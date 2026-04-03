Barby Franco estuvo involucrada en un accidente de tránsito a bordo de un Tesla en Ruta 3

La influencer Bárbara “Barby” Franco protagonizó un accidente de tránsito este viernes a bordo de su vehículo Tesla en la Ruta 3, a la altura de Cañuelas. Impactó contra una camioneta conducida por un hombre de 75 años, que resultó con lesiones en su mano derecha, y un auto.

El incidente ocurrió a horas de la tarde, cuando Franco conducía el vehículo marca Tesla, modelo Cyberbeast. Junto a ella iba Sarah, la hija de tres años que comparte con el abogado y su pareja Fernando Burlando, y otra acompañante de 53 años, llamada Miriam Alderete.

El auto Tesla, modelo Cyberbeast, de Barby Franco

El auto circulaba por la ruta mano hacia San Miguel del Monte cuando se le cruzó una camioneta de frente y luego se retiró. Fue entonces que la influencer frenó, pero no pudo evitar el impacto.

El choque se produjo con la camioneta Ford modelo Maverick que era conducida por un hombre de 47 años y que iba con una mujer de 49 años en el asiento de al lado. También colisionó un auto Toyota Corolla, conducido por un hombre de 75 años, que iba detrás del Tesla.

Producto del incidente, el último conductor sufrió una lesión en su mano derecha y debió ser asistido por una ambulancia. Franco y sus acompañantes no sufrieron heridas graves.

El Toyota Corolla que sufrió el impacto en la parte frontal

Las imágenes del incidente revelaron que el Tesla permaneció sin abolladuras ni partes destrozadas. En tanto, el Toyota Corolla sufrió el impacto en la parte delantera del vehículo, que resultó con su capó abollado y algunas partes que fueron deformadas por el impacto. Además, el vidrio del asiento del conductor quedó destrozado.

La camioneta Ford Maverick no sufrió grandes daños, salvo pequeñas marcas en su parte trasera.

El Ford Maverick, otro de los involucrados en el incidente

Aunque Franco suele ser muy activa en sus redes sociales, donde tiene 2,1 millones de seguidores, por el momento no realizó ninguna publicación ni comentario sobre lo ocurrido.

El regalo de Fernando Burlando

Franco suele compartir distintos momentos de su vida en Internet, pero el pasado diciembre logró dejar a sus seguidores sin palabras. La modelo sorprendió al mostrar el impactante regalo que recibió de su pareja, Fernando Burlando: un Tesla Cyberbeast, uno de los vehículos eléctricos más exclusivos y llamativos del mundo, cuya imagen rápidamente generó repercusión y comentarios entre quienes siguen de cerca su día a día.

El exclusivo obsequio fue exhibido por Franco el 24 de diciembre y relató con entusiasmo cómo se encontró con la inesperada sorpresa en la puerta de su casa. En ese mismo posteo, también explicó por qué se trata de un vehículo prácticamente imposible de conseguir en la Argentina, un detalle que despertó aún más curiosidad entre sus seguidores.

Barby Franco junto a su pareja, Fernando Burlando

El Tesla Cyberbeast es una versión de alto rendimiento de la Cybertruck, una pickup 100% eléctrica de estética futurista que llamó la atención a nivel mundial por su diseño disruptivo, su avanzada tecnología y su alto rendimiento.

En el mercado local, su presencia es casi simbólica y extremadamente limitada: según reveló la propia Franco, en el país solo habría tres unidades en circulación, lo que lo convierte en una verdadera rareza.

La historia con la que Barby Franco mostró el Tesla que le regaló Fernando Burlando

“Creo que hay tres en la Argentina, nada más. Pero obvio que yo no me lo podía comprar”, expresó la modelo tras mostrar el vehículo. De acuerdo con portales especializados, el valor del Cybertruck ronda los US$300.000, una cifra que lo posiciona como un lujo al alcance de muy pocos. Entre las primeras unidades que arribaron al país se encuentra la del streamer Coscu, quien decidió adquirirlo hace un tiempo.

Como si eso fuera poco, el gesto de Fernando Burlando no estuvo dirigido únicamente a su pareja. Barby Franco también mostró que Sarah fue parte de la sorpresa y recibió su propio obsequio: una mini Cybertruck a batería, especialmente diseñada para los más chicos, un detalle que terminó de enternecer a sus seguidores.