pesar del profundo amor que los unía, Womer y Carrey se divorciaron en 1995. "Era una persona extremadamente depresiva, a veces se sentaba por las noches y yo me pasaba horas hablándole, dándole consejos", expresó Womer.

Aunque muchos medios especularon que fue ese quiebre en la salud del actor lo que deterioró el matrimonio, lo cierto es que el boom que significó la comedia Ace Ventura modificó la perspectiva de Carrey: "Llegó un día y me dijo que había decidido disfrutar del éxito desde la perspectiva de un hombre soltero", añadió su exmujer. A pesar de esa supuesta decisión, dos años después de la separación, el actor se casó, en septiembre de 1996, con la actriz Lauren Holly, su compañera de elenco en otra de sus comedias icónicas, Tonto y retonto.

Carrey junto a la actriz Lauren Holly Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Esa relación, si bien había surgido en medio de una compleja ruptura, parecía sólida. El tiempo, en cambio, demostraría lo opuesto: un año después de pasar por el altar, el matrimonio se disolvía. "No hay que ser científico para saber lo que sucedió. Yo creo que ella estuvo involucrada en nuestro matrimonio mucho antes de lo que dijo", declaró Womer a la publicación The Spokesman-Review, en lo que sería el primer escándalo mediático de Carrey, quien se limitó a decir que quería estar con una mujer con la que pudiera envejecer.

Renée Zellweger, el amor de su vida que resultó efímero

Los actores, quienes compartieron pantalla en Irene, yo y mi otro yo, estuvieron juntos un año Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

En 1999, y con dos divorcios en un corto período de tiempo a cuestas, el actor conoció a Renée Zellweger en el rodaje de Irene, yo y mi otro yo. De inmediato, comenzaron un noviazgo que avanzó tan rápido, que a los pocos meses llegó el compromiso. De acuerdo a medios de la época, Carrey le dio un anillo a la ganadora del Oscar en un restaurante de Londres, a la luz de las velas, donde la actriz se encontraba filmando El diario de Bridget Jones.

Lo que siguió fue una exposición inusual para la actriz, quien siempre cultivó un perfil bajo, incluso para hablar de su carrera. Como consecuencia, a ambos se los pudo ver en muchísimos eventos y alfombras rojas, donde las cámaras captaron diversas postales de ambos muy enamorados.

Carrey contó que la actriz fue el gran amor de su vida Crédito: GROSBY GROUP

De todos modos, los rumores de que el casamiento era un proyecto que se estaba desdibujando comenzaron a surgir cuando Zellweger le pidió a Carrey que no dilate más la llegada de ese día tan especial. En la publicación The Daily Mail incluso se dio a conocer que la actriz le había puesto un ultimátum cuando vio que Carrey estaba cada vez más reacio a dar el sí por tercera vez. Cuando no obtuvo la respuesta deseada, dejó al actor, se fue de su casa de Los Ángeles y se fue a pasar Navidad sola a Hawái, destino que habían elegido juntos para su luna de miel. Así, la relación concluyó un año después de haber comenzado.

La confesión de Jim Carrey: "Renée Zellweger fue el gran amor de mi vida" - Fuente: sternshow 02:39

Video

20 años después de esa ruptura, en una entrevista que le brindó a Howard Stern en julio de este año, el actor recordó a Zellweger e hizo una sorprendente declaración sobre ella. "Fue el gran amor de mi vida", manifestó. "Es cierto. Ella fue especial para mí, muy especial", le ratificó Carrey a Stern. "Creo que es encantadora", añadió. Renée, fiel a su estilo, no se pronunció al respecto.

El preludio a la tragedia

Con Jenny McCarthy, uno de sus vínculos más duraderos Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Cinco años después de su separación de Zellweger, Carrey se enamoró de la modelo Jenny McCarthy, con quien estuvo en pareja cinco años, y quien en la actualidad lo considera "un gran amigo". De hecho, el actor fue un enorme sostén para ella en la crianza de su hijo de tres años, Evan, quien fue diagnosticado con autismo precisamente el año en que comenzó su vínculo con Carrey. Sin embargo, las diferencias pudieron más. El actor no quería hacer un espectáculo de su noviazgo, mientras que la modelo y actriz era mucho más extrovertida.

McCarthy declaró que sigue siendo gran amiga del actor Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

"Jim es una persona que necesita estar con alguien desesperadamente y luego estar solo, eso terminó desgastando a la pareja", le contó una fuente a la revista People. Eventualmente, se separaron en 2010, dos años antes de que el actor conociera a otra mujer clave en su vida, que lo marcaría indefectiblemente: la maquilladora irlandesa Cathriona White. Entre 2012 y 2015, Carrey y White fueron novios con algunas rupturas en el medio, hasta que el 28 de septiembre de 2015 el actor recibió una noticia devastadora: el suicidio de la joven de 30 años por sobredosis de pastillas .

Todos hemos sido golpeados por un rayo con esta noticia Jim Carrey, sobre el fallecimiento de su exnovia

"Estoy shockeado y profundamente triste por la muerte de mi dulce Cathriona. Ella fue una auténtica, amable y delicada flor irlandesa, demasiado sensible para este barro, para quien amar y ser amada era todo lo que importaba. Mi corazón está con su familia y amigos, y con todos los que la amaron y se preocuparon por ella. Todos hemos sido golpeados por un rayo con esta noticia", escribió el actor en un comunicado al enterarse del fallecimiento. A Carrey se lo pudo ver en el funeral de White, sosteniendo el cajón, completamente abatido. Al poco tiempo, llegó lo impensado: una denuncia de la familia de la joven.

Años de tormento

Carrey con su fallecida novia, la maquilladora Cathriona White Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El actor de The Truman Show fue denunciado penalmente por negligencia por la madre de su expareja. Brigid Sweetman acusó a Carrey de haberle suministrado medicamentos a su hija a pesar de saber que ella lidiaba con un cuadro de depresión. Asimismo, el exmarido de la víctima, Mark Burton, también presentó una demanda junto a Sweetman y con el mismo abogado.

Una de las últimas fotos de la pareja antes de la tragedia Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

"Jim Carrey debería estar avergonzado por lo que le hizo a mi hija. Y debería estar avergonzado por cómo ha usado a sus abogados de Hollywood para difamar al esposo de Cat, Mark, con la esperanza de que nadie lo responsabilice por lo que hizo. Queremos que el mundo sepa la verdad sobre quién es Jim Carrey realmente", expresó Sweetman a través de un comunicado, que fue respondido por el letrado que representó a Carrey, Martin Singer.

"Es comprensible que una madre que ha perdido a su hija busque a alguien a quien culpar. Pero dirigiendo su pena y odio hacia Jim Carrey y uniéndose al ridículo intento de este abogado de capitalizar el suicidio de Cathriona, la señora Sweetman camina por el mismo sendero oscuro que Mark Burton", fue la dura respuesta.

Carrey, devastado por la muerte de Cathriona Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El actor rompió el silencio y prometió enfrentarse a la demanda para defender su honor. "No voy a tolerar este descorazonado intento de explotarme a mí y a la mujer que amé. Los problemas de Cat nacieron mucho antes de que yo la conociera y su trágico final estaba fuera de las manos de todos. Espero que la dejen descansar en paz", declaró. El 25 de enero de 2018, la demanda fue desestimada y los denunciantes confirmaron que no iban a apelar.

Por su parte, el actor también aseveró que no iba a contrademandar a la familia y se abocó a su trabajo: el rodaje de la serie Kidding de Dave Holstein, donde conoció a la actriz Ginger Gonzaga.

De un nuevo noviazgo a la soltería, sin escalas

En enero del año pasado con Ginger Gonzaga, en los Globos de Oro Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

En el rodaje de la tragicomedia de Showtime realizada casi enteramente por Michel Gondry -quien ya había dirigido al actor en Eterno resplandor de una mente sin recuerdos-, Gonzaga interpretó al interés romántico de Jeff, el personaje de Carrey. La ficción se trasladó por fuera de la realidad, y en los premios Globos de Oro de 2019, ambos se mostraron juntos y con una enorme sonrisa en sus rostros. En octubre, al ver que la relación no prosperaba, decidieron tomar rumbos distintos.

Carrey y Gonzaga se separaron en octubre de 2019 Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

En la actualidad, el actor, a sus 58 años, se encuentra soltero. "Pueden describir mi vida como la de alguien que prefiere el aislamiento y eso me parece bien", se sinceró en diálogo con Radio Times. "Me gustar estar conmigo mismo, quizá a algunos les resulte extraño, pero me gusta", remarcó, para luego hacer una aclaración: "De todas maneras, hay muchas cosas que también disfruto, desde pintar hasta tener citas".

¿Encontrará el actor a esa persona que le despierte las ganas de entablar una relación duradera? Solo el tiempo dirá si Carrey envejecerá, como él mismo ha dicho que necesitaba, con la mujer de sus sueños a su lado.

Conforme a los criterios de Más información