Con un poco de resaca y algo confundida después de una noche de festejos, tras haber ganado el Premio Gardel al "mejor álbum nuevo artista pop" por su disco La Tonta, Jimena Barón se levantó esa mañana, se hizo unos mates y se preguntó ¿y ahora qué hago? Atrás había quedado su célebre discurso de agradecimiento donde pidió "por menos tontas y más mujeres valientes" y ahora le tocaba empezar de nuevo. Fue en ese mismo instante que agarró la guitarra y comenzó a componer la canción que, solo un año después, se convertiría en hit: La Cobra. Así lo cuenta la actriz y cantante con un texto emotivo que compartió a sus redes en el que recordó aquél momento junto con fotos de la época y un final a pura arenga donde pide "a confiar bebas, a cumplir los sueños y no escuchar a ningún forro que les haga creer que no van a poder".

El posteo, además, viene con un detalle inédito: tres videos del año 2010 donde se la ve agradecer, en una inexistente gira internacional, a un público imaginario.

Jimena Barón compartió la primera versión de La Cobra 00:53

A continuación, el texto completo que compartió en Instagram:

"30 de mayo de 2018. Me despierto con el Gardel que gané la noche anterior al lado, mi primer álbum La Tonta, ganador. Me levanto, pongo la pava para los mates, desayuno (con algo de resaca por el festejo de la noche anterior) y siento que el Gardel apoyado en la mesa, me mira y me pregunta: y ahora que carajo vas a hacer?

"Como se sigue después de un tema que cantaron todos, que tuvo parodias, qué pasó las 60 millones de reproducciones, que grabé con total inocencia, una canción de la que no pretendía nada y se volvió un hit. Una canción que se murmuraba que fue suerte, que la pegué, que tuve culo, que pocos creyeron que compuse entera yo sola, que muchos esperaban que sea solo el principio para ver cómo rápido llegaba el fin.

"Y AHORA QUE CARAJO VOY A HACER?

"Agarré la guitarra, un poco confundida, me acordé de la bandera que alzaron las minas con la tonta, y sentí la tristeza de vernos reflejadas en esa canciÓn, de esa mujer tan triste. Nosotras. Agarre la guitarra más fuerte. Toqué los acordes que me sé, la hice sonar como el culo, pero vomité el estribillo entero de la cobra. Así, entero, sin pausa, como pueden ver en el video. Ese es el primer esbozo de La Cobra, ahí nació, esa misma mañana en ese mismo momento. La Cobra llegó hoy a las 40 millones de reproducciones y es disco de oro. La cantan los niños y las abuelas y ustedes levantaron otra bandera, pero de las lindas, de las fuertes. Nosotras. Este es el sueño de toda mi vida. Gracias a ustedes se cumplió y se sigue y seguirá cumpliendo. El jueves arranca la gira, tengo el alma en éxtasis. Siempre lo soñé, siempre. Hoy anunciamos la gira en Chile y es el comienzo de La Cobra internacional (yo sé de más países pero no puedo contar) pero siempre lo supe, incluso antes de ser La Tonta, porque La Cobra está adentro siempre. Encontré estos videos del 2010 donde me grababa agradeciendo una gira inventada internacional, increíble ver qué hoy día mis shows los termino así con la mano arriba, me había olvidado de esos videos. En fin, Chile y Paraguay se hicieron realidad, Wembley... denme un tiempito más. A confiar bebas, a cumplir los sueños y no escuchar a ningún forro que les haga creer que no van a poder".